https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ysk-chpnin-hatay-basvurusunu-reddetti-1082585886.html
YSK, CHP'nin Hatay başvurusunu reddetti
YSK, CHP'nin Hatay başvurusunu reddetti
Sputnik Türkiye
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Hatay Belediye Başkanlığı seçimleri için yaptığı itirazları reddetti. 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T16:51+0300
2024-04-08T16:51+0300
2024-04-08T17:22+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
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Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK), 31 Mart'taki yerel seçim sonuçlarına itiraz mesaisi sürüyor. Kurul; Hatay, Ardahan ve Iğdır'da seçim yenileme taleplerini reddetti.YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin bulunduğu itirazları değerlendirmek üzere saat 14.00'te toplandı. Bugün bazı yerler için karar çıktı.CHP, YSK'ya Hatay'da seçimin yenilenmesi, oyların yeniden sayılması ya da geçersiz oyların sayılması için başvuruda bulunmuştu. Bu talep YSK tarafından reddedildi. Gerekçeli kararın ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı öğrenildi.YSK'nın aldığı kararlar şöyle:-CHP'nin Hatay'daki seçimlere yönelik itirazı reddedildi.Ardahan ve Iğdır'da seçim yenilenmeyecek-AK Parti'nin Ardahan'da seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebi reddedildi.-AK Parti'nin Iğdır'da seçimlerin yenilenmesi talep reddedildi. -Yeniden Refah Partisi'nin, Iğdır Aralık ilçesinde seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebi reddedildi.-AK Parti'nin Bitlis Tatvan'da oyların yeniden sayılması yönündeki talebi reddedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/savastan-ysk-onunde-aciklama-olu-secmenin-oy-kullanip-kullanmadigi-sandiklar-acilinca-belli-olacak-1082584746.html
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YSK, CHP'nin Hatay başvurusunu reddetti
16:51 08.04.2024 (güncellendi: 17:22 08.04.2024)
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Hatay Belediye Başkanlığı seçimleri için yaptığı itirazları reddetti.
Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK), 31 Mart'taki yerel seçim sonuçlarına itiraz mesaisi sürüyor. Kurul; Hatay, Ardahan ve Iğdır'da seçim yenileme taleplerini reddetti.
YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin bulunduğu itirazları değerlendirmek üzere saat 14.00'te toplandı. Bugün bazı yerler için karar çıktı.
CHP, YSK'ya Hatay'da seçimin yenilenmesi, oyların yeniden sayılması ya da geçersiz oyların sayılması için başvuruda bulunmuştu. Bu talep YSK tarafından reddedildi. Gerekçeli kararın ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı öğrenildi.
YSK'nın aldığı kararlar şöyle:
-CHP'nin Hatay'daki seçimlere yönelik itirazı reddedildi.
Ardahan ve Iğdır'da seçim yenilenmeyecek
-AK Parti'nin Ardahan'da seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebi reddedildi.
-AK Parti'nin Iğdır'da seçimlerin yenilenmesi talep reddedildi.
-Yeniden Refah Partisi'nin, Iğdır Aralık ilçesinde seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebi reddedildi.
-AK Parti'nin Bitlis Tatvan'da oyların yeniden sayılması yönündeki talebi reddedildi.