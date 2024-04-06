https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/slutskiy-pasinyan-ermenistani-ukrayna-olma-yolunda-ilerletiyor-1082532612.html

Slutskiy: Paşinyan Ermenistan'ı 'Ukrayna olma' yolunda ilerletiyor

Slutskiy: Paşinyan Ermenistan'ı 'Ukrayna olma' yolunda ilerletiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Slutskiy, Başbakan Paşinyan'ın Ermenistan'ı Ukrayna yolunda ilerlettiğini belirtti. 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T19:49+0300

2024-04-06T19:49+0300

2024-04-06T19:49+0300

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Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri ve Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü vekalet savaşındaki Kiev'in başarısızlıklarının ardından Batılıların gözünün önce Moldova'ya sonra da Ermenistan'a kaymaya başladığını söyledi.Telegram kanalında yaptığı açıklamada Slutskiy şu cümleleri kaydetti:Slutskiy açıklamasında, Avrupa-Atlantik grubunun desteğinin ve yardımının, Ermenistan halkının ulusal çıkarları pahasına ve Güney Kafkasya'da istikrarsızlık beklentisiyle Rusya'yı zayıflatmaya yönelik bir 'planı' yeniden canlandırma girişimlerinden başka bir şey olmadığını vurguladı.Slutskiy açıklamasında, bu tür bir yardımın sonunda egemenlik kaybı, iç savaşlar ve sivil kayıplar, ekonomik krizler ve insani felaketlere dönüştüğünün altını çizerek esas meselenin bu iki ülke vatandaşlarının 'Ukrayna örneği' gibi tekrarlanmasını isteyip istemediği olduğunu dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/pasinyan-ermenistanin-abd-ve-ab-ile-iliskileri-genisleyecek-1082502535.html

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