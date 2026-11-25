https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/fon-meselesine-iliskin-ortak-basin-toplantisi-3-bakan-aciklama-yapacak-1110593808.html

Fon meselesine ilişkin ortak basın toplantısı: 3 bakan açıklama yapacak

Fon meselesine ilişkin ortak basın toplantısı: 3 bakan açıklama yapacak

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon meselesine ilişkin yarın saat 19.00'da... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

cevdet yılmaz

akın gürlek

mehmet şimşek

fon

fon soruşturması

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon meselesine ilişkin yarın ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda saat 19.00'da düzenlenecek toplantıda üç isim, konuya ilişkin son gelişmeleri aktararak gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/iletisim-baskanligi-duyurdu-1-milyon-liraya-kadar-ara-odeme-sureclerinin-son-kisim-odemeleri-cuma-1110564648.html

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cevdet yılmaz, akın gürlek, mehmet şimşek, fon, fon soruşturması