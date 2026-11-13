https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/isvec-norvec-ve-estonyadan-rus-sporculara-vize-kisitlamalarina-destek-1110329032.html
İsveç, Norveç ve Estonya’dan Rus sporculara vize kısıtlamalarına destek
İsveç, Norveç ve Estonya’dan Rus sporculara vize kısıtlamalarına destek
Sputnik Türkiye
İsveç, Norveç ve Estonya, Finlandiya ve Kanada’nın daha önce açıkladığı Rus sporculara yönelik vize kısıtlamalarını destekleyen tutum aldı. Estonya, Rus ve... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T17:09+0300
2026-11-13T17:09+0300
2026-11-13T17:09+0300
spor
norveç
estonya
finlandiya
uluslararası kayak sporu federasyonu (fis)
ulf kristersson
rusya
belarus
i̇sveç
kanada
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Estonya televizyonu ERR’nin haberine göre Estonya, Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonuna (FIS), Rusya ve Belarus’tan sporcuların ülke topraklarında düzenlenecek yarışmalara kabul edilmeyeceğini iletti.İsveç’te başbakanlık görevini vekaleten yürüten Ulf Kristersson ise Rus sporculara vize verilmesi konusunda Stockholm’ün tutumunun Finlandiya ve Norveç’inkine yakın olduğunu söyledi.Düzenlediği basın toplantısında Rusya ile ilişkileri normalleştirme girişimlerinden duyduğu kaygıyı dile getiren Kristersson, “Rusya ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mevcut girişimleri endişeyle izliyoruz. İsveç’in görüşü, Finlandiya ve Norveç’in görüşüne çok yakın” ifadelerini kullandı.Norveç tarafı da yakın dönemde, yarışmalara katılmak üzere ülkeye gelmek isteyen Rus ve Belaruslu profesyonel sporcular ile onlara eşlik eden kişilerin girişine izin vermemeyi planladığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/kanada-rus-hokeycilere-vize-verilmeyecegini-iihfye-resmen-bildirdi-1110280312.html
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norveç, estonya, finlandiya, uluslararası kayak sporu federasyonu (fis), ulf kristersson, rusya, belarus, i̇sveç, kanada
norveç, estonya, finlandiya, uluslararası kayak sporu federasyonu (fis), ulf kristersson, rusya, belarus, i̇sveç, kanada
İsveç, Norveç ve Estonya’dan Rus sporculara vize kısıtlamalarına destek
İsveç, Norveç ve Estonya, Finlandiya ve Kanada’nın daha önce açıkladığı Rus sporculara yönelik vize kısıtlamalarını destekleyen tutum aldı. Estonya, Rus ve Belaruslu sporcuların ülkede düzenlenecek yarışmalara katılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.
Estonya televizyonu ERR’nin haberine göre Estonya, Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonuna (FIS), Rusya ve Belarus’tan sporcuların ülke topraklarında düzenlenecek yarışmalara kabul edilmeyeceğini iletti.
İsveç’te başbakanlık görevini vekaleten yürüten Ulf Kristersson ise Rus sporculara vize verilmesi konusunda Stockholm’ün tutumunun Finlandiya ve Norveç’inkine yakın olduğunu söyledi.
Düzenlediği basın toplantısında Rusya ile ilişkileri normalleştirme girişimlerinden duyduğu kaygıyı dile getiren Kristersson, “Rusya ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mevcut girişimleri endişeyle izliyoruz. İsveç’in görüşü, Finlandiya ve Norveç’in görüşüne çok yakın” ifadelerini kullandı.
Norveç tarafı da yakın dönemde, yarışmalara katılmak üzere ülkeye gelmek isteyen Rus ve Belaruslu profesyonel sporcular ile onlara eşlik eden kişilerin girişine izin vermemeyi planladığını açıkladı.