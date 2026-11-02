https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/mersin--gaziantep-arasi-2-saat-15-dakikaya-dusecek-2027de-hayata-gecmesi-planlaniyor-1110045921.html
Mersin- Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşecek: 2027'de hayata geçmesi planlanıyor
Mersin- Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşecek: 2027'de hayata geçmesi planlanıyor
Sputnik Türkiye
Mersin-Adana- Gaziantep Hızlı Tren projesi ilerliyor, proje tamamlandığında Mersin ile Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşecek. 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T12:39+0300
2026-11-02T12:39+0300
2026-11-02T12:39+0300
türki̇ye
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
mersin
gaziantep
adana
hızlı tren
hızlı tren hattı
yüksek hızlı tren (yht)
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Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep'i birbirine bağlayacak olan hızlı tren projesini hakkında son bilgileri paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Projemiz tamamlandığında Mersin ile Gaziantep arasındaki seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz." dedi. Saatte 200 kilometre hıza uygun inşa ediliyorProjenin teknik özelliklerine dikkati çeken Uraloğlu, "312,5 kilometrelik hattımızı saatte 200 kilometre hıza uygun, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz. Projemiz kapsamında 12 tünel, 10 viyadük, 35 köprü ve 21 istasyon yer alıyor." diye konuştu. Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşımın daha hızlı ve konforlu hale geleceğine dikkati çekerek, "Projemiz tamamlandığında Mersin ile Gaziantep arasındaki seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Hattımızda yıllık 3,1 milyon yolcu ve 37,1 milyon ton yük taşınmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.2027'de tamamlanması hedefleniyorÇukurova Havalimanı bağlantısındaki üstyapı imalatları ile Seyhan ve Çukurova viyadüklerinin tamamlandığını aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:"Mersin-Adana kesiminde Tarsus şehir geçişinin kazı, üst ve alt döşeme betonarme imalatlarını tamamladık. Bölgede peron imalatları ve hat serim çalışmalarımız devam ediyor. Mersin ile Adana arasındaki istasyon ve teknik binaların yapımını, kara yolu alt ve üst geçitleri ile demir yolu köprülerinin imalatlarını sürdürüyoruz. Mersin-Adana kesiminde, yüzde 84,72 fiziki ilerleme sağladık. Yapım çalışmalarımızı 2027'de tamamlamayı hedefliyoruz."Uraloğlu, projenin diğer kesimlerinde de çalışmaların devam ettiğini belirterek, Toprakkale-Mamure kesiminin 17 kilometresinde üstyapı imalatlarının tamamlandığını, Nurdağı tünellerinde kaplama beton ve flüt imalatlarının bitirildiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/hizli-tren-3-ile-daha-gidiyor-hangi-illeri-kapsayacak-1110017031.html
türki̇ye
mersin
gaziantep
adana
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ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, mersin, gaziantep, adana, hızlı tren, hızlı tren hattı, yüksek hızlı tren (yht)
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, mersin, gaziantep, adana, hızlı tren, hızlı tren hattı, yüksek hızlı tren (yht)
Mersin- Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşecek: 2027'de hayata geçmesi planlanıyor
Mersin-Adana- Gaziantep Hızlı Tren projesi ilerliyor, proje tamamlandığında Mersin ile Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşecek.
Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep'i birbirine bağlayacak olan hızlı tren projesini hakkında son bilgileri paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Projemiz tamamlandığında Mersin ile Gaziantep arasındaki seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz." dedi.
Saatte 200 kilometre hıza uygun inşa ediliyor
Projenin teknik özelliklerine dikkati çeken Uraloğlu, "312,5 kilometrelik hattımızı saatte 200 kilometre hıza uygun, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz. Projemiz kapsamında 12 tünel, 10 viyadük, 35 köprü ve 21 istasyon yer alıyor." diye konuştu.
Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşımın daha hızlı ve konforlu hale geleceğine dikkati çekerek, "Projemiz tamamlandığında Mersin ile Gaziantep arasındaki seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Hattımızda yıllık 3,1 milyon yolcu ve 37,1 milyon ton yük taşınmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.
2027'de tamamlanması hedefleniyor
Çukurova Havalimanı bağlantısındaki üstyapı imalatları ile Seyhan ve Çukurova viyadüklerinin tamamlandığını aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:
"Mersin-Adana kesiminde Tarsus şehir geçişinin kazı, üst ve alt döşeme betonarme imalatlarını tamamladık. Bölgede peron imalatları ve hat serim çalışmalarımız devam ediyor. Mersin ile Adana arasındaki istasyon ve teknik binaların yapımını, kara yolu alt ve üst geçitleri ile demir yolu köprülerinin imalatlarını sürdürüyoruz. Mersin-Adana kesiminde, yüzde 84,72 fiziki ilerleme sağladık. Yapım çalışmalarımızı 2027'de tamamlamayı hedefliyoruz."
Uraloğlu, projenin diğer kesimlerinde de çalışmaların devam ettiğini belirterek, Toprakkale-Mamure kesiminin 17 kilometresinde üstyapı imalatlarının tamamlandığını, Nurdağı tünellerinde kaplama beton ve flüt imalatlarının bitirildiğini kaydetti.