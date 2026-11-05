https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/super-lig-ve-1-ligin-5-yillik-yayin-haklari-ihalesi-sureci-basladi-sartnameler-satisa-sunuldu-1110117876.html

Süper Lig ve 1. Lig'in 5 yıllık yayın hakları ihalesi süreci başladı: Şartnameler satışa sunuldu

Süper Lig ve 1. Lig'in 5 yıllık yayın hakları ihalesi süreci başladı: Şartnameler satışa sunuldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'in 2027-28 sezonundan itibaren 5 sezonu kapsayacak yeni yayın hakları ihalesine ait şartnamelerin satışa... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T01:00+0300

2026-11-05T01:00+0300

2026-11-05T01:00+0300

spor

süper lig

türkiye futbol federasyonu (tff)

yayın hakkı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'in 2027-28 sezonundan itibaren 5 sezonu kapsayacak yeni yayın hakları ihalesine ait şartnamelerin satışa sunulduğunu açıkladı.. Türk futbolunun geleceğini şekillendirecek olan bu ihale; kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.İşte merakla beklenen TFF yayın ihalesi takvimi, şartname bedeli ve ihale paketlerinin detayları:TFF yayın ihalesi paketleri nelerdir?Yeni dönemde yayın hakları, farklı yayın mecraları ve ihtiyaçlara göre 5 ana paket halinde satışa sunuluyorSüper Lig ve 1. Lig müsabakalarından elde edilecek resmi veri hakları bu ihale kapsamında yer almayacakSüper Lig yeni yayın ihalesi ne zaman?İhaleye katılacak olan sermaye şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları, ortak girişimler veya iş ortaklıkları için resmi süreç başladı.Teklifler, belirtilen zaman diliminde Riva'daki tesislerde bulunan Yayın İhale Komisyonu'na noter huzurunda teslim edilecek.Federasyon tarafından yapılan bilgilendirmede, TFF'nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı vurgulandı. TFF, Yayın İhale Komisyonu değerlendirmeleri sonucunda gelen tüm teklifleri reddetmekte veya ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.

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süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), yayın hakkı