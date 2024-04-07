Süper Kupa maçı yarım kaldı: Fenerbahçe sahadan çekildi
21:34 07.04.2024 (güncellendi: 23:34 07.04.2024)
© İHA / İHA-AW179014Süper Kupa'da Fenerbahçe sahadan çekildi
© İHA / İHA-AW179014
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Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da karşılaştı. Sarı-kırmızılıların 1. dakikada 1-0 öne geçtiği müsabakada sarı-lacivertliler 3. dakikada sahadan çekildi ve maç tatil edildi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, sarı-lacivertli ekibin 2. dakikada sahadan çekilmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan tarafından tatil edildi.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Galatasaray, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdulkerim Bardakçı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.
Fenerbahçe ise 19 yaş altı takımı oyuncuları Furkan Onur Akyüz, Mustafa Emir Akyıldız, Yusuf Akçiçek, Ümitcan Okan, Muhammet İmre, Efekan Karayazı, Emirhan Arkuctu, Muhammet Zeki Dursun, Çağrı Fedai, Kerem Kayaarası ve Görkem İbrahim Demirel ile sahada yer aldı.
Galatasaray ilk dakikada gol attı
Hakem Volkan Bayarslan'ın düdüğüyle başlayan karşılaşmanın ilk dakikasında Galatasaray, Mauro Icardi ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe sahadan çekildi
Golden sonra oyunu başlatmayan Fenerbahçe takımı, kenardaki yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci'nin de işaretiyle sahadan çekildi. Sarı-lacivertli futbolcuların soyunma odasına gitmesiyle hakem Volkan Bayarslan, müsabakayı tatil etti.
Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu verecek.
Bu arada Galatasaraylı futbolcular, tribünlerdeki taraftarlarıyla sevinç gösterisi yaptı.
Fenerbahçe 15 futbolcuyla geldi
Galatasaray mücadelesi için Şanlıurfa'ya gelen Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı'nda 15 futbolcu yer aldı.
Sarı-lacivertlilerde sahaya çıkan 11 kişinin yanı sıra yedek kulübesinde ise 4 kişi bekledi.
Fenerbahçeli futbolcular, kamp yaptıkları otelde yemek yedikten sonra 11 Nisan Stadyumu'na geçti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarların yanına gitti
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmanın başlamasından önce protokol tribünün yanında bulunan Fenerbahçe taraftarlarının yanına gitti.
Koç, sarı-lacivertli taraftarların tezahüratları arasında tribüne indi.
Galatasaray taraftarları ise Ali Koç'a tezahüratlarla tepki gösterdi.
Galatasaray çift kale maç yaptı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin çekilmesinin ardından sahada çift kale maç oynadı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
Fenerbahçe: Dik durmaya devam edeceğiz
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2. dakikada sahadan çekilmesiyle tatil edilen Turkcell Süper Kupa maçının ardından Fenerbahçe Kulübü, dik durmaya devam edeceklerini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı.
"Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki; sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alın terinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden dünyanın en büyük spor kulübü olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz."
Dursun Özbek: Yazık değil mi?
Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"Böyle bir durumu beklemiyordum. Saçma sapan bir durumla karşılaştık. Bir sürü şey söylediler, bunlar akıl tutulması. Urfa gibi güzel bir şehirde bu derbiyi seyrettirmenin keyfi varken hiç beklemediğimiz bir şeyle karşılaştık. Süper Kupa finalini 1 dakikada biten bir şekle getirdiler. Dünyaya mahcup olduk. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin misyonu futbolu insanlara sevdirmek. U19 takımından çocukları çıkarıyorsunuz bu çocuklara yazdık değil mi? Cumhuriyetin 100. yılına yakışmayan bir final oldu. Bunun kime ne faydası oldu belli değil. Önümüzdeki günler daha da gerginleşecek. Bu gerginliği gidermemiz lazım. Türk futboluna yakışır hareketler içerisinde bulunulmasını diliyorum. İnsanların eve gidince 'Biz ne yaptık' demesi lazım. Federasyon tarihi açıkladı. Seçime gidilmesi öngörülüyordu. Seçime giderek gerekeni yaptılar. Bu seçimin hazırlığının yapılması lazım. İyi hizmet edecek kişiler lazım."