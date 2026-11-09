https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/fon-sorusturmasinda-yeni-tutuklama-bddk-baskan-yardimcisi-erisen-ve-adil-katilim-bankasi-genel-1110207193.html

Fon soruşturmasında yeni tutuklama: BDDK Başkan Yardımcısı Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Yönaç tutuklandı

Fon soruşturmasında yeni tutuklama: BDDK Başkan Yardımcısı Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Yönaç tutuklandı

Sputnik Türkiye

Fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç tutuklandı. 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T10:12+0300

2026-11-09T10:12+0300

2026-11-09T10:55+0300

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bddk

muhammet erişen

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fon soruşturması

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Ffon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç tutuklandı.Fon soruşturması: Tutuklamalar sürüyorİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erişen ve Yönaç'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren iki şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik Erişen ve Yönaç'ın tutuklanmasına karar verdi.Adliyeye sevklerGözaltına alınan Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.Soruşturmada son olarak neler oldu?Fon soruşturması kapsamında son olarak 8 Kasım'da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklanmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya da yeniden gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/fon-sorusturmasi-bddk-3-daire-baskani-bilal-soysal-tutuklandi-1110193839.html

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bddk, muhammet erişen, murat yönaç , fon, fon soruşturması