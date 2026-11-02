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Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı hakkında karar verildi
Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı hakkında karar verildi
Sputnik Türkiye
Fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. 02.11.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
yunus arıncı
fon soruşturması
gözaltı
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İstanbul'da fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Yurt dışına çıkış yasağı konulduİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor. Arıncı, bu kapsamda ifadeye çağrıldı. İfadesi alınan Arıncı, savcılıkça nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Arıncı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/fon-sorusturmasi-dunya-gazetesinin-sahibi-umut-guner-gozaltina-alindi-1110029757.html
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yunus arıncı, fon soruşturması, gözaltı
yunus arıncı, fon soruşturması, gözaltı

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı hakkında karar verildi

10:53 02.11.2026 (güncellendi: 11:31 02.11.2026)
© AA Yunus Arıncı
 Yunus Arıncı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
© AA
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Fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
İstanbul'da fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Yurt dışına çıkış yasağı konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor. Arıncı, bu kapsamda ifadeye çağrıldı. İfadesi alınan Arıncı, savcılıkça nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Arıncı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
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