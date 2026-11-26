Kötü çünkü: Uzun, upuzun bir metin. Üç tam sayfa. Oku oku bitmiyor. Oysa artık kimselerin vakti yok böyle upuzun metinleri okumaya. Kötü çünkü: Uzun, upuzun bir metin. Üç tam sayfa. Oku oku bitmiyor. Oysa artık kimselerin vakti yok böyle upuzun metinleri okumaya.

Kötü çünkü: Yazılı açıklama, tıpkı Mahsun filmi gibi. Mesajlarla dopdolu. Her tarafından mesaj fışkırıyor. Oysa yalın gerçek şu: Çok mesaj - Hiç mesaj. Kötü çünkü: Yazılı açıklama, tıpkı Mahsun filmi gibi. Mesajlarla dopdolu. Her tarafından mesaj fışkırıyor. Oysa yalın gerçek şu: Çok mesaj - Hiç mesaj.

Kötü çünkü: Açıklamanın içinde yer alan “Oğlum tek kuruş almadı” vurgusu, mesajlar fırtınasının arasında kaynayıp gidiyor. Oysa açıklamanın ana gayesi açısından en “hayati” kısım burası. Kötü çünkü: Açıklamanın içinde yer alan “Oğlum tek kuruş almadı” vurgusu, mesajlar fırtınasının arasında kaynayıp gidiyor. Oysa açıklamanın ana gayesi açısından en “hayati” kısım burası.

Kötü çünkü: Açıklamada AK Parti’den söz edilirken... “Bu parti var ya bu parti. Bu parti, benim besleyip büyüttüğüm bebeğimdir” demeye getiriliyor. “Rolünü abartmak” denilen olgu, işte tam olarak budur. Kötü çünkü: Açıklamada AK Parti’den söz edilirken... “Bu parti var ya bu parti. Bu parti, benim besleyip büyüttüğüm bebeğimdir” demeye getiriliyor. “Rolünü abartmak” denilen olgu, işte tam olarak budur.

Kötü çünkü: Yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hak ettiği ölçüde yer verilmeyerek son derece lüzumsuz bir sitemkârlık ve acayip haksız bir alınganlık içine giriliyor. Kötü çünkü: Yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hak ettiği ölçüde yer verilmeyerek son derece lüzumsuz bir sitemkârlık ve acayip haksız bir alınganlık içine giriliyor.

Kötü çünkü: On cümleyle yapılacak şahane bir iş, yüz kırk üç cümleyle berbat ediliyor. Okuyana “Ne anladın?” diye sor, karşılaşacağın şey cızırtılı bir yeşil ekran olacaktır. O derece yani. Kötü çünkü: On cümleyle yapılacak şahane bir iş, yüz kırk üç cümleyle berbat ediliyor. Okuyana “Ne anladın?” diye sor, karşılaşacağın şey cızırtılı bir yeşil ekran olacaktır. O derece yani.