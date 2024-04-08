https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/fransa-ve-ingiltereden-avrupaya-ortak-uyari-ukrayna-kaybederse-hepimiz-kaybederiz-1082582104.html

Fransa ve İngiltere'den Avrupa’ya ortak uyarı: Ukrayna kaybederse hepimiz kaybederiz

Fransa ve İngiltere'den Avrupa’ya ortak uyarı: Ukrayna kaybederse hepimiz kaybederiz

Sputnik Türkiye

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, The Telegraph gazetesi için kaleme aldıkları ortak makalede, Avrupa'yı... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T14:50+0300

2024-04-08T14:50+0300

2024-04-08T14:51+0300

ukrayna krizi

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fransa

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yatırım

david cameron

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Ortak makalede, Ukrayna'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sejourne ve Cameron, iki ülke arasında imzalanan dostluk antlaşması Entente Cordiale'in 120. yıl dönümü kapsamında ortak işbirliklerine de değinirken, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı destekleme konusunda diğer ülkelere çağrıda bulundu.Bölgeye yardımların artırılması gerektiğini vurgulayan Sejourne ve Cameron ortak makalelerinde, "Ukrayna kaybederse hepimiz kaybederiz. Ukrayna'yı desteklememenin bedeli, Putin'i püskürtmenin bedelinden çok daha fazla olacak" ifadesini kullandı.Rusya'yı mağlup etmek için daha fazlasının yapılması gerektiğinin altını çizen ikili, "tüm dünyanın izlediğini ve Ukrayna'yı destekleme konusunda başarısız olunduğu takdirde (kendilerini) yargılayacağını" ifade etti.Rusya'nın herhangi bir üyesine saldırı planladığına dair bir belirti olmadığını resmen duyuran NATO, bu açıklamalarına rağmen Ukrayna’daki çatışmalara daha fazla müdahale olduğunu gizlemezken, yakın zamanda NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den ‘son Ukraynalıya kadar savaşa devam’ niteliği taşıyan yeni itiraf geldi.Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısına çağrılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile birlikte gazetecilere açıklama yapan Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmanın NATO'nun güvenliği için gerekli olduğunu vurgularken, Kiev'e yapılan silah tedariklerinin ittifakın kendi güvenliğine yapılan bir yatırım olduğunu savundu.NATO'nun Ukrayna’ya yaptığı ve yapmayı planladığı yardımlar hakkında konuşan Stoltenberg, “Yaptığımız şey NATO'nun güvenliği için çok gerekli. Ukrayna'yı desteklemek sadaka değil, NATO ülkelerinin kendi güvenliğine yapılan bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.Öte yandan savaş uzadıkça Ukrayna'da yaşanan can kayıplarına değinmekten kaçınan Stoltenberg, Ukrayna'nın silah sevkiyatlarını uzun vadeli zorunlu tedarik şeklinde alması gerektiğini söylerken, demecini, “Ukrayna'ya yapılan tüm askeri yardımların yüzde 99'u NATO ülkelerinden geliyor, ancak bunların ittifak ülkeleri arasında öngörülebilir ve adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamamız gerekiyor” diye sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/ukraynali-siyaset-bilimci-stoltenberg-natonun-ukraynayi-kullandigini-itiraf-etti-1082516948.html

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ingiltere, fransa, ukrayna, ukrayna ordusu, nato, rusya, yatırım, david cameron, stephane sejourne