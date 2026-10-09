Dünya şampiyonu Ali Türkkan Sputnik Türkiye'ye konuştu: 'Şili'de şampiyonluk için Türkiye'de pencereyi kartonla kapattı'
11:18 09.10.2026 (güncellendi: 11:23 09.10.2026)
Ali Türkkan
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Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilot Ali Türkkan ve Takım Koçu Murat Bostancı şampiyonluğa giden süreci ve yaşadıklarını Sputnik Türkiye'ye anlattı. Türkkan'ın Şili'de gelen şampiyonluk için Kapadokya'da aldığı 'pencere kapatarak jetlag'den kurtulma' yöntemini takım koçu Mustafa Bostancı anlattı.
Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilot Ali Türkkan ve Takım Koçu Murat Bostancı Zeynep Gökalp ile Anlat Bakalım'a konuk oldu. Türkiye motor sporları tarihinin en büyük başarılarından biri Ali Türkkan'dan geldi. 27 yaşındaki pilot, FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonası'nın ilk Türk galibi oldu. Peki tarihe geçen bu başarı nasıl geldi?
'Otomobil sporlarındaki ilk dünya şampiyonluğumuz'
Motor sporlarında pilot ve co-pilot dışında kocaman bir ekibin başında takım koçluğu yapan ve kendisi de ralli sürücüsü olan Murat Bostancı "Mutluyuz, dünya şampiyonluğu ile ülkemize geldiğimiz için. Ali ile çıktığımız bu yolda nihayet otomobil sporlarındaki ilk dünya şampiyonumuza sahip olduk. O yüzden tabii ki çok mutluyuz ama biraz da yorulduk tabii. Özellikle son yarış. Dünyanın öbür ucunda Şili'de olduğu için biraz yorucuydu ama onlar tatlı yorgunluklar diyelim" sözleri ile şampiyonluk gururunu paylaştı.
Şampiyonluk nasıl geldi?
Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan Dünya Ralli Şampiyonası gençler kategorisinde (Junior WRC) sezonu zirvede tamamladı. Türkkan 'stratejiye sadık' kaldıklarını söyledi ve süreci şöyle anlattı:
Her şeyden önce çok önemli bir yarış olduğunu biliyorduk oraya giderken. Ama bunu bir baskı unsuru olarak almadık. Tam tersi bizi motive edecek, bizi ileri götürecek bir durum olarak bence kendi lehimize kullandık ve yarışın başından sonuna da başta belirlediğimiz stratejiye sadık kalarak, sakin kalarak asla şampiyonluk heyecanıyla bir hata yapmadan veya acele bir karar almadan bence yapılması gereken her şeyi neredeyse doğru yaparak A noktasından B noktasına ulaştık ve bu kupayı aldık. Biz bence sene içindeki en güzel yarışımızı geçirdik takım olarak ve baskı altında da aslında ne kadar iyi performans alabildiğimizi kanıtladık. Yani kimseye kanıtlamak diye bir amacımız yoktu ama en azından kendimize kanıtladık. Bu da bize şöyle bir özgüven kazandırdı. Yarın öbür gün tekrar bir şampiyonluk yarışına gidersek ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Çünkü bir kere yaptık, oldu, bir daha da yapabiliriz. Bu özgüvenle gideceğiz.
'Doğal afet denebilecek derecede şartlarda yarıştım'
Ralli yarışlarında hava şartları da sürücüleri bir hayli zorlayabiliyor. Ali Türkkan 'Dolu da olsa sel de olsa yarış devam eder' dedi ve şunları ekledi:
Şartlar zorlaştıkça biz de zorlanmaya başlıyoruz. Daha önce doğal afet denebilecek derecede şartlarda yarıştım. Hiçbir zaman hava koşulları nedeniyle bir yarışın veya bir etapın iptal edildiğine rastlamadım. Rallide yarıştığım yol nasıl olursa olsun devam ediyor. Yani dolu yağıyor yine devam ediyor, sel oluyor yine devam ediyor. O suyun içinden bir şekilde geçmeniz gerekiyor. Rallide de aslında var. O yüzden biz bunlarla mücadele etmeye alışkın. Ama tabii ki tercihimiz her zaman serin, güneşli ve otomobili kullanmaktan daha çok keyif alabileceğimiz zaman.
'Duygusal bakmak hata yaptırır'
Ralli sürücüsü Türkkan baskı ve heyecanın hata yaptırma payı olduğuna dikkat çekti ve 'Duygusal bakmak hata yaptırır' dedi:
Yıllar boyu süren bir çalışma, emek. Sezondaki beş yarışın dördü bitmiş. geriye sadece bir yarış kalmış. Aslında o 20 yıllık emek ve o sezondaki o dört yarışlık emek artık puanlar eşit olduğu takdirde sadece bir yarışa bakıyor. O yüzden o 'bir yarış bazen bir yarıştan fazlası' anlamına geliyor. Çünkü bunca yıllık emeğin sonucunu, kaderini oradaki o Şili yarışı belirleyecek. Ama bu işe böyle duygusal bakmak bence insana hata yaptırabiliyor. Her yarış bir antrenman yarışı da, şampiyonluk yarışı da veya tamamen keyif amaçlı katıldığımız bir iddiamızın olmadığı yarış da pilota aynıyı hissettirmeli. Çünkü bir işin baskısıyla ya da heyecanıyla otomobilin içinde karar almamak gerekiyor. Benim yapmam gereken iş belli aslında, bir iş tanımım var. O otomobili kaza yapmadan en hızlı şekilde kullanabilmek. O yüzden gittiğim her yerde sonuç ne olursa olsun bunu yapmalıyım. Ucunda şampiyonluk var diye biraz daha yavaş gidiyorsam bu da bana hata yaptırabilir. Ya da ucunda şampiyonluk var diye bir tık daha hızlı gitmeye çalışırsam yapabileceğimin üzerine çıkarsam o da hata yaptırır. O yüzden iş tanımı var. Şartlar ne olursa olsun bu duyguları, işte o 20 seneyi, o sezonu, o şampiyonluğu bertaraf ederek odaklanmam gerekiyor. Ben de bu yarış, bunu yapabilir miyim emin değildim ama gittiğim zaman bunu çok iyi bir şekilde yaptım.
'Jetlag olmamak için Türkiye'de Şili saatiyle yaşadı'
Büyük yarışlar ise hem sporcu hem de dev ekibi için büyük bir heyecan ve stres demek. Takım koçu Murat Bostancı Şili'de gelen şampiyonluk öncesinde, jetlag yaşamamak ve yarışa tam konsantrasyon ile girmek için hazırladıkları yöntemi anlattı.
Bostancı Türkkan'ın yarış öncesi Türkiye'de Şili saatine göre yaşadığını anlattı:
Şili'ye gitmeden önce bizim Kapadokya'da bir test yarışı olarak katıldığımız Türkiye şampiyonası yarışı vardı. Yarıştan iki hafta önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Oradan çıktıktan üç gün sonra Ali jetlag yaşamamak adına, Türkiye'de Şili saatiyle yaşamaya başladı. Yatak odasının camları kartonla kaplanıp işte sabaha karşı dörtte beşte uyuyup öğleden sonra ikide üçte kalkarak yaşadı iki hafta boyunca. Kopilot değişimi oldu. Oytun'dan Bilge'ye geçişte çok iyi bir hazırlık yaptılar. Yani bunlar aslında sezon ortasında olmaması gereken ve sonucu olumsuz etkileyebilecek değişiklikler.
'Araç şu an okyanusun ortasında bir yerlerdedir'
Peki ralli ekibinde nasıl bir işleyiş ve aslında ekip kaç kişi? Bu büyük ekibi yönetmek zor olmuyor mu? Bostancı detaylı yönetilmesi gereken süreci şu sözlerle özetledi:
Yarışan bir core ekipten, pilot ve co-pilottan bahsedelim. Ben de takım koçlarıyım. Üç kişilik bir ekipten bahsediyoruz. Ama onun haricinde teknik ekip, yönetim ekibi, meteoroloji bile ayrı bir ekibin özetlediği rapor olarak sürekli geliyor. Ama Türkiye yarışlarına örnek vermek daha kolay aslında. Türkiye yarışlarında yaklaşık pilot co-pilottan hariç o aracı arka planda yarıştıran bir 30 kişiye yakın bir ekip oluyor. Dünya yarış şampiyonasında da biraz daha yapı farklı. Ama Şili'ye giden araca örnek vereyim. Biz yarışa gitmeden yaklaşık bir buçuk ay önce gemiye yüklenmişti. Şu anda da tahmin ediyorum hala dönüş yolunda. Şu an okyanusun ortasında bir yerlerdedir.
'İlk startımı 5-6 yaşında aldım'
'Ralli merakı babam vasıtasıyla kartingle tanışmamla oldu. Yaklaşık 5-6 yaşlarındayken Tuzla'da ilk startımı aldım" ifadelerini kullanan Ali Türkkan, "Babamın aslında 'ben işte otomobil kullanıyordum, oğlum da onu yapsın, biz de başında duralım anne baba olarak ve ailemizin sporu bu olsun' diyerek çıktığı bir yol. Tabii o günden sonra daha ilk otomobile oturduğum anda pilotları ayırt etmek mümkün oluyor. Özellikle küçük yaşta farklar çok büyük olabiliyor. Ben de tabii o günleri çok net hatırlamasam da söylenene göre hep en hızlılardan veya ön grupta giden pilotlardan biriymişim. O günden yaklaşık 2015-2016 yıllarına kadar kartinge arada boşluklar olacak şekilde devam ettim ve her zaman da hızlıydım. Her zaman kafaya giden pilotlardan biriydim. Bu bana yıllar sonra profesyonel olmanın kapılarını araladı. Orada birilerinin dikkatini çektim. Gelen bazı fırsatları değerlendirdim ve aslında profesyonel olmak, bu spordan para kazanmak gibi beklentim olmamasına rağmen bir şekilde yollarım takımlarla kesişmeye başladı. Bu noktada profesyonel kariyerime pistle başladım ama ardından ralliye transfer oldum ve burada aslında bir yetenekten bahsediyorsak bence yeteneğin varlığından daha da önemli olan şey o yeteneğin keşfedilmesi, hatta ondan da önemlisi o yeteneğin desteklenmesi. Çünkü ben belki Castrol Ford Team Türkiye çatısı altına hiç girmeseydim, hiç dünya şampiyonasında yarışamasaydım asla şampiyon pilot olabileceğimi ben bilecektim ve siz bilebilecektiniz. O yüzden yeteneğe bir fırsat tanınmalı ve bunun üzerine gidilmeli." dedi.
Ralli şampiyonu Ali Türkkan trafikte nasıl bir sürücü?
Ekstra bir şey yapıyorum aslında yarışta. Yarışta ne kadar dikkatliysem trafikte bunun iki katı dikkatliyim. Çünkü trafik bence yarışmaktan çok daha tehlikeli olabiliyor zaman zaman. Bir sürü yayalar var, kamyonlar var, motorcular var, arada biz varız. Bir sürü insanın aslında o günün telaşıyla, acelesi olan var, üzgün olan, kızgın olan; herkesin ortak paydada bir asfaltın üzerinde bir taşıtta buluştuğu ve aslında her şeyin yaşanabileceği bir ortam. O yüzden ekstra ekstra dikkatli olmak gerekiyor. Ben de öyle yapıyorum. Genellikle zaten acele eden bir yapım yok. O yüzden acele etmediğim zaman trafikte hata da yapmıyorum. Çok daha anlayışlı olabiliyorum ve aslında sakin bir sürücü olduğumu ben söyleyebilirim.