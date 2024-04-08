https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ozhaseki-dunya-bankasindan-ozel-bir-kredi-var-tam-142-milyar-tl-yi-hatay-icin-kullanacagiz-1082591366.html
Özhaseki: Dünya Bankası’ndan özel bir kredi var, tam 14.2 milyar TL’ yi Hatay için kullanacağız
Özhaseki: Dünya Bankası’ndan özel bir kredi var, tam 14.2 milyar TL’ yi Hatay için kullanacağız
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, YSK’nın Hatay kararının hayırlı olmasını dileyerek, Dünya Bankası'ndan alınan 14.2 milyar TL’lik... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T20:21+0300
2024-04-08T20:21+0300
2024-04-08T20:23+0300
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mehmet özhaseki
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Antakya ilçesindeki Türkiye Kore Dostluk Geçici Konaklama Merkezi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telefonla katıldığı iftar programında konuştu.Özhaseki, depremlerin hemen ardından Hatay'a gelerek yaptıkları çalışmaları anlattı.Depremlerin tahribatına değinen Özhaseki, "Bunun altından kalkmayı Allah bize nasip edecek. Bizler büyük bir devlet ve gerçekten büyük bir milletiz, böyle bir milletin ferdi olmak, emin olun hepimiz için bir şeref. Tüm Türkiye ayaktaydı, yardım edebilmek amacıyla da herkes elinden ne geliyorsa yaptı" diye konuştu.Özhaseki, kendilerinin de dört bir taraftan çalıştığını ve 4 bin 333 köyde köy evi inşa ettiklerini dile getirerek, 110 bin kişilik işçi ordusuyla evleri yapmaya çalıştıklarını söyledi.Hatay'ın mimarisine değinen Özhaseki, "Hatay'ın kendine has bir mimarisi, silüeti var, şehrin özel bir tarihi dokusu var. Bunu kaybetmeyelim diye özel olarak 6 mimarlık şirketini çalıştırdık. Sonra da şu anda tam 144 bin ihaleyi yaptık, evlerimiz devam ediyor, bir kısmını sizler de biliyorsunuz, teslim ettik" ifadelerini kullandı.Şehrin birçok noktasında inşaatların devam ettiğinin altını çizen Özhaseki, herhangi bir felakette kimseye zarar gelmeyecek şekilde sağlam evler yaptıklarını vurguladı.Bir taraftan da altyapı çalışmalarına başlayacaklarını anlatan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:Özhaseki, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e destek verildiği için teşekkür etti.'İstediğimiz gibi buradan destek alamıyorduk'Hatay'ı ayağa kaldıracaklarının sözünü veren Özhaseki, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ysk-chpnin-hatay-basvurusunu-reddetti-1082585886.html
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hatay, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, mehmet özhaseki, hatay büyükşehir belediyesi
hatay, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, mehmet özhaseki, hatay büyükşehir belediyesi
Özhaseki: Dünya Bankası’ndan özel bir kredi var, tam 14.2 milyar TL’ yi Hatay için kullanacağız
20:21 08.04.2024 (güncellendi: 20:23 08.04.2024)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, YSK’nın Hatay kararının hayırlı olmasını dileyerek, Dünya Bankası'ndan alınan 14.2 milyar TL’lik kredinin Hatay için kullanılacağını söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Antakya ilçesindeki Türkiye Kore Dostluk Geçici Konaklama Merkezi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telefonla katıldığı iftar programında konuştu.
Özhaseki, depremlerin hemen ardından Hatay'a gelerek yaptıkları çalışmaları anlattı.
Depremlerin tahribatına değinen Özhaseki, "Bunun altından kalkmayı Allah bize nasip edecek. Bizler büyük bir devlet ve gerçekten büyük bir milletiz, böyle bir milletin ferdi olmak, emin olun hepimiz için bir şeref. Tüm Türkiye ayaktaydı, yardım edebilmek amacıyla da herkes elinden ne geliyorsa yaptı" diye konuştu.
Özhaseki, kendilerinin de dört bir taraftan çalıştığını ve 4 bin 333 köyde köy evi inşa ettiklerini dile getirerek, 110 bin kişilik işçi ordusuyla evleri yapmaya çalıştıklarını söyledi.
Hatay'ın mimarisine değinen Özhaseki, "Hatay'ın kendine has bir mimarisi, silüeti var, şehrin özel bir tarihi dokusu var. Bunu kaybetmeyelim diye özel olarak 6 mimarlık şirketini çalıştırdık. Sonra da şu anda tam 144 bin ihaleyi yaptık, evlerimiz devam ediyor, bir kısmını sizler de biliyorsunuz, teslim ettik" ifadelerini kullandı.
Şehrin birçok noktasında inşaatların devam ettiğinin altını çizen Özhaseki, herhangi bir felakette kimseye zarar gelmeyecek şekilde sağlam evler yaptıklarını vurguladı.
Bir taraftan da altyapı çalışmalarına başlayacaklarını anlatan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Dünya Bankası’ndan elde ettiğimiz özel bir kredi var, tam 14.2 milyar TL’yi Hatay için kullanacağız. Projelerimiz hazır, önümüzdeki günlerde ihalelere çıkacağız. İnşallah en güçlü firmalar alacak ve bizim istediğimiz şekilde hızlı davranıp bir an önce bitireceğiz. Bir taraftan su şebekelerinin tamamını yenileyeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu inşaatlarımız bittikçe de hak sahiplerine bunları da dağıtmaya devam edeceğiz. Herhalde her ay birkaç bin konutu da Hatay'da dağıtırız. Orada vatandaşlarımız da tabii ki normal iskan etmeye başladıklarında da hayatta normalleşmeye başlar. Bizim bütün planımız ve programımız; gelecek sene ortası veyahut da güze kadar Hatay'daki bütün hak sahiplerinin hem evlerini hem iş yerlerini bitirip verebilmek. Bunun manası şu değil. Bütün evleri o zaman teslim edeceğiz anlamına gelmiyor. Zaten şimdi teslim ettiğimiz binlerce konut var. Her ay konut vermeye devam edeceğiz. Ama en son hak sahibinin hakkı gelecek senenin belki de bir müddet sonuna doğru veya ortasına kadar sarkmış olacak ki bunlar da çok normal."
Özhaseki, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e destek verildiği için teşekkür etti.
'İstediğimiz gibi buradan destek alamıyorduk'
Hatay'ı ayağa kaldıracaklarının sözünü veren Özhaseki, şunları kaydetti:
"Bizim bir elimiz, bir ayağımız hafif boştaydı, istediğimiz gibi buradan destek alamıyorduk. Şimdi dört elli ve dört kollu işe sarılıp hep birlikte inşallah sizin duanızı almaya gayret edeceğiz, Hatay'ımızı ayağa kaldıracağız. Ben dün buradaydım, bugün buradayım, yarın bir gün beni sokaklarda yine en çok siz göreceksiniz. Ne zamana kadar? Bütün Hatay'da işleri bitirip sizlerin evlerinizi teslim edene kadar. Sizler de dönüp 'Allah Cumhurbaşkanımızdan, sizlerden razı olsun' deyinceye kadar buralardayız ve gitmeyeceğiz, hiç endişeniz olmasın."