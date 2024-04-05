https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-bati-ermenistani-kafkasyada-ileri-karakola-donusturuyor-1082503488.html
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Batı, Ermenistan'ı Kafkasya'da ileri karakola dönüştürüyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Batı, Ermenistan'ı Kafkasya'da ileri karakola dönüştürüyor
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Batı'nın Ermenistan'ı Kafkasya'da bir ileri karakola dönüştürmeye çalıştığını belirterek bu girişimlerin muhtelif sonuçlara... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T15:56+0300
2024-04-05T15:56+0300
2024-04-05T17:08+0300
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de temaslarda bulunan NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Batı'nın Ermenistan'ı Güney Kafkasya'da silahlı bir karakola dönüştürme girişimlerinin gelecekte olumsuz sonuçlara yol açacağını söyledi.Aliyev açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'ABD-AB-Ermenistan toplantısı Kafkasya'daki işbirliğine zarar veriyor'Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Brüksel'deki ABD-AB-Ermenistan üçlü toplantısının Güney Kafkasya'daki işbirliğine karşı olduğunu ve Azerbaycan'ı tek başına bırakmayı amaçladığını söyledi.Aliyev, Karabağ'ı işgalden kurtarmalarının ve Eylül 2023'te gerçekleştirdikleri anti terör operasyonunun bazı güçleri endişelendirdiğini belirterek, "O günden bugüne üzerimizdeki baskılar aralıksız devam ediyor. Avrupa Parlamentosu, hakaretlerle dolu çirkin kararlar aldı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi heyetimizi oy kullanma hakkından mahrum etti. Bunlar çok olumsuz sonuçlara yol açabilecek adımlar ve bunun tek nedeni, Karabağ'ı işgalden kurtarmamız" ifadelerini kullandı.Ermenistan ile AB-ABD işbirliğine ilişkin ortak toplantı, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yanı sıra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Diplomasi Şefi Josep Borrell'in katılımıyla gerçekleştirilecek.Aliyev konuşmasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Perşembe günü yaptığı telefon görüşmesinde insan haklarını koruma bahanesiyle 'Azerbaycan'ın içişlerine müdahalenin kabul edilemez' olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/pasinyan-ermenistanin-abd-ve-ab-ile-iliskileri-genisleyecek-1082502535.html
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azerbaycan, ilham aliyev, ermenistan, avrupa birliği, abd, paşinyan, güney kafkasya, güney kafkasya boru hattı, antony blinken, ursula von der leyen, josep borrell, mevlüt çavuşoğlu, dağlık karabağ, karabağ
azerbaycan, ilham aliyev, ermenistan, avrupa birliği, abd, paşinyan, güney kafkasya, güney kafkasya boru hattı, antony blinken, ursula von der leyen, josep borrell, mevlüt çavuşoğlu, dağlık karabağ, karabağ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Batı, Ermenistan'ı Kafkasya'da ileri karakola dönüştürüyor
15:56 05.04.2024 (güncellendi: 17:08 05.04.2024)
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Batı'nın Ermenistan'ı Kafkasya'da bir ileri karakola dönüştürmeye çalıştığını belirterek bu girişimlerin muhtelif sonuçlara yol açacağını vurguladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de temaslarda bulunan NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Batı'nın Ermenistan'ı Güney Kafkasya'da silahlı bir karakola dönüştürme girişimlerinin gelecekte olumsuz sonuçlara yol açacağını söyledi.
Aliyev açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Brüksel'de ABD, Avrupa Birliği ve Ermenistan arasında yapılan üçlü toplantı Güney Kafkasya'ya yönelik bir başka tehdit kaynağıdır. Ancak son günlerde ABD ve Avrupa Birliği'nin üst düzey yetkilileri, kendi inisiyatifleriyle gerçekleştirdikleri telefon görüşmelerinde, bu toplantının Azerbaycan'a karşı olmadığı konusunda bizi ikna etmeye çalıştılar. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin geçen yılın Eylül ayından bugüne kadar Azerbaycan'a karşı yaptığı açıklamalar ve Batı'nın Ermenistan'ı Güney Kafkasya'da silahlı bir karakola dönüştürme girişimleri gelecekte olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Bu nedenle ABD ve Avrupa'daki ortaklarımızı bu konuda uyarmak için açıklamalarda bulunduk.
'ABD-AB-Ermenistan toplantısı Kafkasya'daki işbirliğine zarar veriyor'
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Brüksel'deki ABD-AB-Ermenistan üçlü toplantısının Güney Kafkasya'daki işbirliğine karşı olduğunu ve Azerbaycan'ı tek başına bırakmayı amaçladığını söyledi.
Aliyev, Karabağ'ı işgalden kurtarmalarının ve Eylül 2023'te gerçekleştirdikleri anti terör operasyonunun bazı güçleri endişelendirdiğini belirterek, "O günden bugüne üzerimizdeki baskılar aralıksız devam ediyor. Avrupa Parlamentosu, hakaretlerle dolu çirkin kararlar aldı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi heyetimizi oy kullanma hakkından mahrum etti. Bunlar çok olumsuz sonuçlara yol açabilecek adımlar ve bunun tek nedeni, Karabağ'ı işgalden kurtarmamız" ifadelerini kullandı.
Ermenistan ile AB-ABD işbirliğine ilişkin ortak toplantı, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yanı sıra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Diplomasi Şefi Josep Borrell'in katılımıyla gerçekleştirilecek.
Aliyev konuşmasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:
Şu anda Güney Kafkasya da dahil olmak üzere dünyadaki süreçler çok tehlikeli bir yönde gelişmektedir ve Bakü haklı olarak bu konudaki endişelerini dile getirmektedir. ABD-AB-Ermenistan üçlü toplantısı Güney Kafkasya'daki işbirliğine karşıdır ve Azerbaycan'ı tek başına bırakmayı amaçlamaktadır. Güney Kafkasya için hazırlanan plan gelecekte büyük bir felakete yol açabilir.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Perşembe günü yaptığı telefon görüşmesinde insan haklarını koruma bahanesiyle 'Azerbaycan'ın içişlerine müdahalenin kabul edilemez' olduğunu dile getirmişti.