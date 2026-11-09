https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/adalet-bakani-gurlek-tutuklanan-fatma-betul-sayanla-ilgili-konustu-kimseyi-koruyup-kollamiyoruz-1110220229.html

Adalet Bakanı Gürlek, tutuklanan Fatma Betül Sayan'la ilgili konuştu: Kimseyi koruyup kollamıyoruz

Adalet Bakanı Gürlek, tutuklanan Fatma Betül Sayan'la ilgili konuştu: Kimseyi koruyup kollamıyoruz

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan'la ilgili 'özel olarak koruma kollama yok' ifadelerini kullandı. 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T17:24+0300

2026-11-09T17:24+0300

2026-11-09T17:24+0300

türki̇ye

akın gürlek

fatma betül sayan kaya

sermaye piyasası kurulu (spk)

muhammet erişen

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında bazı milletvekillerinin fon soruşturmasına ilişkin söylemleri üzerine açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Burada kamu görevlileri de tutuklanıyor. Kimseyi koruyup kollamıyoruz." dedi. Eski bakan Fatma Betül Sayan'ın tutuklanma sürecine ilişkin de konuştu. Daha önce neden tutuklanmadı sorusunu yanıtladıGürlek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler sırasında, bazı milletvekillerinin fon soruşturmalarına yönelik söylemleri üzerine, "doğru bilgilendirme yapmak için söz almak istediğini" belirtti.Fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecine ilişkin bilgi veren Gürlek, "Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili 26 Ekim 2026 tarihinde SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından SPK Kanunu 106'ncı ve 107'nci maddelerine ilişkin suç duyurusunda bulunuldu. Yani suç duyurusundan sonra savcılık ifadeye çağırdı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet, TCK 220. maddeden tutuklama kararı verildi. Yani özel olarak koruma kollama yok." diye konuştu.Bazı milletvekillerinin "Daha önce neden tutuklanmadı?" dediğini hatırlatan Gürlek, "Çünkü SPK'nin soruşturma izni yoktu. Savcılık soruşturma izni istedi, bu suçlar da biliyorsunuz SPK tarafından soruşturma izni verilmesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.Aynı kapsamda eski SPK Başkanı Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istendiğini, 14 Ekim 2026'da "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma izni verildiğini dile getiren Gürlek, bunların haricinde de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç'ın da tutuklandığını anımsattı. Gürlek, "Burada kamu görevlileri de tutuklanıyor. Kimseyi koruyup kollamıyoruz." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/fon-sorusturmasinda-son-durumu-bakan-gurlek-acikladi-120-kisi-tutuklu-40-kisi-hakkinda-yakalama-1110211816.html

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akın gürlek, fatma betül sayan kaya, sermaye piyasası kurulu (spk), muhammet erişen