https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/incirlik-hava-ussu-onunde-protesto-katil-israil-katil-abd-yok-olacaksiniz-1110540373.html
İncirlik Hava Üssü önünde protesto: 'Katil İsrail, katil ABD yok olacaksınız'
İncirlik Hava Üssü önünde protesto: 'Katil İsrail, katil ABD yok olacaksınız'
Sputnik Türkiye
İncirlik Hava Üssü önünde protesto düzenleyen bir grup kadın, İsrail’in saldırılarını ve ABD’nin desteğini protesto etti. 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T21:50+0300
2026-11-23T21:50+0300
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türki̇ye
abd
filistin
i̇ncirlik hava üssü
adana
adana büyükşehir belediyesi
adana emniyet müdürlüğü
adana valiliği
adana cumhuriyet başsavcılığı
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Adana’da Filistin’e destek amacıyla bir araya gelen bir grup kadın, İncirlik Hava Üssü önünde protesto düzenledi.İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto eden kadınlar, üs çevresinde görev yapan ABD askeri personeline tepki göstererek, "Katil İsrail, katil ABD yok olacaksınız" ve "Katiller, sizi burada istemiyoruz" sloganları attı.Protesto gösterisine tepki vermeyen ABD askerleri araçlarına binerek bölgeden ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/irandan-abd-ablukasina-sert-cikis-her-turlu-araci-kullaniriz-1110529816.html
türki̇ye
filistin
adana
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abd, filistin, i̇ncirlik hava üssü, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, gazze, abd askeri, abd askerleri
abd, filistin, i̇ncirlik hava üssü, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, gazze, abd askeri, abd askerleri
İncirlik Hava Üssü önünde protesto: 'Katil İsrail, katil ABD yok olacaksınız'
İncirlik Hava Üssü önünde protesto düzenleyen bir grup kadın, İsrail’in saldırılarını ve ABD’nin desteğini protesto etti.
Adana’da Filistin’e destek amacıyla bir araya gelen bir grup kadın, İncirlik Hava Üssü önünde protesto düzenledi.
İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto eden kadınlar, üs çevresinde görev yapan ABD askeri personeline tepki göstererek, "Katil İsrail, katil ABD yok olacaksınız" ve "Katiller, sizi burada istemiyoruz" sloganları attı.
Protesto gösterisine tepki vermeyen ABD askerleri araçlarına binerek bölgeden ayrıldı.