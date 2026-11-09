https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/fon-sorusturmasinda-yeni-tutuklama-bddk-baskan-yardimcisi-erisen-ve-adil-katilim-bankasi-genel-1110207193.html
Fon soruşturmasında yeni tutuklama: BDDK Başkan Yardımcısı Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Yönaç tutuklandı
Fon soruşturmasında yeni tutuklama: BDDK Başkan Yardımcısı Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Yönaç tutuklandı
Sputnik Türkiye
Fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç tutuklandı. 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T10:12+0300
2026-11-09T10:12+0300
2026-11-09T10:55+0300
türki̇ye
bddk
muhammet erişen
murat yönaç
fon
fon soruşturması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104075/91/1040759193_0:41:1000:604_1920x0_80_0_0_b0809b1120b1b57d2f7ec96012346e90.jpg
Ffon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç tutuklandı.Fon soruşturması: Tutuklamalar sürüyorİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erişen ve Yönaç'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren iki şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik Erişen ve Yönaç'ın tutuklanmasına karar verdi.Adliyeye sevklerGözaltına alınan Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.Soruşturmada son olarak neler oldu?Fon soruşturması kapsamında son olarak 8 Kasım'da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklanmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya da yeniden gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/fon-sorusturmasi-bddk-3-daire-baskani-bilal-soysal-tutuklandi-1110193839.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104075/91/1040759193_70:0:930:645_1920x0_80_0_0_0ed6dd7cf72e7b8b208899d9238e7e25.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bddk, muhammet erişen, murat yönaç , fon, fon soruşturması
bddk, muhammet erişen, murat yönaç , fon, fon soruşturması
Fon soruşturmasında yeni tutuklama: BDDK Başkan Yardımcısı Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Yönaç tutuklandı
10:12 09.11.2026 (güncellendi: 10:55 09.11.2026)
Fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç tutuklandı.
Ffon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç tutuklandı.
Fon soruşturması: Tutuklamalar sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erişen ve Yönaç'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren iki şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik Erişen ve Yönaç'ın tutuklanmasına karar verdi.
Gözaltına alınan Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Soruşturmada son olarak neler oldu?
Fon soruşturması kapsamında son olarak 8 Kasım'da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklanmıştı.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya da yeniden gözaltına alındı.