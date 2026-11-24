https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-yazici-myk-ve-mkyk-uyeliginden-istifa-etti-1110562126.html
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı MYK ve MKYK üyeliğinden istifa etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı MYK ve MKYK üyeliğinden istifa etti
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, oğlu Mustafa Yazıcı hakkındaki fon soruşturmasının ardından MYK ve MKYK üyeliğinden istifa etti. 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T20:19+0300
2026-11-24T20:19+0300
2026-11-24T20:19+0300
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hayati yazıcı, ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk), ak parti, ak parti genel merkezi, ak parti mkyk, ak parti myk toplantısı
hayati yazıcı, ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk), ak parti, ak parti genel merkezi, ak parti mkyk, ak parti myk toplantısı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı MYK ve MKYK üyeliğinden istifa etti
Ayrıntılar geliyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, oğlu Mustafa Yazıcı hakkındaki fon soruşturmasının ardından MYK ve MKYK üyeliğinden istifa etti.