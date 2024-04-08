https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/super-lig-kuluplerinden-tffye-karsi-imza-1082582967.html
Süper Lig kulüplerinden TFF'ye karşı imza
Süper Lig kulüplerinden TFF'ye karşı imza
Sputnik Türkiye
Süper Lig kulüpleri, Kulüpler Birliği Vakfı’nın ofisinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a gitmesi için noter huzurunda... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T15:14+0300
2024-04-08T15:14+0300
2024-04-08T15:22+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
lig
imza
kulüpler birliği
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Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde bir araya kulüp temsilcileri, noter onaylı imzalarını veriyor.Bazı kulüp temsilcilerinin de imzalarını bulundukları kentlerden verecekleri bildirildi.Delegelerin yüzde 40'ının noterden imzasının toplanması halinde TFF Yönetim Kurulunun statüye göre bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor.Federasyonun seçime gitmemesi durumunda oy kullanan delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor.
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türkiye futbol federasyonu (tff), lig, imza, kulüpler birliği
türkiye futbol federasyonu (tff), lig, imza, kulüpler birliği
Süper Lig kulüplerinden TFF'ye karşı imza
15:14 08.04.2024 (güncellendi: 15:22 08.04.2024)
Ayrıntılar geliyor
Süper Lig kulüpleri, Kulüpler Birliği Vakfı’nın ofisinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a gitmesi için noter huzurunda imza toplamaya başladı. Kulüplerin İstanbul’da bulunan temsilcilerinin Kulüpler Birliği’nde, bazı kulüp temsilcilerinin ise bulundukları şehirlerde noter onaylı imzalarını vereceği aktarıldı.
Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.
Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde bir araya kulüp temsilcileri, noter onaylı imzalarını veriyor.
Bazı kulüp temsilcilerinin de imzalarını bulundukları kentlerden verecekleri bildirildi.
Delegelerin yüzde 40'ının noterden imzasının toplanması halinde TFF Yönetim Kurulunun statüye göre bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor.
Federasyonun seçime gitmemesi durumunda oy kullanan delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor.