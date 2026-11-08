https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/fon-sorusturmasi-bddk-3-daire-baskani-bilal-soysal-tutuklandi-1110193839.html

Fon soruşturması: BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı

Fon soruşturması: BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı

Sputnik Türkiye

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 3. Daire Başkanı Bilal Soysal, yürütülen fon soruşturması kapsamında dün sevk edildiği sulh ceza... 08.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-08T14:32+0300

2026-11-08T14:32+0300

2026-11-08T14:58+0300

türki̇ye

bddk

fon

fon soruşturması

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

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Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı.Bilal Soysal kimdir?Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 3. Daire Başkanı Bilal Soysal'ın geçmişi ortaya çıktı.1979 yılında Sivas'ta doğan Soysal, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 2002 yılında Erciyes Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun olan Soysal, 2016'da Anadolu Üniversitesi İlahiyat Önlisans Programını bitirdi. 2019 yılında ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam İktisadı ve Finansı Programında yüksek lisans eğitimini tamamladı.Kariyerine Kasım 2004'te Türkiye İş Kurumunda aktüer olarak başlayan Soysal, Kasım 2006'da BDDK'da bankacılık uzmanı olarak çalışmaya başladı. Soysal, Mart 2025'e kadar yaklaşık 18 yıl 5 ay BDDK'da bankacılık uzmanı olarak görev yaptı. Aynı tarihten itibaren kurumda daire başkanlığı görevini sürdürüyor.Fon soruşturmasında kimler tutuklandı?Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın ve Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen bulunuyor.Son olarak eski SPK Başkanvekili Enver Usca, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanı Ercan Urkan, BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ve Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı tutuklandı. Bu kararlarla soruşturmadaki tutuklu sayısı 7 Kasım itibarıyla 118'e yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/fonlardan-mevduata-kayis-suruyor-mu-faizlerde-son-tablo-1110186440.html

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bddk, fon, fon soruşturması, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)