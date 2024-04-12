https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/putinden-kiev-ile-istanbul-anlasmasi-taslagina-donulsun-diyen-lukasenkoya-destek-1082695209.html
Putin’den ‘Kiev ile İstanbul Anlaşması taslağına dönülsün’ diyen Lukaşenko’ya destek
Putin’den ‘Kiev ile İstanbul Anlaşması taslağına dönülsün’ diyen Lukaşenko’ya destek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev ile olası müzakerelerde İstanbul Anlaşması taslağına geri dönmeyi öneren Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ile... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T09:21+0300
2024-04-12T09:21+0300
2024-04-12T09:28+0300
ukrayna krizi
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vladimir putin
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aleksandr lukaşenko
ukrayna
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Rusya lideri Putin ve Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko dün Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümü konusunu görüştü.Görüşme sırasında iki lider arasında, 2022 yılında İstanbul’da yapılan görüşme sırasında geliştirilen anlaşma taslağına dönülmesi yönünde bir diyalog geçti.Lukaşenko’nun, “Bir zamanlar bana gösterdiğiniz ve verdiğiniz o belge yeniden çıkarılsın, masaya yatırılsın ve ona göre hareket edilsin” sözlerine Putin, “Evet, onunla çalışılsın” diyerek karşılık verdi.Belarus lideri, Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl çözüm bulunması yönündeki girişimlerinin askerler tarafından da olumlu karşılanacağını belirterek, “Taslakta, Ukrayna için de kabul edilir makul öneriler yer alıyor. Ukrayna heyeti de onları kabul etmişti” diye anımsattı.Putin, “Evet, onlar kabul etmişti” diye cevap verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/lukasenko-putinin-baris-girisimine-iliskin-fikirleri-ukrayna-ordusunda-yanki-bulacak-1082689339.html
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rusya, vladimir putin, belarus, aleksandr lukaşenko, ukrayna
rusya, vladimir putin, belarus, aleksandr lukaşenko, ukrayna
Putin’den ‘Kiev ile İstanbul Anlaşması taslağına dönülsün’ diyen Lukaşenko’ya destek
09:21 12.04.2024 (güncellendi: 09:28 12.04.2024)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev ile olası müzakerelerde İstanbul Anlaşması taslağına geri dönmeyi öneren Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ile mutabık olduğunu belirtti.
Rusya lideri Putin ve Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko dün Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümü konusunu görüştü.
Görüşme sırasında iki lider arasında, 2022 yılında İstanbul’da yapılan görüşme sırasında geliştirilen anlaşma taslağına dönülmesi yönünde bir diyalog geçti.
Lukaşenko’nun, “Bir zamanlar bana gösterdiğiniz ve verdiğiniz o belge yeniden çıkarılsın, masaya yatırılsın ve ona göre hareket edilsin” sözlerine Putin, “Evet, onunla çalışılsın” diyerek karşılık verdi.
Belarus lideri, Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl çözüm bulunması yönündeki girişimlerinin askerler tarafından da olumlu karşılanacağını belirterek, “Taslakta, Ukrayna için de kabul edilir makul öneriler yer alıyor. Ukrayna heyeti de onları kabul etmişti” diye anımsattı.
Putin, “Evet, onlar kabul etmişti” diye cevap verdi.