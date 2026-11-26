Ahmet Hakan: Hayati Yazıcı’nın yazılı açıklaması neden kötü?
© AAHayati Yazıcı
© AA
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Ahmet Hakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'nın MYK ve MKYK üyeliğinden istifasını değerlendirdi. Ahmet Hakan, Yazıcı'nın istifa metnini çok uzun bulduğunu belirtti ve "Uzun, upuzun bir metin. Üç tam sayfa. Oku oku bitmiyor. Oysa artık kimselerin vakti yok böyle upuzun metinleri okumaya." dedi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın, oğlu Mustafa Yazıcı hakkındaki fon soruşturmasının ardından MYK ve MKYK üyeliğinden istifa etmesini değerlendirdi.
Hayati Yazıcı’nın yazılı açıklaması neden kötü' diye soran Ahmet Hakan yanıtlarını şöyle maddelendirdi:
Kötü çünkü: Uzun, upuzun bir metin. Üç tam sayfa. Oku oku bitmiyor. Oysa artık kimselerin vakti yok böyle upuzun metinleri okumaya.
Kötü çünkü: Yazılı açıklama, tıpkı Mahsun filmi gibi. Mesajlarla dopdolu. Her tarafından mesaj fışkırıyor. Oysa yalın gerçek şu: Çok mesaj - Hiç mesaj.
Kötü çünkü: Açıklamanın içinde yer alan “Oğlum tek kuruş almadı” vurgusu, mesajlar fırtınasının arasında kaynayıp gidiyor. Oysa açıklamanın ana gayesi açısından en “hayati” kısım burası.
Kötü çünkü: Açıklamada AK Parti’den söz edilirken... “Bu parti var ya bu parti. Bu parti, benim besleyip büyüttüğüm bebeğimdir” demeye getiriliyor. “Rolünü abartmak” denilen olgu, işte tam olarak budur.
Kötü çünkü: Yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hak ettiği ölçüde yer verilmeyerek son derece lüzumsuz bir sitemkârlık ve acayip haksız bir alınganlık içine giriliyor.
Kötü çünkü: On cümleyle yapılacak şahane bir iş, yüz kırk üç cümleyle berbat ediliyor. Okuyana “Ne anladın?” diye sor, karşılaşacağın şey cızırtılı bir yeşil ekran olacaktır. O derece yani.
Kötü çünkü: Ortaya çıkan metin, bir iletişim hocasının, öğrencilerine “Etkisi sıfır iletişim nasıl kurulur” konusuna “örnek metin” olarak gösterebileceği bir metindir. Maalesef böyledir.
Ne olmuştu?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 24 Kasım'da oğlu Mustafa Yazıcı hakkındaki fon soruşturmasının ardından MYK ve MKYK üyeliğinden istifa etmiş ve uzun bir istifa metni paylaşmıştı.