https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/kulupler-birligi-baskani-dogan-naklen-yayin-ihalesi-konusunda-kuluplerimizin-beklentisi-500-milyon-1110406928.html

Kulüpler Birliği Başkanı Doğan: Naklen yayın ihalesi konusunda kulüplerimizin beklentisi 500 milyon dolar

Kulüpler Birliği Başkanı Doğan: Naklen yayın ihalesi konusunda kulüplerimizin beklentisi 500 milyon dolar

Sputnik Türkiye

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, naklen yayın ihalesinde kulüplerin 500 milyon dolarlık gelir seviyesine ulaşmayı hedeflediğini söyledi. 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T19:24+0300

2026-11-17T19:24+0300

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spor

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Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, kulüp temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi.Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, toplantı öncesinde düzenlenen 'Futbol Zirvesi' programına katkı sağlayanlara teşekkür etti.'Bunun altını çiziyoruz'Naklen yayın ihalesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğan, kulüplerin mali açıdan ciddi sıkıntılar yaşadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:'Kulüplerin böyle bir parası yok'Kulüplerin vergi yükünün yüksek olduğunu dile getiren Doğan, özellikle amatör branşların faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından stopaj iadesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.Stopaj oranlarında yaşanan azalmaya dikkati çeken Doğan, kulüpler olarak Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep edeceklerini ve uygulamanın yeniden eski haline getirilmesini isteyeceklerini bildirdi.Doğan, "Eğer bu oranlar eski haline gelmezse altyapımız dahil olmak üzere pek çok branşı kapatmak durumunda kalırız. Net olarak söyleyeyim, bunun bir alternatifi yok, yani kulüplerin böyle bir parası yok" dedi.

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ertuğrul doğan, kulüpler birliği, kulüpler birliği vakfı, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu