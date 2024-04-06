https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/slutskiy-pasinyan-ermenistani-ukrayna-olma-yolunda-ilerletiyor-1082532612.html
Slutskiy: Paşinyan Ermenistan'ı 'Ukrayna olma' yolunda ilerletiyor
Slutskiy: Paşinyan Ermenistan'ı 'Ukrayna olma' yolunda ilerletiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Slutskiy, Başbakan Paşinyan'ın Ermenistan'ı Ukrayna yolunda ilerlettiğini belirtti. 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T19:49+0300
2024-04-06T19:49+0300
2024-04-06T19:49+0300
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Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri ve Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü vekalet savaşındaki Kiev'in başarısızlıklarının ardından Batılıların gözünün önce Moldova'ya sonra da Ermenistan'a kaymaya başladığını söyledi.Telegram kanalında yaptığı açıklamada Slutskiy şu cümleleri kaydetti:Slutskiy açıklamasında, Avrupa-Atlantik grubunun desteğinin ve yardımının, Ermenistan halkının ulusal çıkarları pahasına ve Güney Kafkasya'da istikrarsızlık beklentisiyle Rusya'yı zayıflatmaya yönelik bir 'planı' yeniden canlandırma girişimlerinden başka bir şey olmadığını vurguladı.Slutskiy açıklamasında, bu tür bir yardımın sonunda egemenlik kaybı, iç savaşlar ve sivil kayıplar, ekonomik krizler ve insani felaketlere dönüştüğünün altını çizerek esas meselenin bu iki ülke vatandaşlarının 'Ukrayna örneği' gibi tekrarlanmasını isteyip istemediği olduğunu dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/pasinyan-ermenistanin-abd-ve-ab-ile-iliskileri-genisleyecek-1082502535.html
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leonid slutskiy, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, ldpr, rusya liberal demokrat partisi, nikol paşinyan, ermenistan, ukrayna
leonid slutskiy, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, ldpr, rusya liberal demokrat partisi, nikol paşinyan, ermenistan, ukrayna
Slutskiy: Paşinyan Ermenistan'ı 'Ukrayna olma' yolunda ilerletiyor
Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Slutskiy, Başbakan Paşinyan'ın Ermenistan'ı Ukrayna yolunda ilerlettiğini belirtti.
Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri ve Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü vekalet savaşındaki Kiev'in başarısızlıklarının ardından Batılıların gözünün önce Moldova'ya sonra da Ermenistan'a kaymaya başladığını söyledi.
Telegram kanalında yaptığı açıklamada Slutskiy şu cümleleri kaydetti:
Paşinyan Erivan'ı Ukrayna yolunda ilerletiyor. Ermenistan-ABD-AB formatı geliştikçe bu durum daha da belirginleşiyor. Kiev'in Kolektif Batı'nın vekalet savaşındaki başarısızlıklarının arka planında Washington ve Brüksel, Rusya karşıtı yeni 'test alanları' arıyor. Ve görünen o ki, Batılıların gözleri önce Moldova'ya sonra da Ermenistan'a kaymaya başladı.
Slutskiy açıklamasında, Avrupa-Atlantik grubunun desteğinin ve yardımının, Ermenistan halkının ulusal çıkarları pahasına ve Güney Kafkasya'da istikrarsızlık beklentisiyle Rusya'yı zayıflatmaya yönelik bir 'planı' yeniden canlandırma girişimlerinden başka bir şey olmadığını vurguladı.
Slutskiy açıklamasında, bu tür bir yardımın sonunda egemenlik kaybı, iç savaşlar ve sivil kayıplar, ekonomik krizler ve insani felaketlere dönüştüğünün altını çizerek esas meselenin bu iki ülke vatandaşlarının 'Ukrayna örneği' gibi tekrarlanmasını isteyip istemediği olduğunu dile getirdi.