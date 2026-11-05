https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/super-lig-ve-1-ligin-5-yillik-yayin-haklari-ihalesi-sureci-basladi-sartnameler-satisa-sunuldu-1110117876.html
Süper Lig ve 1. Lig'in 5 yıllık yayın hakları ihalesi süreci başladı: Şartnameler satışa sunuldu
Süper Lig ve 1. Lig'in 5 yıllık yayın hakları ihalesi süreci başladı: Şartnameler satışa sunuldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'in 2027-28 sezonundan itibaren 5 sezonu kapsayacak yeni yayın hakları ihalesine ait şartnamelerin satışa... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T01:00+0300
2026-11-05T01:00+0300
2026-11-05T01:00+0300
spor
süper lig
türkiye futbol federasyonu (tff)
yayın hakkı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'in 2027-28 sezonundan itibaren 5 sezonu kapsayacak yeni yayın hakları ihalesine ait şartnamelerin satışa sunulduğunu açıkladı.. Türk futbolunun geleceğini şekillendirecek olan bu ihale; kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.İşte merakla beklenen TFF yayın ihalesi takvimi, şartname bedeli ve ihale paketlerinin detayları:TFF yayın ihalesi paketleri nelerdir?Yeni dönemde yayın hakları, farklı yayın mecraları ve ihtiyaçlara göre 5 ana paket halinde satışa sunuluyorSüper Lig ve 1. Lig müsabakalarından elde edilecek resmi veri hakları bu ihale kapsamında yer almayacakSüper Lig yeni yayın ihalesi ne zaman?İhaleye katılacak olan sermaye şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları, ortak girişimler veya iş ortaklıkları için resmi süreç başladı.Teklifler, belirtilen zaman diliminde Riva'daki tesislerde bulunan Yayın İhale Komisyonu'na noter huzurunda teslim edilecek.Federasyon tarafından yapılan bilgilendirmede, TFF'nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı vurgulandı. TFF, Yayın İhale Komisyonu değerlendirmeleri sonucunda gelen tüm teklifleri reddetmekte veya ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.
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süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), yayın hakkı
süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), yayın hakkı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'in 2027-28 sezonundan itibaren 5 sezonu kapsayacak yeni yayın hakları ihalesine ait şartnamelerin satışa sunulduğunu açıkladı.. Türk futbolunun geleceğini şekillendirecek olan bu ihale; kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.
İşte merakla beklenen TFF yayın ihalesi takvimi, şartname bedeli ve ihale paketlerinin detayları:
TFF yayın ihalesi paketleri nelerdir?
Yeni dönemde yayın hakları, farklı yayın mecraları ve ihtiyaçlara göre 5 ana paket halinde satışa sunuluyor
Paket A:
TFF Süper Lig Canlı Yayın Hakları
Paket B:
TFF 1. Lig Yayın Hakları, TFF Süper Lig ve 1. Lig Radyo Yayını ile Geniş Özet Hakları
Paket C:
TFF Süper Lig ve 1. Lig Uluslararası Yayın Hakları
Paket D:
Uluslararası Bahis Sitelerinden Canlı Yayın ve Dijital Özet Hakları
Paket E:
Yukarıdaki tüm hakları içeren "Tüm Paketler"
seçeneği.
Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarından elde edilecek resmi veri hakları bu ihale kapsamında yer almayacak
Süper Lig yeni yayın ihalesi ne zaman?
İhaleye katılacak olan sermaye şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları, ortak girişimler veya iş ortaklıkları için resmi süreç başladı.
Şartname Satış Bedeli:
750 Bin TL
Şartname Teslim Yeri:
TFF Riva Tesisleri / Mali İşler Direktörlüğü
Teklif Verme Tarihi:
30 Kasım Pazartesi
Teklif Verme Saati:
14.00 - 14.10 arası
Teklifler, belirtilen zaman diliminde Riva'daki tesislerde bulunan Yayın İhale Komisyonu'na noter huzurunda teslim edilecek.
Federasyon tarafından yapılan bilgilendirmede, TFF'nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı vurgulandı. TFF, Yayın İhale Komisyonu değerlendirmeleri sonucunda gelen tüm teklifleri reddetmekte veya ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.