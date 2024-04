Özhaseki: Dünya Bankası’ndan özel bir kredi var, tam 14.2 milyar TL’ yi Hatay için kullanacağız

"Dünya Bankası’ndan elde ettiğimiz özel bir kredi var, tam 14.2 milyar TL’yi Hatay için kullanacağız. Projelerimiz hazır, önümüzdeki günlerde ihalelere çıkacağız. İnşallah en güçlü firmalar alacak ve bizim istediğimiz şekilde hızlı davranıp bir an önce bitireceğiz. Bir taraftan su şebekelerinin tamamını yenileyeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu inşaatlarımız bittikçe de hak sahiplerine bunları da dağıtmaya devam edeceğiz. Herhalde her ay birkaç bin konutu da Hatay'da dağıtırız. Orada vatandaşlarımız da tabii ki normal iskan etmeye başladıklarında da hayatta normalleşmeye başlar. Bizim bütün planımız ve programımız; gelecek sene ortası veyahut da güze kadar Hatay'daki bütün hak sahiplerinin hem evlerini hem iş yerlerini bitirip verebilmek. Bunun manası şu değil. Bütün evleri o zaman teslim edeceğiz anlamına gelmiyor. Zaten şimdi teslim ettiğimiz binlerce konut var. Her ay konut vermeye devam edeceğiz. Ama en son hak sahibinin hakkı gelecek senenin belki de bir müddet sonuna doğru veya ortasına kadar sarkmış olacak ki bunlar da çok normal."