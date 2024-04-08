https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/galatasaraydan-sarki-paylasimi-ararim-seni-her-yerde-1082560242.html
Galatasaray'dan şarkı paylaşımı: 'Ararım seni her yerde'
Galatasaray'dan şarkı paylaşımı: 'Ararım seni her yerde'
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Süper Kupa maçı sonrasında sosyal medya hesabından 'ararım seni her yerde' şarkısını paylaştı. 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T00:22+0300
2024-04-08T00:22+0300
2024-04-08T00:22+0300
spor
galatasaray
fenerbahçe
süper kupa
mauro icardi
şanlıurfa
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2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maç Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynandı. Fenerbahçe maçın 2. dakikasında sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti.Galatasaray kulübü maçın ardından sosyal medya hesabından bir klip yayınladı. Klipte 'ararım seni her yerde' şarkısına yer verildi.Ararım seni her yerde şarkı sözleriMuhabbet bağına girdim bu geceAçılmış gülleri derdim bu geceVuslatın çağına erdim bu geceMuhabbet doyulmaz bir pınar imişArarım, ararım, ararım seni her yerdeSorarım ıssız gecelerde sevgilim nerde Açılmış bahtımın gonca gülleriGönül bağında öter bülbülleriAşkıma sarayım hep gönülleriMuhabbet doyulmaz bir pınar imişArarım, ararım, ararım seni her yerdeSorarım ıssız gecelerde sevgilim nerde
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/besiktas-kulubunden-tffnin-secim-tarihine-tepki-kabul-edilebilir-degil-1082558345.html
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Galatasaray'dan şarkı paylaşımı: 'Ararım seni her yerde'
Galatasaray, Süper Kupa maçı sonrasında sosyal medya hesabından 'ararım seni her yerde' şarkısını paylaştı.
2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maç Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynandı. Fenerbahçe maçın 2. dakikasında sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti.
Galatasaray kulübü maçın ardından sosyal medya hesabından bir klip yayınladı. Klipte 'ararım seni her yerde' şarkısına yer verildi.
Ararım seni her yerde şarkı sözleri
Muhabbet bağına girdim bu gece
Açılmış gülleri derdim bu gece
Vuslatın çağına erdim bu gece
Muhabbet doyulmaz bir pınar imiş
Ararım, ararım, ararım seni her yerde
Sorarım ıssız gecelerde sevgilim nerde
Açılmış bahtımın gonca gülleri
Gönül bağında öter bülbülleri
Aşkıma sarayım hep gönülleri
Muhabbet doyulmaz bir pınar imiş
Ararım, ararım, ararım seni her yerde
Sorarım ıssız gecelerde sevgilim nerde