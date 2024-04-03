https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/natodan-ukrayna-cagrisi-gonullu-degil-zorunlu-yardim-1082425220.html
NATO'dan Ukrayna çağrısı: 'Gönüllü değil, zorunlu yardım'
NATO'dan Ukrayna çağrısı: 'Gönüllü değil, zorunlu yardım'
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'ya askeri sevkiyat yapmasının zorunlu hale getirilmesi çağrısında bulundu. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T12:41+0300
2024-04-03T12:41+0300
2024-04-03T12:41+0300
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya askeri yardımlarının gönüllü değil zorunlu olması gerektiğini söyledi. Stoltenberg konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'NATO müttefikleri Ukrayna'ya verilen askeri desteğin yüzde 99'unu sağlıyor'Toplantı ile ilgili de konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yetkililerin NATO'nun Kiev'e askeri teçhizatın koordinasyonu konusunda nasıl daha fazla sorumluluk üstlenebileceğini tartışacaklarını ve bakanların çok yıllı bir mali paketi görüşeceklerini söyledi.Stoltenberg, "Ukrayna'nın acil ihtiyaçları var. Destek sağlamadaki herhangi bir gecikme, biz konuşurken savaş alanında menfi sonuçlar doğurur" dedi.Stoltenberg açıklamasında, bu bakanlar toplantısının Washington Zirvesi'ne hazırlanırken fikir birliğine varılması noktasında zemin hazırlayacağını ifade ederek konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Önerisi sorulan Stoltenberg ayrıntılara girmyerek müttefiklerin NATO çerçevesinde desteği nasıl kurumsallaştıracaklarını ve nasıl daha öngörülebilir hale getireceklerini tartıştıklarını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240315/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-birbirimiz-icin-olecegimize-soz-verdigimiz-bir-ittifak-icindeyiz-1081724126.html
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nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, brüksel, ukrayna, ukrayna ordusu, yardım, askeri yardım
NATO'dan Ukrayna çağrısı: 'Gönüllü değil, zorunlu yardım'
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'ya askeri sevkiyat yapmasının zorunlu hale getirilmesi çağrısında bulundu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya askeri yardımlarının gönüllü değil zorunlu olması gerektiğini söyledi.
Stoltenberg konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Desteğimizin dinamiklerini değiştirmemiz gerekiyor. Savaş boyunca Ukrayna'ya güvenilir ve öngörülebilir yardım sağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla gönüllü katkılara daha az, NATO zorunlu katkılaradaha fazla; kısa vadeli yardımlara daha az, çok yıllı taahhütlere daha fazla ağırlık verilmes kısa vadeli yardımlara daha az, çok yıllı taahhütlere daha fazla güvenmemiz gerekiyor.
'NATO müttefikleri Ukrayna'ya verilen askeri desteğin yüzde 99'unu sağlıyor'
Toplantı ile ilgili de konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yetkililerin NATO'nun Kiev'e askeri teçhizatın koordinasyonu konusunda nasıl daha fazla sorumluluk üstlenebileceğini tartışacaklarını ve bakanların çok yıllı bir mali paketi görüşeceklerini söyledi.
Stoltenberg, "Ukrayna'nın acil ihtiyaçları var. Destek sağlamadaki herhangi bir gecikme, biz konuşurken savaş alanında menfi sonuçlar doğurur" dedi.
Stoltenberg açıklamasında, bu bakanlar toplantısının Washington Zirvesi'ne hazırlanırken fikir birliğine varılması noktasında zemin hazırlayacağını ifade ederek konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:
NATO müttefikleri Ukrayna'ya verilen askeri desteğin yüzde 99'unu sağlamaktadır. Dolayısıyla NATO çatısı altında daha fazlasını yapmak çabalarımızı daha verimli ve daha etkili kılacaktır.
Önerisi sorulan Stoltenberg ayrıntılara girmyerek müttefiklerin NATO çerçevesinde desteği nasıl kurumsallaştıracaklarını ve nasıl daha öngörülebilir hale getireceklerini tartıştıklarını söyledi.