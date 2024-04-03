https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/ukrayna-ordusu-son-24-saatte-yaklasik-950-askerini-yitirdi-1082435099.html
Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaklaşık 950 askerini yitirdi
Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaklaşık 950 askerini yitirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatinde Kiev rejimine bağlı güçlerin yaklaşık 950 asker daha... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T17:30+0300
2024-04-03T17:30+0300
2024-04-03T17:30+0300
ukrayna krizi
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askeri operasyon
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Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kupyansk yönünde düzenlenen bombardımanlar sonucu 30 Ukrayna askeri öldürülürken, Donetsk yönünde daha avantajlı hatlara ulaşan Rus ordusu, püskürttüğü 10 karşı saldırıda 390 askeri etkisiz hale getirdi.Avdeyevka yönünde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus güçleri, 9 karşı saldırıyı akamete uğrattı. Yaşanan çatışmalar sonucu 305 Ukrayna askeri ölü ele geçirildi.Güney Donetsk yönünde 1 karşı saldırıyı bastırarak taktik konumunu iyileştiren Rus ordusu, 155 düşman askerini öldürdü.Herson yönünde etkisiz hale getirilen Ukrayna askerlerinin sayısı ise 35 olarak kayıtlara geçti.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 164 İHA ile ABD yapımı 2 JDAM güdümlü hava bombası da imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/natodan-ukrayna-cagrisi-gonullu-degil-zorunlu-yardim-1082425220.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, kupyansk, avdeyevka, herson
rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, kupyansk, avdeyevka, herson
Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaklaşık 950 askerini yitirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatinde Kiev rejimine bağlı güçlerin yaklaşık 950 asker daha kaybettiğini açıkladı.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kupyansk yönünde düzenlenen bombardımanlar sonucu 30 Ukrayna askeri öldürülürken, Donetsk yönünde daha avantajlı hatlara ulaşan Rus ordusu, püskürttüğü 10 karşı saldırıda 390 askeri etkisiz hale getirdi.
Avdeyevka yönünde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus güçleri, 9 karşı saldırıyı akamete uğrattı. Yaşanan çatışmalar sonucu 305 Ukrayna askeri ölü ele geçirildi.
Güney Donetsk yönünde 1 karşı saldırıyı bastırarak taktik konumunu iyileştiren Rus ordusu, 155 düşman askerini öldürdü.
Herson yönünde etkisiz hale getirilen Ukrayna askerlerinin sayısı ise 35 olarak kayıtlara geçti.
Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 164 İHA ile ABD yapımı 2 JDAM güdümlü hava bombası da imha edildi.