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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/rusyaya-karsi-daha-sert-konusan-macronun-enerjisini-nereden-aldigi-anlasildi-1082677314.html
Rusya’ya karşı daha sert konuşan Macron’un enerjisini nereden aldığı anlaşıldı
Rusya’ya karşı daha sert konuşan Macron’un enerjisini nereden aldığı anlaşıldı
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son dönemde Ukrayna'ya asker göndermeye ilişkin planları ve Rusya'ya mutlak stratejik yenilgi vaatleriyle Avrupa’nın... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T15:43+0300
2024-04-11T15:48+0300
ukrayna krizi
le figaro
politico
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
fransa
emmanuel macron
rusya
ukrayna
avrupa birliği
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Son verilere göre Fransa, bu yıl sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımları için Rusya'ya 600 milyon euro’nun üzerinde ödeme yaparken, bu rakamların geçen yıla kıyasla Fransa’yı Rusya’dan gaz alımlarında Avrupa Birliği'nde (AB) liderliğe ulaştırdığı anlaşıldı.Son verilerle birlikte Macron’un Rusya karşıtı tutumunu karşılaştıran Politico gazetesi, Fransız liderin kendisini yüksek sesle Ukrayna'nın en sadık savunucularından biri olarak konumlandırmasının AB'de homurdanmalara yol açtığını aktarırken, Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'nin (CREA) analizine göre, bu yılın ilk üç ayında Rusya'nın Fransa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının geçen yıla kıyasla AB'deki diğer tüm ülkelerden daha fazla arttığına dikkat çekti.Güncel verilere göre Paris’in yılbaşından bu yana Kremlin'e gaz tedariki için 600 milyon euro’nun üzerinde ödeme yaptığı ve bunun da Brüksel’de, Fransa'nın artan alımlarını kısması çağrılarına yol açtığına vurgu yapan gazete, AB yetkililerinin tepkilerine atıfta bulunarak, “Fransa'nın bir yandan Rusya'ya karşı sert olunması gerektiğini söylerken, diğer yandan Rusya’ya bu kadar büyük paralar ödemesi tepkiye neden oluyor” diye yazdı.Paris'in Moskova ile artan gaz ticaretinin, Macron'un Kiev'i desteklemek için daha sert bir çizgi izlemeye çalıştığı döneme denk geldiğinin de altı çizilirken, Fransız lider, geçtiğimiz ay Ukrayna'ya asker göndermeyi gündeme getirmiş, müttefiklerine Kiev'i savunurken korkak olmamaları çağrısında bulunmuştu.Fransa'nın, gaz alımlarının Avrupa'daki hanelere gaz akışını sürdürmek için gerekli olduğunda ısrar ettiğini ve Rusya ile kaçması yasal olarak zor olan uzun vadeli bir anlaşmaya atıfta bulunduğunu belirten Politico gazetesi, uzmanların, Paris’in bu eylemsizliğinin kısmen Fransa'nın ulusal enerji devi TotalEnergies'in direncinden kaynaklandığını savunduğunu ekledi.Gazeteye göre yaptırımlara ve tüm sert açıklamalara rağmen her halükarda yükselen Rus gazı ithalatı, Moskova'nın mevcut önlemleri aşmak için giderek daha yaratıcı yollar bulması da dikkate alındığında AB yaptırımlarının zayıfladığını ortaya koyuyor.Macron’un sözlerinden sonra Fransızların özel sığınak talebinde artış kaydedildiUkrayna’daki çatışmanın, özellikle de Macron’un bu ülkeye asker gönderebileceği yönündeki sözlerinin Fransa vatandaşlarının özel sığınak ve barınaklara olan ilgide ani artışa yol açtığı da kaydediliyor.Le Figaro gazetesinin haberine göre, Ukrayna’daki çatışma, Fransa’da özel sığınak ve barınak üretim sektörünü canlandırdıFransa’da sığınak üreten şirketlerden birinin yöneticisi Enzo Petrone, gazeteye açıklamasında, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatının başlamasıyla potansiyel müşterilerden gelen taleplerin arttığını belirterek, “Şirketimiz her gün ortalama 200 başvuru almaya başladı. Bu bir çılgınlık” dedi.Petrone, “Emmanuel Macron’un şubat sonunda Ukrayna’ya birlik göndermekten bahsedince fiyat sorgulama sayısında ani artış oldu ve o zamandan beri bu sayı aynı seviyede kalıyor, yani ayda yaklaşık 10 talep” diye ekledi.Haberde, Fransa’da bomba sığınağı yapımının ‘daha ihtiyatlı komşularının’ aksine az gelişmiş bir sektör olduğu kaydedildi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubat sonunda, Rusya’nın “bu savaşı kazanmaması için” her şey yapacaklarını söylemişti. Macron, Batı liderlerinin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını değerlendirdiğini, ama henüz fikir birliğine varmadığını belirtmişti.Macron’un bu sözlerini değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Napolyon’un Rusya topraklarında uğradığını tarihi yenilgiyi hatırlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/fransa-ve-ingiltereden-avrupaya-ortak-uyari-ukrayna-kaybederse-hepimiz-kaybederiz-1082582104.html
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le figaro, politico, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), fransa, emmanuel macron, rusya, ukrayna, avrupa birliği
le figaro, politico, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), fransa, emmanuel macron, rusya, ukrayna, avrupa birliği

Rusya’ya karşı daha sert konuşan Macron’un enerjisini nereden aldığı anlaşıldı

15:43 11.04.2024 (güncellendi: 15:48 11.04.2024)
© Macron’un kişisel fotoğrafçısı Soazig de la Moissonnière Macron boks yapıyor
Macron boks yapıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
© Macron’un kişisel fotoğrafçısı Soazig de la Moissonnière
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son dönemde Ukrayna'ya asker göndermeye ilişkin planları ve Rusya'ya mutlak stratejik yenilgi vaatleriyle Avrupa’nın gündemine otururken, bu enerjisini nereden aldığı da belli oldu.
Son verilere göre Fransa, bu yıl sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımları için Rusya'ya 600 milyon euro’nun üzerinde ödeme yaparken, bu rakamların geçen yıla kıyasla Fransa’yı Rusya’dan gaz alımlarında Avrupa Birliği'nde (AB) liderliğe ulaştırdığı anlaşıldı.
Son verilerle birlikte Macron’un Rusya karşıtı tutumunu karşılaştıran Politico gazetesi, Fransız liderin kendisini yüksek sesle Ukrayna'nın en sadık savunucularından biri olarak konumlandırmasının AB'de homurdanmalara yol açtığını aktarırken, Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'nin (CREA) analizine göre, bu yılın ilk üç ayında Rusya'nın Fransa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının geçen yıla kıyasla AB'deki diğer tüm ülkelerden daha fazla arttığına dikkat çekti.
Güncel verilere göre Paris’in yılbaşından bu yana Kremlin'e gaz tedariki için 600 milyon euro’nun üzerinde ödeme yaptığı ve bunun da Brüksel’de, Fransa'nın artan alımlarını kısması çağrılarına yol açtığına vurgu yapan gazete, AB yetkililerinin tepkilerine atıfta bulunarak, “Fransa'nın bir yandan Rusya'ya karşı sert olunması gerektiğini söylerken, diğer yandan Rusya’ya bu kadar büyük paralar ödemesi tepkiye neden oluyor” diye yazdı.
Paris'in Moskova ile artan gaz ticaretinin, Macron'un Kiev'i desteklemek için daha sert bir çizgi izlemeye çalıştığı döneme denk geldiğinin de altı çizilirken, Fransız lider, geçtiğimiz ay Ukrayna'ya asker göndermeyi gündeme getirmiş, müttefiklerine Kiev'i savunurken korkak olmamaları çağrısında bulunmuştu.
Fransa'nın, gaz alımlarının Avrupa'daki hanelere gaz akışını sürdürmek için gerekli olduğunda ısrar ettiğini ve Rusya ile kaçması yasal olarak zor olan uzun vadeli bir anlaşmaya atıfta bulunduğunu belirten Politico gazetesi, uzmanların, Paris’in bu eylemsizliğinin kısmen Fransa'nın ulusal enerji devi TotalEnergies'in direncinden kaynaklandığını savunduğunu ekledi.
Gazeteye göre yaptırımlara ve tüm sert açıklamalara rağmen her halükarda yükselen Rus gazı ithalatı, Moskova'nın mevcut önlemleri aşmak için giderek daha yaratıcı yollar bulması da dikkate alındığında AB yaptırımlarının zayıfladığını ortaya koyuyor.

Macron’un sözlerinden sonra Fransızların özel sığınak talebinde artış kaydedildi

Ukrayna’daki çatışmanın, özellikle de Macron’un bu ülkeye asker gönderebileceği yönündeki sözlerinin Fransa vatandaşlarının özel sığınak ve barınaklara olan ilgide ani artışa yol açtığı da kaydediliyor.
Le Figaro gazetesinin haberine göre, Ukrayna’daki çatışma, Fransa’da özel sığınak ve barınak üretim sektörünü canlandırdı
Fransa’da sığınak üreten şirketlerden birinin yöneticisi Enzo Petrone, gazeteye açıklamasında, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatının başlamasıyla potansiyel müşterilerden gelen taleplerin arttığını belirterek, “Şirketimiz her gün ortalama 200 başvuru almaya başladı. Bu bir çılgınlık” dedi.
Petrone, “Emmanuel Macron’un şubat sonunda Ukrayna’ya birlik göndermekten bahsedince fiyat sorgulama sayısında ani artış oldu ve o zamandan beri bu sayı aynı seviyede kalıyor, yani ayda yaklaşık 10 talep” diye ekledi.
Haberde, Fransa’da bomba sığınağı yapımının ‘daha ihtiyatlı komşularının’ aksine az gelişmiş bir sektör olduğu kaydedildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubat sonunda, Rusya’nın “bu savaşı kazanmaması için” her şey yapacaklarını söylemişti. Macron, Batı liderlerinin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını değerlendirdiğini, ama henüz fikir birliğine varmadığını belirtmişti.
Macron’un bu sözlerini değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Napolyon’un Rusya topraklarında uğradığını tarihi yenilgiyi hatırlatmıştı.
Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
Ukrayna krizi
Fransa ve İngiltere'den Avrupa’ya ortak uyarı: Ukrayna kaybederse hepimiz kaybederiz
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