https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/irandan-abd-ablukasina-sert-cikis-her-turlu-araci-kullaniriz-1110529816.html

İran'dan ABD ablukasına sert çıkış: 'Her türlü aracı kullanırız'

İran'dan ABD ablukasına sert çıkış: 'Her türlü aracı kullanırız'

Sputnik Türkiye

Tahran yönetimi, ABD deniz kuşatmasını kırmak için askeri güç kullanma uyarısında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, uluslararası hukukun... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T12:08+0300

2026-11-23T12:08+0300

2026-11-23T12:08+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇smail bekayi

haberler

abd

i̇ran

hürmüz boğazı

dünya

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Gazetecilere açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin deniz ablukasını sona erdirmek için askeri güç kullanma yönündeki tehditleri savundu. Bekayi, "Mevcut koşullar altında, uluslararası hukukun 51. maddesi uyarınca bir devlet kendini savunmak için her türlü araca başvurabilir" ifadelerini kullandı.Sürecin devletin en üst kademelerinde yönetildiğini belirten Bekayi, sözlerini şöyle sürdürdü:'Askeri saldırganlığın devamı'Bekayi, İran'a aylardır uygulanan yaptırımların önceki dönemlerden farklı olduğuna dikkat çekerek, bu adımları "Amerikan-Siyonist askeri saldırganlığının bir devamı" ve "uluslararası hukuk şartının 4’üncü maddesinin ihlali" olarak değerlendirdi.Nükleer denetimler için 7 şartÖte yandan üst düzey bir İranlı milletvekili, Tahran'ın savaşı sona erdirmek için öne sürdüğü yedi şart yerine getirilene kadar Birleşmiş Milletler (BM) nükleer denetimlerini reddetmeye devam edeceğini açıkladı.ABD-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'nda son durum

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/sariyerde-firari-aslan-kayiplara-karisti-14-saatlik-calismanin-ardindan-termal-kamerada-izi-1110526824.html

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i̇smail bekayi, haberler, abd, i̇ran, hürmüz boğazı, dünya