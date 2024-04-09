https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/abd-disisleri-bakanligi-guney-kafkasyadaki-catismayi-cozmenin-yolu-muzakere-masasinda-1082606611.html
ABD Dışişleri Bakanlığı: Güney Kafkasya'daki çatışmayı çözmenin yolu müzakere masasında
ABD Dışişleri Bakanlığı: Güney Kafkasya'daki çatışmayı çözmenin yolu müzakere masasında
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, ABD'nin Erivan ve Bakü arasındaki diyaloğu mümkün olan her şekilde kolaylaştırmaktan mutluluk duyacağı ifade ederek... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T12:08+0300
2024-04-09T12:08+0300
2024-04-09T12:08+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Güney Kafkasya'daki çatışmayı çözmenin yolunun müzakere masasında olduğunu dile getirerek ABD'nin Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki diyaloğun kolaylaştırılmasında 'mümkün olan her türlü rolü' oynamaktan mutluluk duyacağını vurguladı.Miller açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının Washington'da yapacakları yeni toplantının tarihinin henüz belirlenmediğini söylemişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova’nın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ABD ve AB temsilcileri arasındaki görüşmeyi, ‘Kolektif Batı'nın Güney Kafkasya'yı jeopolitik bir çatışmaya sürüklemeye yönelik yeni bir girişimi olarak gördüğü belirtilmişti.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Bakü'de temaslarda bulunan NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Batı'nın Ermenistan'ı Güney Kafkasya'da silahlı bir karakola dönüştürme girişimlerinin gelecekte olumsuz sonuçlara yol açacağını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/slutskiy-pasinyan-ermenistani-ukrayna-olma-yolunda-ilerletiyor-1082532612.html
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abd, abd dışişleri, abd dışişleri bakanlığı, matthew miller, güney kafkasya, azerbaycan, ermenistan
abd, abd dışişleri, abd dışişleri bakanlığı, matthew miller, güney kafkasya, azerbaycan, ermenistan
ABD Dışişleri Bakanlığı: Güney Kafkasya'daki çatışmayı çözmenin yolu müzakere masasında
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, ABD'nin Erivan ve Bakü arasındaki diyaloğu mümkün olan her şekilde kolaylaştırmaktan mutluluk duyacağı ifade ederek çatışmayı çözmenin yolunun müzakere masasında olduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Güney Kafkasya'daki çatışmayı çözmenin yolunun müzakere masasında olduğunu dile getirerek ABD'nin Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki diyaloğun kolaylaştırılmasında 'mümkün olan her türlü rolü' oynamaktan mutluluk duyacağını vurguladı.
Miller açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Yaklaşan toplantılar hakkında konuşmak istemiyorum ancak diyaloğu memnuniyetle karşıladığımızı her zaman açıkça belirttik. Dışişleri Bakanı Blinken, Ermenistan ve Azerbaycan liderleriyle görüştüğünde iki taraf arasında diyaloğa ihtiyaç olduğunu açıkça ifade etti. Bu diyaloğu kolaylaştırmak için elimizden gelen her türlü rolü oynamaktan mutluluk duyuyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz ancak herhangi bir özel toplantı duyurmak istemiyorum.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının Washington'da yapacakları yeni toplantının tarihinin henüz belirlenmediğini söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı
’ndan yapılan açıklamada, Moskova’nın Ermenistan
Başbakanı Nikol Paşinyan
ile ABD ve AB temsilcileri arasındaki görüşmeyi, ‘Kolektif Batı'
nın Güney Kafkasya'yı jeopolitik bir çatışmaya sürüklemeye yönelik yeni bir girişimi olarak gördüğü belirtilmişti
.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
de Bakü'de temaslarda bulunan NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile yaptığı görüşmede,
Batı'nın Ermenistan'ı Güney Kafkasya'da silahlı bir karakola dönüştürme girişimlerinin gelecekte olumsuz sonuçlara yol açacağını söylemişti
.