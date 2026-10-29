Dünya şampiyonu milli bilardocu Karakaşlı Sputnik Türkiye'ye konuştu: 'En gizli silahım geometri, hala soru çözerim'

Bazı sporcular hırslanmak ya da motive olmak için biraz şiddet barındıran, dökeceğim, yıkacağım vesaire gibi bir şey hayal ediyorlardır belki. Ben kendimi öyle hayal ederek motive olabilen bir sporcu değilim. Ben görevimi küçük parçalara ayırıp yapabileceğim aksiyonları kendime telkin ederek konsantre olmayı daha yeğleyen bir sporcuyum. Dolayısıyla ben final maçına çıktığımda o final maçının çeyrek final maçından pek bir farkı yoktu. Benim bir 30 sayı çekmem gerekiyordu. Evet bu çok kıymetli, tarihimizde ilk defa olacaktı. Başka kız çocuklarına ilham olma ihtimali var. Ben bu olasılıktan çok heyecanlanırım ama onu düşünürsem o maça gerekli özeni gösteremeyecektim ve bazen inanın daha zor olan o basit şeyleri yapmak oluyor. 'Şu an değil, şu an sizinle ilgilenemem. Benim bir 30 sayı çekmem lazım. Bir 30 sayı çekeyim sonra sizi düşüneceğim' dediğim ve daha çok bu şekilde konsantre ve motive olduğum bir maçtı final maçı.