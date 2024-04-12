https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/putinden-kiev-ile-istanbul-anlasmasi-taslagina-donulsun-diyen-lukasenkoya-destek-1082695209.html

Putin’den ‘Kiev ile İstanbul Anlaşması taslağına dönülsün’ diyen Lukaşenko’ya destek

Putin’den ‘Kiev ile İstanbul Anlaşması taslağına dönülsün’ diyen Lukaşenko’ya destek

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev ile olası müzakerelerde İstanbul Anlaşması taslağına geri dönmeyi öneren Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ile... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T09:21+0300

2024-04-12T09:21+0300

2024-04-12T09:28+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

belarus

aleksandr lukaşenko

ukrayna

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Rusya lideri Putin ve Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko dün Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümü konusunu görüştü.Görüşme sırasında iki lider arasında, 2022 yılında İstanbul’da yapılan görüşme sırasında geliştirilen anlaşma taslağına dönülmesi yönünde bir diyalog geçti.Lukaşenko’nun, “Bir zamanlar bana gösterdiğiniz ve verdiğiniz o belge yeniden çıkarılsın, masaya yatırılsın ve ona göre hareket edilsin” sözlerine Putin, “Evet, onunla çalışılsın” diyerek karşılık verdi.Belarus lideri, Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl çözüm bulunması yönündeki girişimlerinin askerler tarafından da olumlu karşılanacağını belirterek, “Taslakta, Ukrayna için de kabul edilir makul öneriler yer alıyor. Ukrayna heyeti de onları kabul etmişti” diye anımsattı.Putin, “Evet, onlar kabul etmişti” diye cevap verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/lukasenko-putinin-baris-girisimine-iliskin-fikirleri-ukrayna-ordusunda-yanki-bulacak-1082689339.html

rusya

belarus

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rusya, vladimir putin, belarus, aleksandr lukaşenko, ukrayna