https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ozhaseki-dunya-bankasindan-ozel-bir-kredi-var-tam-142-milyar-tl-yi-hatay-icin-kullanacagiz-1082591366.html

Özhaseki: Dünya Bankası’ndan özel bir kredi var, tam 14.2 milyar TL’ yi Hatay için kullanacağız

Özhaseki: Dünya Bankası’ndan özel bir kredi var, tam 14.2 milyar TL’ yi Hatay için kullanacağız

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, YSK’nın Hatay kararının hayırlı olmasını dileyerek, Dünya Bankası'ndan alınan 14.2 milyar TL’lik... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T20:21+0300

2024-04-08T20:21+0300

2024-04-08T20:23+0300

hatay

2024 türkiye yerel seçimleri

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

mehmet özhaseki

hatay büyükşehir belediyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/14/1080932083_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d57b6522ffe794889c05c8328b0de415.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Antakya ilçesindeki Türkiye Kore Dostluk Geçici Konaklama Merkezi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telefonla katıldığı iftar programında konuştu.Özhaseki, depremlerin hemen ardından Hatay'a gelerek yaptıkları çalışmaları anlattı.Depremlerin tahribatına değinen Özhaseki, "Bunun altından kalkmayı Allah bize nasip edecek. Bizler büyük bir devlet ve gerçekten büyük bir milletiz, böyle bir milletin ferdi olmak, emin olun hepimiz için bir şeref. Tüm Türkiye ayaktaydı, yardım edebilmek amacıyla da herkes elinden ne geliyorsa yaptı" diye konuştu.Özhaseki, kendilerinin de dört bir taraftan çalıştığını ve 4 bin 333 köyde köy evi inşa ettiklerini dile getirerek, 110 bin kişilik işçi ordusuyla evleri yapmaya çalıştıklarını söyledi.Hatay'ın mimarisine değinen Özhaseki, "Hatay'ın kendine has bir mimarisi, silüeti var, şehrin özel bir tarihi dokusu var. Bunu kaybetmeyelim diye özel olarak 6 mimarlık şirketini çalıştırdık. Sonra da şu anda tam 144 bin ihaleyi yaptık, evlerimiz devam ediyor, bir kısmını sizler de biliyorsunuz, teslim ettik" ifadelerini kullandı.Şehrin birçok noktasında inşaatların devam ettiğinin altını çizen Özhaseki, herhangi bir felakette kimseye zarar gelmeyecek şekilde sağlam evler yaptıklarını vurguladı.Bir taraftan da altyapı çalışmalarına başlayacaklarını anlatan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:Özhaseki, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e destek verildiği için teşekkür etti.'İstediğimiz gibi buradan destek alamıyorduk'Hatay'ı ayağa kaldıracaklarının sözünü veren Özhaseki, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ysk-chpnin-hatay-basvurusunu-reddetti-1082585886.html

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hatay, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, mehmet özhaseki, hatay büyükşehir belediyesi