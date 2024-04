https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/galatasaraydan-sarki-paylasimi-ararim-seni-her-yerde-1082560242.html

Galatasaray'dan şarkı paylaşımı: 'Ararım seni her yerde'

Galatasaray'dan şarkı paylaşımı: 'Ararım seni her yerde'

Galatasaray, Süper Kupa maçı sonrasında sosyal medya hesabından 'ararım seni her yerde' şarkısını paylaştı.

2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maç Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynandı. Fenerbahçe maçın 2. dakikasında sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti.Galatasaray kulübü maçın ardından sosyal medya hesabından bir klip yayınladı. Klipte 'ararım seni her yerde' şarkısına yer verildi.Ararım seni her yerde şarkı sözleriMuhabbet bağına girdim bu geceAçılmış gülleri derdim bu geceVuslatın çağına erdim bu geceMuhabbet doyulmaz bir pınar imişArarım, ararım, ararım seni her yerdeSorarım ıssız gecelerde sevgilim nerde Açılmış bahtımın gonca gülleriGönül bağında öter bülbülleriAşkıma sarayım hep gönülleriMuhabbet doyulmaz bir pınar imişArarım, ararım, ararım seni her yerdeSorarım ıssız gecelerde sevgilim nerde

