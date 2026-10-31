https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/hizli-tren-3-ile-daha-gidiyor-hangi-illeri-kapsayacak-1110017031.html
Hızlı tren 3 ile daha gidiyor: Hangi illeri kapsayacak?
Hızlı tren 3 ile daha gidiyor: Hangi illeri kapsayacak?
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde sürdürülen hızlı tren çalışmaları hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzincan, Erzurum ve Kars'a kadar... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T16:40+0300
2026-10-31T16:40+0300
2026-10-31T16:40+0300
türki̇ye
abdulkadir uraloğlu
erzincan
erzurum
kars
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
hızlı tren
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Sivas'a kadar ulaşan hızlı tren hattı Erzincan, Erzurum ve Kars'ı kapsayacak şekilde genişletilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, proje çalışmasında önemli aşamaya gelindiğini dile getirdi. Yeni demiryolları hakkında bilgi verdiTürkiye'nin halihazırda 14 bin 300 kilometrelik bir demiryolu ağına sahip olduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, şu anda 4 bin 850 kilometre civarında yeni demiryolu hattının yapım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.Bu yatırımların büyüklüğüne dikkat çeken Uraloğlu, mevcut ağa oranla gerçekleştirilen çalışmaların çok kıymetli ve stratejik bir adım olduğunu vurguladı.Hızlı tren hattı hangi illeri kapsayacak?Sivas’a kadar gelen hızlı demiryolunu da Erzincan-Erzurum-Kars hattında devam ettireceklerini söyleyen Uraloğlu, şöyle devam etti:“Bu sadece Erzurum’un projesi değildir. Bu, Orta Asya’dan Türkistan’dan başlayıp Türkiye üzerinden Londra’ya kadar giden bir hattan bahsediyoruz. Proje çalışmalarını bir aşamaya getirdik. İlk etapta mevcut hattı elektrikli ve sinyalli hale getireceğiz. Sonrasında da bir gidiş bir geliş çift hatlı hızlı demiryoluyla biz bölgemizi, Erzurum’u, Erzincan’ımızı ve Kars’ımızı tanıştırmış olacağız.”Proje çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini kaydeden Uraloğlu, uygulanacak yol haritasını da paylaştı. İlk etapta mevcut demiryolu hattının elektrikli ve sinyalli hale getirileceğini açıklayan Bakan, sonraki aşamada ise bir gidiş ve bir geliş olmak üzere çift hatlı yüksek hızlı demiryolunun bölgeye kazandırılacağını ve Erzurum, Erzincan ile Kars'ın bu konforla tanışacağını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/milli-hizli-tren-saatte-250-kilometreye-ulasti-rotasi-belli-oldu--1109958111.html
türki̇ye
erzincan
erzurum
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abdulkadir uraloğlu, erzincan, erzurum, kars, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, hızlı tren
abdulkadir uraloğlu, erzincan, erzurum, kars, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, hızlı tren
Hızlı tren 3 ile daha gidiyor: Hangi illeri kapsayacak?
Türkiye genelinde sürdürülen hızlı tren çalışmaları hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzincan, Erzurum ve Kars'a kadar hattın genişletileceğini söyledi.
Sivas'a kadar ulaşan hızlı tren hattı Erzincan, Erzurum ve Kars'ı kapsayacak şekilde genişletilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, proje çalışmasında önemli aşamaya gelindiğini dile getirdi.
Yeni demiryolları hakkında bilgi verdi
Türkiye'nin halihazırda 14 bin 300 kilometrelik bir demiryolu ağına sahip olduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, şu anda 4 bin 850 kilometre civarında yeni demiryolu hattının yapım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Bu yatırımların büyüklüğüne dikkat çeken Uraloğlu, mevcut ağa oranla gerçekleştirilen çalışmaların çok kıymetli ve stratejik bir adım olduğunu vurguladı.
Hızlı tren hattı hangi illeri kapsayacak?
Sivas’a kadar gelen hızlı demiryolunu da Erzincan-Erzurum-Kars hattında devam ettireceklerini söyleyen Uraloğlu, şöyle devam etti:
“Bu sadece Erzurum’un projesi değildir. Bu, Orta Asya’dan Türkistan’dan başlayıp Türkiye üzerinden Londra’ya kadar giden bir hattan bahsediyoruz. Proje çalışmalarını bir aşamaya getirdik. İlk etapta mevcut hattı elektrikli ve sinyalli hale getireceğiz. Sonrasında da bir gidiş bir geliş çift hatlı hızlı demiryoluyla biz bölgemizi, Erzurum’u, Erzincan’ımızı ve Kars’ımızı tanıştırmış olacağız.”
Proje çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini kaydeden Uraloğlu, uygulanacak yol haritasını da paylaştı. İlk etapta mevcut demiryolu hattının elektrikli ve sinyalli hale getirileceğini açıklayan Bakan, sonraki aşamada ise bir gidiş ve bir geliş olmak üzere çift hatlı yüksek hızlı demiryolunun bölgeye kazandırılacağını ve Erzurum, Erzincan ile Kars'ın bu konforla tanışacağını aktardı.