https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-bir-iha-dusuruldu-1082594461.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürüldü
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna ordusuna ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T00:55+0300
2024-04-09T00:55+0300
2024-04-09T00:55+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Moskova saati ile 23.00 (TSİ ile aynı) sıralarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı girişimini önlendiği belirtildi.Açıklamada, “8 Nisan tarihinde Moskova saatiyle 23.00 sıralarında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.Ukrayna ordusu Belgorod bölgesini her gün aralıksız olarak bombalıyor ya da İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor. Bölgede 11 Nisan 2022’den bu yana terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ukraynada-skandala-konu-olan-azovets-zirhli-savas-araci-rus-askerlerin-eline-gecti-1082508158.html
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belgorod, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, iha
belgorod, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, iha
Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna ordusuna ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Moskova saati ile 23.00 (TSİ ile aynı) sıralarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı girişimini önlendiği belirtildi.
Açıklamada, “8 Nisan tarihinde Moskova saatiyle 23.00 sıralarında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna ordusu Belgorod bölgesini her gün aralıksız olarak bombalıyor ya da İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor. Bölgede 11 Nisan 2022’den bu yana terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.