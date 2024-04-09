https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-bir-iha-dusuruldu-1082594461.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürüldü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna ordusuna ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T00:55+0300

2024-04-09T00:55+0300

2024-04-09T00:55+0300

ukrayna krizi

belgorod

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna krizi

iha

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076406_0:70:3394:1979_1920x0_80_0_0_6469f41a744b3c70abcd38d2b9f7bd0a.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Moskova saati ile 23.00 (TSİ ile aynı) sıralarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı girişimini önlendiği belirtildi.Açıklamada, “8 Nisan tarihinde Moskova saatiyle 23.00 sıralarında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.Ukrayna ordusu Belgorod bölgesini her gün aralıksız olarak bombalıyor ya da İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor. Bölgede 11 Nisan 2022’den bu yana terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ukraynada-skandala-konu-olan-azovets-zirhli-savas-araci-rus-askerlerin-eline-gecti-1082508158.html

belgorod

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belgorod, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, iha