https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/super-lig-kuluplerinden-tffye-karsi-imza-1082582967.html

Süper Lig kulüplerinden TFF'ye karşı imza

Süper Lig kulüplerinden TFF'ye karşı imza

Sputnik Türkiye

Süper Lig kulüpleri, Kulüpler Birliği Vakfı’nın ofisinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a gitmesi için noter huzurunda... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T15:14+0300

2024-04-08T15:14+0300

2024-04-08T15:22+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

lig

imza

kulüpler birliği

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Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde bir araya kulüp temsilcileri, noter onaylı imzalarını veriyor.Bazı kulüp temsilcilerinin de imzalarını bulundukları kentlerden verecekleri bildirildi.Delegelerin yüzde 40'ının noterden imzasının toplanması halinde TFF Yönetim Kurulunun statüye göre bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor.Federasyonun seçime gitmemesi durumunda oy kullanan delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor.

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türkiye futbol federasyonu (tff), lig, imza, kulüpler birliği