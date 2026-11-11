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Kanada, Rus hokeycilere vize verilmeyeceğini IIHF’ye resmen bildirdi
Kanada, Rus hokeycilere vize verilmeyeceğini IIHF’ye resmen bildirdi
Sputnik Türkiye
Kanada hükümeti, Dünya Gençler Buz Hokeyi Şampiyonası’na katılacak Rus oyunculara vize verilmeyeceğini Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonuna (IIHF) resmen... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
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TSN’in Kanada hükümetinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Ottawa yönetimi, yaklaşan Dünya Gençler Buz Hokeyi Şampiyonası için Rus sporculara vize vermeyeceğini IIHF’ye resmen bildirdi.Şampiyona, 26 Aralık 2026 - 5 Ocak 2027 tarihlerinde Kanada’nın Edmonton ve Red Deer kentlerinde düzenlenecek.Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 30 Ekim’de Rusya Buz Hokeyi Federasyonunun itirazını kabul ederek IIHF’nin Rus milli takımlarını 2026/27 sezonundaki turnuvalara dahil etmesine hükmetmişti. IIHF de mahkeme kararını uyguladığını açıklamıştı.Ulusal federasyonlara iletilen güncellenmiş programa göre, Dünya Gençler Şampiyonası’nda Rusya Milli Takımı, Norveç’in yerini alacak.Kanada Başbakanı Mark Carney, daha önce Rus sporculara şampiyonaya katılmaları için vize verilmeyeceğini açıklamıştı. Turnuva programındaki değişikliklerin duyulmasının ardından Başbakanlık, Kanada’nın tutumunun değişmediğini teyit etti.Kanada tarafı ayrıca, halihazırda ülkede bulunan Rus oyuncuların da turnuvaya katılımını engellemeyi planladığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/putin-rus-ve-belaruslu-sporcularin-oyunlardan-menedilmesi-insan-haklari-ilkelerine-aykiri-1110138653.html
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buz hokeyi, rusya, kanada, ottawa, norveç, cas, mark carney, spor tahkim mahkemesi
buz hokeyi, rusya, kanada, ottawa, norveç, cas, mark carney, spor tahkim mahkemesi

Kanada, Rus hokeycilere vize verilmeyeceğini IIHF’ye resmen bildirdi

21:12 11.11.2026
© Fotoğraf : Rusya Hokey FederasyonuRusya hokey takımı, Kanada maçına 1956 Sovyetler Birliği formasıyla çıkacak
Rusya hokey takımı, Kanada maçına 1956 Sovyetler Birliği formasıyla çıkacak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
© Fotoğraf : Rusya Hokey Federasyonu
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Kanada hükümeti, Dünya Gençler Buz Hokeyi Şampiyonası’na katılacak Rus oyunculara vize verilmeyeceğini Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonuna (IIHF) resmen iletti.
TSN’in Kanada hükümetinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Ottawa yönetimi, yaklaşan Dünya Gençler Buz Hokeyi Şampiyonası için Rus sporculara vize vermeyeceğini IIHF’ye resmen bildirdi.
Şampiyona, 26 Aralık 2026 - 5 Ocak 2027 tarihlerinde Kanada’nın Edmonton ve Red Deer kentlerinde düzenlenecek.
Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 30 Ekim’de Rusya Buz Hokeyi Federasyonunun itirazını kabul ederek IIHF’nin Rus milli takımlarını 2026/27 sezonundaki turnuvalara dahil etmesine hükmetmişti. IIHF de mahkeme kararını uyguladığını açıklamıştı.
Ulusal federasyonlara iletilen güncellenmiş programa göre, Dünya Gençler Şampiyonası’nda Rusya Milli Takımı, Norveç’in yerini alacak.
Kanada Başbakanı Mark Carney, daha önce Rus sporculara şampiyonaya katılmaları için vize verilmeyeceğini açıklamıştı. Turnuva programındaki değişikliklerin duyulmasının ardından Başbakanlık, Kanada’nın tutumunun değişmediğini teyit etti.
Kanada tarafı ayrıca, halihazırda ülkede bulunan Rus oyuncuların da turnuvaya katılımını engellemeyi planladığını bildirdi.
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