https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/isvec-norvec-ve-estonyadan-rus-sporculara-vize-kisitlamalarina-destek-1110329032.html

İsveç, Norveç ve Estonya’dan Rus sporculara vize kısıtlamalarına destek

İsveç, Norveç ve Estonya’dan Rus sporculara vize kısıtlamalarına destek

Sputnik Türkiye

İsveç, Norveç ve Estonya, Finlandiya ve Kanada’nın daha önce açıkladığı Rus sporculara yönelik vize kısıtlamalarını destekleyen tutum aldı. Estonya, Rus ve... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T17:09+0300

2026-11-13T17:09+0300

2026-11-13T17:09+0300

spor

norveç

estonya

finlandiya

uluslararası kayak sporu federasyonu (fis)

ulf kristersson

rusya

belarus

i̇sveç

kanada

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Estonya televizyonu ERR’nin haberine göre Estonya, Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonuna (FIS), Rusya ve Belarus’tan sporcuların ülke topraklarında düzenlenecek yarışmalara kabul edilmeyeceğini iletti.İsveç’te başbakanlık görevini vekaleten yürüten Ulf Kristersson ise Rus sporculara vize verilmesi konusunda Stockholm’ün tutumunun Finlandiya ve Norveç’inkine yakın olduğunu söyledi.Düzenlediği basın toplantısında Rusya ile ilişkileri normalleştirme girişimlerinden duyduğu kaygıyı dile getiren Kristersson, “Rusya ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mevcut girişimleri endişeyle izliyoruz. İsveç’in görüşü, Finlandiya ve Norveç’in görüşüne çok yakın” ifadelerini kullandı.Norveç tarafı da yakın dönemde, yarışmalara katılmak üzere ülkeye gelmek isteyen Rus ve Belaruslu profesyonel sporcular ile onlara eşlik eden kişilerin girişine izin vermemeyi planladığını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/kanada-rus-hokeycilere-vize-verilmeyecegini-iihfye-resmen-bildirdi-1110280312.html

norveç

estonya

finlandiya

rusya

belarus

i̇sveç

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norveç, estonya, finlandiya, uluslararası kayak sporu federasyonu (fis), ulf kristersson, rusya, belarus, i̇sveç, kanada