https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-bati-ermenistani-kafkasyada-ileri-karakola-donusturuyor-1082503488.html

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Batı, Ermenistan'ı Kafkasya'da ileri karakola dönüştürüyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Batı, Ermenistan'ı Kafkasya'da ileri karakola dönüştürüyor

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Batı'nın Ermenistan'ı Kafkasya'da bir ileri karakola dönüştürmeye çalıştığını belirterek bu girişimlerin muhtelif sonuçlara... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T15:56+0300

2024-04-05T15:56+0300

2024-04-05T17:08+0300

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de temaslarda bulunan NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Batı'nın Ermenistan'ı Güney Kafkasya'da silahlı bir karakola dönüştürme girişimlerinin gelecekte olumsuz sonuçlara yol açacağını söyledi.Aliyev açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'ABD-AB-Ermenistan toplantısı Kafkasya'daki işbirliğine zarar veriyor'Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Brüksel'deki ABD-AB-Ermenistan üçlü toplantısının Güney Kafkasya'daki işbirliğine karşı olduğunu ve Azerbaycan'ı tek başına bırakmayı amaçladığını söyledi.Aliyev, Karabağ'ı işgalden kurtarmalarının ve Eylül 2023'te gerçekleştirdikleri anti terör operasyonunun bazı güçleri endişelendirdiğini belirterek, "O günden bugüne üzerimizdeki baskılar aralıksız devam ediyor. Avrupa Parlamentosu, hakaretlerle dolu çirkin kararlar aldı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi heyetimizi oy kullanma hakkından mahrum etti. Bunlar çok olumsuz sonuçlara yol açabilecek adımlar ve bunun tek nedeni, Karabağ'ı işgalden kurtarmamız" ifadelerini kullandı.Ermenistan ile AB-ABD işbirliğine ilişkin ortak toplantı, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yanı sıra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Diplomasi Şefi Josep Borrell'in katılımıyla gerçekleştirilecek.Aliyev konuşmasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Perşembe günü yaptığı telefon görüşmesinde insan haklarını koruma bahanesiyle 'Azerbaycan'ın içişlerine müdahalenin kabul edilemez' olduğunu dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/pasinyan-ermenistanin-abd-ve-ab-ile-iliskileri-genisleyecek-1082502535.html

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