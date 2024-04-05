https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/rusyadan-ermenistana-cagri-ab-ve-abdnin-gecici-vaatlerle-sizi-kandirmasina-izin-vermeyin-1082513276.html
Rusya’dan Ermenistan'a çağrı: AB ve ABD'nin geçici vaatlerle sizi kandırmasına izin vermeyin
Rusya’dan Ermenistan'a çağrı: AB ve ABD'nin geçici vaatlerle sizi kandırmasına izin vermeyin
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı'nın Ermenistan'ı Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) ayrılmaya ikna etmeye... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T21:34+0300
2024-04-05T21:34+0300
2024-04-05T21:34+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
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abd
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batı
nikol paşinyan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova’nın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ABD ve AB temsilcileri arasındaki görüşmeyi, ‘kolektif Batı'nın Güney Kafkasya'yı jeopolitik bir çatışmaya sürüklemeye yönelik yeni bir girişimi olarak gördüğü belirtildi.Dış güçlerin bu bölgenin içişlerine müdahalesinin güvenlik alanında olumsuz sonuçlara yol açabileceğine vurgu yapılan açıklamada, Batı’nın Ermenistan'ı Güney Kafkasya'daki planlarını hayata geçirmek için bir araç haline getirmeyi amaçladığı kaydedildi.Brüksel'de açıklanan destek sözlerinin, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) çerçevesinde Rusya ile işbirliğinden elde edilen ‘milyarlarca dolarlık’ faydalarla karşılaştırılamayacağı belirtilerek, Moskova'nın Erivan'la ilişkileri daha da geliştirmeye kararlı olduğu vurgulandı.ABD ve AB’nin Ermenistan'a Rusya ile var olan anlaşmaların uygulanmasını askıya alması için baskı yaptıklarına dikkat çekilerek, Moskova’nın Azerbaycan ile Ermenistan arasında uzun zamandır beklenen barışın sağlanmasına mümkün olan her şekilde yardım etmeye hazır olduğu kaydedildi.ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Diplomasi Şefi Josep Borrell'in katılımıyla Brüksel'de AB ve ABD'nin Ermenistan'la işbirliğine ilişkin ortak bir toplantı düzenlendi.Toplantı öncesinde von der Leyen, Ermenistan'a önümüzdeki dört yıl içinde 270 milyon euro'luk kalkınma yardımı tahsis etme sözü verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230427/disislerinden-erivanda-nemesis-aniti-acilmasina-kinama-1070243030.html
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Rusya’dan Ermenistan'a çağrı: AB ve ABD'nin geçici vaatlerle sizi kandırmasına izin vermeyin
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı'nın Ermenistan'ı Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) ayrılmaya ikna etmeye çalıştığını belirterek, Ermenistan'a AB ve ABD'nin geçici vaatlerle kendilerini kandırmasına izin vermemesi çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova’nın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ABD ve AB temsilcileri arasındaki görüşmeyi, ‘kolektif Batı'nın Güney Kafkasya'yı jeopolitik bir çatışmaya sürüklemeye yönelik yeni bir girişimi olarak gördüğü belirtildi.
Dış güçlerin bu bölgenin içişlerine müdahalesinin güvenlik alanında olumsuz sonuçlara yol açabileceğine vurgu yapılan açıklamada, Batı’nın Ermenistan'ı Güney Kafkasya'daki planlarını hayata geçirmek için bir araç haline getirmeyi amaçladığı kaydedildi.
Brüksel'de açıklanan destek sözlerinin, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) çerçevesinde Rusya ile işbirliğinden elde edilen ‘milyarlarca dolarlık’ faydalarla karşılaştırılamayacağı belirtilerek, Moskova'nın Erivan'la ilişkileri daha da geliştirmeye kararlı olduğu vurgulandı.
ABD ve AB’nin Ermenistan'a Rusya ile var olan anlaşmaların uygulanmasını askıya alması için baskı yaptıklarına dikkat çekilerek, Moskova’nın Azerbaycan ile Ermenistan arasında uzun zamandır beklenen barışın sağlanmasına mümkün olan her şekilde yardım etmeye hazır olduğu kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Diplomasi Şefi Josep Borrell'in katılımıyla Brüksel'de AB ve ABD'nin Ermenistan'la işbirliğine ilişkin ortak bir toplantı düzenlendi.
Toplantı öncesinde von der Leyen, Ermenistan'a önümüzdeki dört yıl içinde 270 milyon euro'luk kalkınma yardımı tahsis etme sözü verdi.