https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/cevdet-yilmazdan-fon-tasfiye-surecine-iliskin-onemli-aciklama-devlet-butcesinden-bir-lira-1110348253.html

Cevdet Yılmaz'dan fon tasfiye sürecine ilişkin önemli açıklama: 'Devlet bütçesinden bir lira kullanılmadı'

Cevdet Yılmaz'dan fon tasfiye sürecine ilişkin önemli açıklama: 'Devlet bütçesinden bir lira kullanılmadı'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Fonların tasfiyesi için devlet bütçesinden tek bir lira... 15.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-15T09:10+0300

2026-11-15T09:10+0300

2026-11-15T09:10+0300

ekonomi̇

cevdet yılmaz

türkiye

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/06/1108536070_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_26cc55a3573f41da56c07623a387b81e.jpg

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber canlı yayınında fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Yılmaz, "Bir karantina uygulamak anlamında 7 şirketin 131 fonu tasfiye kapsamına alındı. O süreçten sonra bugüne gelirken birçok adım atıldı. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir zirve yapıldı. Ekonomi ve finans piyasasıyla ilgili kuruluşların, bakanlıkların yer aldığı bir zirve. Orada çok önemli kararlar alındı." açıklamasını yaptı.Fon soruşturması ne aşamada?Öncelikle Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) görevlendirildiğini hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:Gelinen süreçte adli boyutun da çok kapsamlı bir şekilde işlediğinin altını çizen Yılmaz, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız başta olmak üzere adli ve yargı kurumlarımız bu süreçte çok etkin bir şekilde üzerlerine düşeni yapıyorlar." dedi."Buralarda siyasetin çok ciddi bir yetkisi yok"Fon Koordinasyon Kurulunun çalışmasına ilişkin bilgi veren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:İstismarcılar, manipülatörler ve yatırımcıları karıştırmamayı ilke edindiklerini vurgulayan Yılmaz, "Suç işleyeni hassas bir şekilde ayıracağız, cezasını vereceğiz. Ama bunu yaparken sistemi ve meşru yatırımcıyı, hukuk kuralları içinde çalışan finansçıyı da koruyacağız. Yine bu ödemelerin hakkaniyetli, kurallara dayalı bir şekilde gerçekleşmesi Fon Koordinasyon Kurulumuzun çok gözettiği bir yaklaşım. Bütün bunları yaparken de borsamıza olumsuz etki etmeyecek, genel sermaye piyasalarımıza olumsuz yansımayacak bir anlayışla hareket etmeyi yine bir ilke olarak belirledik." açıklamasını yaptı."Vatandaşlarımız müsterih olsun, hiçbir şey kayıt dışı değil"Bugüne kadar bütün bu ara ödemelerde bütçe ve Hazineden tek bir kaynağın kullanılmadığını bildiren Yılmaz, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, hiçbir şey kayıt dışı değil burada. Kim ne yaptıysa başlangıcından bugüne, kim ne zaman girdiyse, sistemden çıktıysa, ne kadar yatırdıysa, ne kadar çıktıysa... Yüz binlerce insan tabii ve her biri kim bilir ne kadar işlem yaptı. Bütün bunlar devletin kayıtlarında. Bugüne kadar 161 milyar ödeme yaptık geçen cuma günü itibarıyla. Ayni ve nakdi ödeme." bilgisini paylaştı.Ödemelerle ilgili bilgi veren Yılmaz, "Geçen cuma günü itibarıyla 33,4 milyar lira ödendi. Bu rakamlar sürekli değişiyor. Tahsilatlar oldukça ilaveler geliyor. 33,4 milyar lira para geri alındı. Fon meselesi ile ilgili gece gündüz bir gayret içinde olduk. Vatandaşlarımız bundan emin olsunlar. Bu çerçevede elimizden gelen tüm gayretle yatırımcılarımızın haklarını korumaya gayret ediyoruz. Haksız kazanç elde eden, manipülasyon yapan, piyasa dolandırıcılığı yapanlardan elde ettiğimiz kaynakları bu süreçlerden olumsuz etkilenmiş yatırımcılarımıza kanalize ediyoruz. Ama bunu yaparken de eşzamansız olarak sermaye piyasalarımızı da gözetiyoruz. Oraların sağlıklı işleyişine de son derece hassasız." ifadelerini kullandı.Rakamların sürekli güncellendiğini söyleyen Yılmaz, "Burada toplam 55 bin 821 tekil yatırımcının alacağı tamamen ödenmiş durumda. 55,4 milyar lira nakit, 12,6 milyar ayni olmak üzere 68 milyar lira bu olağan tasfiyelerde dört şirketin altındaki 94 fona ödendi ve bunlar kapandı. Olağan tasfiyeye tabi olan 97 fon vardı. 131 dedik ya onun 97'si bu olağan tasfiye sürecindeydi. Bu 97'nin 94'ünde tüm ödemeler tamamlandı. Sadece 3 fon kaldı. Dolayısıyla olağan tasfiye sürecinin aşağı yukarı bittiğini söyleyebiliriz." diye konuştu."Bugüne kadar yaklaşık 161 milyar lira ödedik"Şu anda kanunun öngördüğü üzere 1 milyon liraya kadar ödemeleri bu fonlarda gerçekleştirme gayreti içinde olduklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/fonda-odeme-161-milyar-lirayi-buldu-ara-odemeler-devam-edecek--1110328651.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cevdet yılmaz, türkiye, haberler