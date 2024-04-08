https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ukraynada-skandala-konu-olan-azovets-zirhli-savas-araci-rus-askerlerin-eline-gecti-1082508158.html
Ukrayna’da skandala konu olan Azovets zırhlı savaş aracı Rus askerlerin eline geçti
Ukrayna’da skandala konu olan Azovets zırhlı savaş aracı Rus askerlerin eline geçti
Sputnik Türkiye
Ukrayna’da Azov aşırı milliyetçi alayına ait ve üretim sırasında yolsuzluk skandalına konu olduğu sırada aniden ortadan kaybolan Azovets zırhlı savaş aracı Rus... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
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Ukrayna medyasından elde edinilen bilgiye göre, Azovets zırhlı savaş aracı ilk kez 2015’te, “şehir koşullarında savaşan tank” veya “üstün korumaya sahip ağır çok maksatlı paletli platform” iddiasıyla tanıtıldı. Tek bir tanesinin maliyeti 5 milyon dolar olarak ilan edilen araç, başkenti Kiev’deki ATEK fabrikasının atölyelerinde yerleşen Azov eğitim üssünde üretildi.2016’da Azovets’in testlere hazır olduğu açıklandı, ama kısa süre sonra testlerin durduğu bildirildi, çünkü bu maliyetli aracın gözetim cihazı olarak sıradan diyafon kameralarıyla donatıldığı ortaya çıktı. Ukrayna Askeri Savcılığı ve Ukrayna Güvenlik Konseyi olayla ilgili soruşturma başlatarak üreticiye karşı dava açtı. Sadece bir adet üretilen Azopvets’in soruşturma devam ederken çalındığı öğrenildi. Aracın Azov militanları tarafından kaçırıldığı ve saklandığı tahmin edildi.Sputnik’e konuşan Karat lakaplı Rus asker, “Ordu birliklerimiz ilerledikçe yerel sakinler, teçhizatın toprak altına gömüldüğünü yeri gösterdi. Onarım ve tahliye ekiplerimiz gelerek gösterilen yeri kazdı. İşte söz konusu teçhizat şimdi önünüzde duruyor” dedi.Aracın “tam bir yolsuzluk ürünü” olduğunu kaydeden Karat, “Bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Belki de çalışmamışlar. Sadece bunun için para almışlar. Tek adet yapmışlar, o da bir işe yaramaz. Sonra ortadan kaldırılması emrini almışlardır” diye ekledi.* ‘Azov’ - Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi'nin 2 Ağustos 2022 tarihli kararıyla terör örgütü olarak tanınan oluşum.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/rusya-savunma-bakanligi-onarilmis-marder-piyade-savas-aracinin-videosunu-yayinladi-1082363983.html
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Ukrayna’da skandala konu olan Azovets zırhlı savaş aracı Rus askerlerin eline geçti
Sputnik Türkiye
Ukrayna’da skandala konu olan Azovets zırhlı savaş aracı Rus askerlerin eline geçti
2024-04-08T19:19+0300
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video, rusya, ukrayna, azov, azov taburu, asker
video, rusya, ukrayna, azov, azov taburu, asker
Ukrayna’da skandala konu olan Azovets zırhlı savaş aracı Rus askerlerin eline geçti
Ukrayna’da Azov aşırı milliyetçi alayına ait ve üretim sırasında yolsuzluk skandalına konu olduğu sırada aniden ortadan kaybolan Azovets zırhlı savaş aracı Rus askerler tarafından toprağın altında bulundu ve kazılarak çıkarıldı.
Ukrayna medyasından elde edinilen bilgiye göre, Azovets zırhlı savaş aracı ilk kez 2015’te, “şehir koşullarında savaşan tank” veya “üstün korumaya sahip ağır çok maksatlı paletli platform” iddiasıyla tanıtıldı. Tek bir tanesinin maliyeti 5 milyon dolar olarak ilan edilen araç, başkenti Kiev’deki ATEK fabrikasının atölyelerinde yerleşen Azov eğitim üssünde üretildi.
2016’da Azovets’in testlere hazır olduğu açıklandı, ama kısa süre sonra testlerin durduğu bildirildi, çünkü bu maliyetli aracın gözetim cihazı olarak sıradan diyafon kameralarıyla donatıldığı ortaya çıktı. Ukrayna Askeri Savcılığı ve Ukrayna Güvenlik Konseyi olayla ilgili soruşturma başlatarak üreticiye karşı dava açtı. Sadece bir adet üretilen Azopvets’in soruşturma devam ederken çalındığı öğrenildi. Aracın Azov militanları tarafından kaçırıldığı ve saklandığı tahmin edildi.
Sputnik’e konuşan Karat lakaplı Rus asker, “Ordu birliklerimiz ilerledikçe yerel sakinler, teçhizatın toprak altına gömüldüğünü yeri gösterdi. Onarım ve tahliye ekiplerimiz gelerek gösterilen yeri kazdı. İşte söz konusu teçhizat şimdi önünüzde duruyor” dedi.
Aracın “tam bir yolsuzluk ürünü” olduğunu kaydeden Karat, “Bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Belki de çalışmamışlar. Sadece bunun için para almışlar. Tek adet yapmışlar, o da bir işe yaramaz. Sonra ortadan kaldırılması emrini almışlardır” diye ekledi.
* ‘Azov’ - Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi'nin 2 Ağustos 2022 tarihli kararıyla terör örgütü olarak tanınan oluşum.