https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/incirlik-hava-ussu-onunde-protesto-katil-israil-katil-abd-yok-olacaksiniz-1110540373.html

İncirlik Hava Üssü önünde protesto: 'Katil İsrail, katil ABD yok olacaksınız'

İncirlik Hava Üssü önünde protesto: 'Katil İsrail, katil ABD yok olacaksınız'

Sputnik Türkiye

İncirlik Hava Üssü önünde protesto düzenleyen bir grup kadın, İsrail’in saldırılarını ve ABD’nin desteğini protesto etti. 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T21:50+0300

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i̇ncirlik hava üssü

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adana valiliği

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Adana’da Filistin’e destek amacıyla bir araya gelen bir grup kadın, İncirlik Hava Üssü önünde protesto düzenledi.İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto eden kadınlar, üs çevresinde görev yapan ABD askeri personeline tepki göstererek, "Katil İsrail, katil ABD yok olacaksınız" ve "Katiller, sizi burada istemiyoruz" sloganları attı.Protesto gösterisine tepki vermeyen ABD askerleri araçlarına binerek bölgeden ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/irandan-abd-ablukasina-sert-cikis-her-turlu-araci-kullaniriz-1110529816.html

türki̇ye

filistin

adana

gazze

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Sputnik Türkiye

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