https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/kulupler-birligi-baskani-dogan-naklen-yayin-ihalesi-konusunda-kuluplerimizin-beklentisi-500-milyon-1110406928.html
Kulüpler Birliği Başkanı Doğan: Naklen yayın ihalesi konusunda kulüplerimizin beklentisi 500 milyon dolar
Kulüpler Birliği Başkanı Doğan: Naklen yayın ihalesi konusunda kulüplerimizin beklentisi 500 milyon dolar
Sputnik Türkiye
Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, naklen yayın ihalesinde kulüplerin 500 milyon dolarlık gelir seviyesine ulaşmayı hedeflediğini söyledi. 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T19:24+0300
2026-11-17T19:24+0300
2026-11-17T19:24+0300
spor
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Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, kulüp temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi.Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, toplantı öncesinde düzenlenen 'Futbol Zirvesi' programına katkı sağlayanlara teşekkür etti.'Bunun altını çiziyoruz'Naklen yayın ihalesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğan, kulüplerin mali açıdan ciddi sıkıntılar yaşadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:'Kulüplerin böyle bir parası yok'Kulüplerin vergi yükünün yüksek olduğunu dile getiren Doğan, özellikle amatör branşların faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından stopaj iadesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.Stopaj oranlarında yaşanan azalmaya dikkati çeken Doğan, kulüpler olarak Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep edeceklerini ve uygulamanın yeniden eski haline getirilmesini isteyeceklerini bildirdi.Doğan, "Eğer bu oranlar eski haline gelmezse altyapımız dahil olmak üzere pek çok branşı kapatmak durumunda kalırız. Net olarak söyleyeyim, bunun bir alternatifi yok, yani kulüplerin böyle bir parası yok" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/super-lig-ve-1-ligin-5-yillik-yayin-haklari-ihalesi-sureci-basladi-sartnameler-satisa-sunuldu-1110117876.html
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Kulüpler Birliği Başkanı Doğan: Naklen yayın ihalesi konusunda kulüplerimizin beklentisi 500 milyon dolar
Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, naklen yayın ihalesinde kulüplerin 500 milyon dolarlık gelir seviyesine ulaşmayı hedeflediğini söyledi.
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, kulüp temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi.
Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, toplantı öncesinde düzenlenen 'Futbol Zirvesi' programına katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Naklen yayın ihalesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğan, kulüplerin mali açıdan ciddi sıkıntılar yaşadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
Kulüplerimizin beklentisi, daha önce Sayın Göksel Gümüşdağ zamanında gelen 500 milyon dolar seviyesine yeniden gelmek. Bunun altını çiziyoruz. Kulüplerin mali sıkıntıları çok büyük ve bu rakamları görmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bunu öncelikle belirteyim.
'Kulüplerin böyle bir parası yok'
Kulüplerin vergi yükünün yüksek olduğunu dile getiren Doğan, özellikle amatör branşların faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından stopaj iadesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.
Stopaj oranlarında yaşanan azalmaya dikkati çeken Doğan, kulüpler olarak Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep edeceklerini ve uygulamanın yeniden eski haline getirilmesini isteyeceklerini bildirdi.
Doğan, "Eğer bu oranlar eski haline gelmezse altyapımız dahil olmak üzere pek çok branşı kapatmak durumunda kalırız. Net olarak söyleyeyim, bunun bir alternatifi yok, yani kulüplerin böyle bir parası yok" dedi.