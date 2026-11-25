https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/fon-meselesine-iliskin-ortak-basin-toplantisi-3-bakan-aciklama-yapacak-1110593808.html
Fon meselesine ilişkin ortak basın toplantısı: 3 bakan açıklama yapacak
Fon meselesine ilişkin ortak basın toplantısı: 3 bakan açıklama yapacak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon meselesine ilişkin yarın saat 19.00'da... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T22:45+0300
2026-11-25T22:45+0300
2026-11-25T22:45+0300
türki̇ye
cevdet yılmaz
akın gürlek
mehmet şimşek
fon
fon soruşturması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/02/1109234649_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_1357c37ec0940c6495e446e7f22310f6.jpg
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon meselesine ilişkin yarın ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda saat 19.00'da düzenlenecek toplantıda üç isim, konuya ilişkin son gelişmeleri aktararak gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/iletisim-baskanligi-duyurdu-1-milyon-liraya-kadar-ara-odeme-sureclerinin-son-kisim-odemeleri-cuma-1110564648.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/02/1109234649_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_4df4077361c822b381dc14b051d4da8d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cevdet yılmaz, akın gürlek, mehmet şimşek, fon, fon soruşturması
cevdet yılmaz, akın gürlek, mehmet şimşek, fon, fon soruşturması
Fon meselesine ilişkin ortak basın toplantısı: 3 bakan açıklama yapacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon meselesine ilişkin yarın saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon meselesine ilişkin yarın ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda saat 19.00'da düzenlenecek toplantıda üç isim, konuya ilişkin son gelişmeleri aktararak gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.