https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/fon-sorusturmasi-kemal-akkaya-ve-enver-cevikin-mal-varligina-tedbir-1110006410.html

Fon soruşturması: Kemal Akkaya ve Enver Çevik'in mal varlığına tedbir

Fon soruşturması: Kemal Akkaya ve Enver Çevik'in mal varlığına tedbir

Sputnik Türkiye

Fon soruşturmasında Kemal Akkaya ve Enver Çevik'in mal varlıkları ve finansal işlemleri hakkında tedbir uygulandı. 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T00:52+0300

2026-10-31T00:52+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ve Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in mal varlıkları ve finansal işlemleri hakkında tedbir kararı verildi.Başsavcılıkça, Akkaya ve Çevik'in mal varlıklarına ve finansal işlemlerine tedbir konuldu.Kemal Akkaya ve Enver Çevik tutuklu mu?Sermaye piyasalarına yönelik yürütülen kapsamlı 'fon soruşturması' kapsamında gözaltına alınan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ve Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik, Eylül 2026'da adliyeye sevk edilmelerinin ardından serbest bırakılmıştı.Fon soruşturmasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) rapor ve başvuruları doğrultusunda Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) ile Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) paylarına ilişkin inceleme başlatılmıştı.Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, şirketlerin paylarına yönelik iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek şüpheliler hakkında gözaltı kararları verilmişti. Başsavcılık, soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat kapsamında titizlikle sürdürüldüğünü bildirmişti.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pirnus Yapı Gayrimenkul AŞ Fatih Şubesi Müdürü Çetin Genç, eski bürokrat Eren Yeşilyurt, Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Avdan, Atlas Portföy çalışanı Konuralp Özkan, Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Kartal Emür, Atlas Portföy yöneticisi Osman Uçar, Alnus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Tahir Özek, Pardus Portföy çalışanı Ahmet Haluk Güner ve Pardus Portföy Genel Müdürü Mehmet Selim Tunçbilek'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı.Tutuklananlar arasında A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terzi, bankalarda portföy çalışanı Ümit Yılmaz, Altınbaş Holding yetkilileri Nihat Altınbaş ve İnan Altınbaş, eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Pardus Portföy yöneticileri Rüstem Karakaya ve Furkan Açar, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Eryılmaz ile yöneticisi Mustafa Zeki Kayahan da yer almıştı.Osman Saraç, Neda Soydan, Anıl Tokat, Ali Cesur, Mehmet Ali Gedik, Fatih Uğur, Ömer Ejder ve Hakan Eryılmaz'ın yanı sıra eski AK Parti milletvekili ve araştırma-kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın ile eski Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer hakkında da tutuklama kararı verilmişti.Öte yandan Alnus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi Fadimenur Demir, Atlas Portföy yöneticisi Gülsüm Doğan, Atlas Portföy Yönetimi AŞ ortağı Zuhal Topaloğlu ve bankalarda portföy çalışanı Yasemin Yılmaz hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.Selay Turhan İnce, Ebru Avcı, Canan Özdemir, Abdullah Dal, Seda Tarım Kocabalkan, Feyza Gözde Özdemir ve Erhan Tunç hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/fon-tasfiyesinde-ara-odemeler-bugun-basliyor-1109980131.html

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