https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/abd-disisleri-bakanligi-guney-kafkasyadaki-catismayi-cozmenin-yolu-muzakere-masasinda-1082606611.html

ABD Dışişleri Bakanlığı: Güney Kafkasya'daki çatışmayı çözmenin yolu müzakere masasında

ABD Dışişleri Bakanlığı: Güney Kafkasya'daki çatışmayı çözmenin yolu müzakere masasında

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, ABD'nin Erivan ve Bakü arasındaki diyaloğu mümkün olan her şekilde kolaylaştırmaktan mutluluk duyacağı ifade ederek... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T12:08+0300

2024-04-09T12:08+0300

2024-04-09T12:08+0300

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Güney Kafkasya'daki çatışmayı çözmenin yolunun müzakere masasında olduğunu dile getirerek ABD'nin Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki diyaloğun kolaylaştırılmasında 'mümkün olan her türlü rolü' oynamaktan mutluluk duyacağını vurguladı.Miller açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının Washington'da yapacakları yeni toplantının tarihinin henüz belirlenmediğini söylemişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova’nın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ABD ve AB temsilcileri arasındaki görüşmeyi, ‘Kolektif Batı'nın Güney Kafkasya'yı jeopolitik bir çatışmaya sürüklemeye yönelik yeni bir girişimi olarak gördüğü belirtilmişti.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Bakü'de temaslarda bulunan NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Batı'nın Ermenistan'ı Güney Kafkasya'da silahlı bir karakola dönüştürme girişimlerinin gelecekte olumsuz sonuçlara yol açacağını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/slutskiy-pasinyan-ermenistani-ukrayna-olma-yolunda-ilerletiyor-1082532612.html

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abd, abd dışişleri, abd dışişleri bakanlığı, matthew miller, güney kafkasya, azerbaycan, ermenistan