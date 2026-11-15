Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/tbmmnin-gundeminde-bu-hafta-hangi-konular-gorusulecek-1110358850.html
TBMM'nin gündeminde bu hafta hangi konular görüşülecek?
TBMM'nin gündeminde bu hafta hangi konular görüşülecek?
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulunda, Türk Kızılay Kanunu Teklifi ile Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi ele alınacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık... 15.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-15T15:03+0300
2026-11-15T15:03+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
tbmm
bütçe
bütçe görüşmeleri
bakanlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1e/1109158738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5605e6eccdce84a94c79911891a40df.jpg
Haftalık çalışmalarına 17 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurul, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini sürdürecek.Genel Kurul'da daha sonra Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi ele alınacak.Konaklama platformlarına izin belgesi zorunluluğuTeklif ile yabancı dijital konaklama platformlarının faaliyet gösterebilmeleri için Bakanlıktan izin belgesi alması zorunlu olacak.Belge ücreti 5 milyon TL olacak ve bu tutar her yıl bir önceki seneye ilişkin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Belge 2 yıl geçerli olacak ve devredilemeyecek.İzin belgesi kapsamındaki faaliyetlerden kaynaklı uyuşmazlıklarda münhasıran Türk hukuku uygulanacak ve Türk mahkemeleri yetkili olacak.Yabancı dijital konaklama platformları, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına on binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek, bu payın hesabında dijital hizmet vergisinin matrahı esas alınacak.İzin belgesi almaksızın yurt içinde faaliyette bulunduğu tespit edilenlerle izin belgesi iptal edilen veya süresi sona eren yabancı dijital konaklama platformları için erişimin engellenmesine karar verilecek.Bakanlıkça belirlenen donanım, program ve yazılımları kullanma ve işler halde bulundurma zorunluluğuna uymayanlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak.Bütçe görüşmeleri sürecekTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edecek.Komisyonda, 16 Kasım Pazartesi Sağlık Bakanlığı, 17 Kasım Salı İçişleri Bakanlığı, 18 Kasım Çarşamba Milli Savunma Bakanlığı ve 19 Kasım Perşembe Dışişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülecek. Görüşmeler saat 11.00'de başlayacak.TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Güvenlik ve İstihbarat komisyonları, gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/cevdet-yilmazdan-fon-tasfiye-surecine-iliskin-onemli-aciklama-devlet-butcesinden-bir-lira-1110348253.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1e/1109158738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fb045f8b83521134799cb168b904c6bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, tbmm, bütçe, bütçe görüşmeleri, bakanlık
türkiye, tbmm, bütçe, bütçe görüşmeleri, bakanlık

TBMM'nin gündeminde bu hafta hangi konular görüşülecek?

15:03 15.11.2026
© Doğukan KeskinkılıçTBMM genel
TBMM genel - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2026
© Doğukan Keskinkılıç
Abone ol
TBMM Genel Kurulunda, Türk Kızılay Kanunu Teklifi ile Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi ele alınacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık, İçişleri, Milli Savunma ve Dışişleri bakanlıklarının 2027 yılı bütçeleri görüşülecek.
Haftalık çalışmalarına 17 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurul, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini sürdürecek.
Genel Kurul'da daha sonra Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi ele alınacak.

Konaklama platformlarına izin belgesi zorunluluğu

Teklif ile yabancı dijital konaklama platformlarının faaliyet gösterebilmeleri için Bakanlıktan izin belgesi alması zorunlu olacak.
Belge ücreti 5 milyon TL olacak ve bu tutar her yıl bir önceki seneye ilişkin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Belge 2 yıl geçerli olacak ve devredilemeyecek.
İzin belgesi kapsamındaki faaliyetlerden kaynaklı uyuşmazlıklarda münhasıran Türk hukuku uygulanacak ve Türk mahkemeleri yetkili olacak.
Yabancı dijital konaklama platformları, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına on binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek, bu payın hesabında dijital hizmet vergisinin matrahı esas alınacak.
İzin belgesi almaksızın yurt içinde faaliyette bulunduğu tespit edilenlerle izin belgesi iptal edilen veya süresi sona eren yabancı dijital konaklama platformları için erişimin engellenmesine karar verilecek.
Bakanlıkça belirlenen donanım, program ve yazılımları kullanma ve işler halde bulundurma zorunluluğuna uymayanlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Bütçe görüşmeleri sürecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edecek.
Komisyonda, 16 Kasım Pazartesi Sağlık Bakanlığı, 17 Kasım Salı İçişleri Bakanlığı, 18 Kasım Çarşamba Milli Savunma Bakanlığı ve 19 Kasım Perşembe Dışişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülecek. Görüşmeler saat 11.00'de başlayacak.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Güvenlik ve İstihbarat komisyonları, gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2026
EKONOMİ
Cevdet Yılmaz'dan fon tasfiye sürecine ilişkin önemli açıklama: 'Devlet bütçesinden bir lira kullanılmadı'
09:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала