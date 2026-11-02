https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/takasbank-genel-muduru-yunus-arinci-hakkinda-karar-verildi-1110043433.html

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı hakkında karar verildi

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı hakkında karar verildi

Sputnik Türkiye

Fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T10:53+0300

2026-11-02T10:53+0300

2026-11-02T11:31+0300

türki̇ye

yunus arıncı

fon soruşturması

gözaltı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/05/1059537698_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c5d77b2f2e644399553de850b0b442d2.jpg

İstanbul'da fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Yurt dışına çıkış yasağı konulduİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor. Arıncı, bu kapsamda ifadeye çağrıldı. İfadesi alınan Arıncı, savcılıkça nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Arıncı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/fon-sorusturmasi-dunya-gazetesinin-sahibi-umut-guner-gozaltina-alindi-1110029757.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunus arıncı, fon soruşturması, gözaltı