İran'dan ABD ablukasına sert çıkış: 'Her türlü aracı kullanırız'
© AA / Fatemeh Bahramiİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
© AA / Fatemeh Bahrami
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Tahran yönetimi, ABD deniz kuşatmasını kırmak için askeri güç kullanma uyarısında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, uluslararası hukukun meşru müdafaa hakkı kapsamında ablukayı kırma girişimlerine izin verdiğini söyledi. Bekayi, ablukanın, 'askeri saldırganlığın devamı' olduğunu ekledi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin deniz ablukasını sona erdirmek için askeri güç kullanma yönündeki tehditleri savundu. Bekayi, "Mevcut koşullar altında, uluslararası hukukun 51. maddesi uyarınca bir devlet kendini savunmak için her türlü araca başvurabilir" ifadelerini kullandı.
Sürecin devletin en üst kademelerinde yönetildiğini belirten Bekayi, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu konuda kararlar ülkenin en üst düzeyinde alınmakta; deniz ablukasını durumun gerektirdiği şekilde aşmak için diplomatik ve savunma amaçlı adımlar atılmaktadır. Pratik adımların atılmasına İran'daki yetkililer karar verecektir."
'Askeri saldırganlığın devamı'
Bekayi, İran'a aylardır uygulanan yaptırımların önceki dönemlerden farklı olduğuna dikkat çekerek, bu adımları "Amerikan-Siyonist askeri saldırganlığının bir devamı" ve "uluslararası hukuk şartının 4’üncü maddesinin ihlali" olarak değerlendirdi.
Nükleer denetimler için 7 şart
Öte yandan üst düzey bir İranlı milletvekili, Tahran'ın savaşı sona erdirmek için öne sürdüğü yedi şart yerine getirilene kadar Birleşmiş Milletler (BM) nükleer denetimlerini reddetmeye devam edeceğini açıkladı.
ABD-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'nda son durum
Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği stratejik Hürmüz Boğazı’nda geçişler, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıların ardından durmuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 27 Mart'ta ABD, İsrail ve müttefiklerinin limanlarına gidip gelen tüm gemilere Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını resmen duyurdu.
13 Nisan'da İslamabad'daki müzakerelerden sonuç alınamaması üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla ABD Donanması, İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemileri durdurmak amacıyla ilk deniz ablukasını başlattı.
18 Haziran'da İslamabad’da taraflar arasında çatışmaları sonlandırmaya yönelik çerçeve anlaşma ve 60 günlük ateşkes mutabakatı sağlanınca deniz ablukası geçici olarak askıya alındı.
14 Temmuz'da Boğazda seyrüsefer güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmelerin tıkandı ve ABD, 14 Temmuz'da İran limanlarına yönelik ikinci deniz ablukasını devreye soktu.
İkinci abluka İran'ın deniz yoluyla ham petrol ihracatını tamamen durma noktasına getirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kasım ayında başlattığı ‘Task Force Iron Gate’ (Demir Kapı Görev Gücü) operasyonuyla kuşatmayı İran'ın kara sınırlarına ve Hazar Denizi hattına da genişletti.
İran, 25 Eylül'de ABD'nin deniz ablukasını ve petrol yaptırımlarını kaldırması ve ayrıca Lübnan'ı da kapsayan bir ateşkese uyması halinde Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı ve 7 gün içinde nükleer programına ilişkin müzakerelere yeniden başlamayı öngören yeni bir teklifi Washington'a iletmişti.
Teklif o tarihten beri gidip geldi ancak bir anlaşmaya varılamadı.