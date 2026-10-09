https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/dunya-sampiyonu-ali-turkkan-sputnik-turkiyeye-konustu-silide-sampiyonluk-icin-turkiyede-pencereyi-1109397070.html

Dünya şampiyonu Ali Türkkan Sputnik Türkiye'ye konuştu: 'Şili'de şampiyonluk için Türkiye'de pencereyi kartonla kapattı'

Dünya şampiyonu Ali Türkkan Sputnik Türkiye'ye konuştu: 'Şili'de şampiyonluk için Türkiye'de pencereyi kartonla kapattı'

Sputnik Türkiye

Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilot Ali Türkkan ve Takım Koçu Murat Bostancı şampiyonluğa giden süreci ve yaşadıklarını Sputnik... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T11:18+0300

2026-10-09T11:18+0300

2026-10-09T11:23+0300

anlat bakalim

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Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilot Ali Türkkan ve Takım Koçu Murat Bostancı Zeynep Gökalp ile Anlat Bakalım'a konuk oldu. Türkiye motor sporları tarihinin en büyük başarılarından biri Ali Türkkan'dan geldi. 27 yaşındaki pilot, FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonası'nın ilk Türk galibi oldu. Peki tarihe geçen bu başarı nasıl geldi?'Otomobil sporlarındaki ilk dünya şampiyonluğumuz'Motor sporlarında pilot ve co-pilot dışında kocaman bir ekibin başında takım koçluğu yapan ve kendisi de ralli sürücüsü olan Murat Bostancı "Mutluyuz, dünya şampiyonluğu ile ülkemize geldiğimiz için. Ali ile çıktığımız bu yolda nihayet otomobil sporlarındaki ilk dünya şampiyonumuza sahip olduk. O yüzden tabii ki çok mutluyuz ama biraz da yorulduk tabii. Özellikle son yarış. Dünyanın öbür ucunda Şili'de olduğu için biraz yorucuydu ama onlar tatlı yorgunluklar diyelim" sözleri ile şampiyonluk gururunu paylaştı.Şampiyonluk nasıl geldi? Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan Dünya Ralli Şampiyonası gençler kategorisinde (Junior WRC) sezonu zirvede tamamladı. Türkkan 'stratejiye sadık' kaldıklarını söyledi ve süreci şöyle anlattı:'Doğal afet denebilecek derecede şartlarda yarıştım'Ralli yarışlarında hava şartları da sürücüleri bir hayli zorlayabiliyor. Ali Türkkan 'Dolu da olsa sel de olsa yarış devam eder' dedi ve şunları ekledi:'Duygusal bakmak hata yaptırır'Ralli sürücüsü Türkkan baskı ve heyecanın hata yaptırma payı olduğuna dikkat çekti ve 'Duygusal bakmak hata yaptırır' dedi:'Jetlag olmamak için Türkiye'de Şili saatiyle yaşadı'Büyük yarışlar ise hem sporcu hem de dev ekibi için büyük bir heyecan ve stres demek. Takım koçu Murat Bostancı Şili'de gelen şampiyonluk öncesinde, jetlag yaşamamak ve yarışa tam konsantrasyon ile girmek için hazırladıkları yöntemi anlattı. Bostancı Türkkan'ın yarış öncesi Türkiye'de Şili saatine göre yaşadığını anlattı:'Araç şu an okyanusun ortasında bir yerlerdedir'Peki ralli ekibinde nasıl bir işleyiş ve aslında ekip kaç kişi? Bu büyük ekibi yönetmek zor olmuyor mu? Bostancı detaylı yönetilmesi gereken süreci şu sözlerle özetledi:'İlk startımı 5-6 yaşında aldım''Ralli merakı babam vasıtasıyla kartingle tanışmamla oldu. Yaklaşık 5-6 yaşlarındayken Tuzla'da ilk startımı aldım" ifadelerini kullanan Ali Türkkan, "Babamın aslında 'ben işte otomobil kullanıyordum, oğlum da onu yapsın, biz de başında duralım anne baba olarak ve ailemizin sporu bu olsun' diyerek çıktığı bir yol. Tabii o günden sonra daha ilk otomobile oturduğum anda pilotları ayırt etmek mümkün oluyor. Özellikle küçük yaşta farklar çok büyük olabiliyor. Ben de tabii o günleri çok net hatırlamasam da söylenene göre hep en hızlılardan veya ön grupta giden pilotlardan biriymişim. O günden yaklaşık 2015-2016 yıllarına kadar kartinge arada boşluklar olacak şekilde devam ettim ve her zaman da hızlıydım. Her zaman kafaya giden pilotlardan biriydim. Bu bana yıllar sonra profesyonel olmanın kapılarını araladı. Orada birilerinin dikkatini çektim. Gelen bazı fırsatları değerlendirdim ve aslında profesyonel olmak, bu spordan para kazanmak gibi beklentim olmamasına rağmen bir şekilde yollarım takımlarla kesişmeye başladı. Bu noktada profesyonel kariyerime pistle başladım ama ardından ralliye transfer oldum ve burada aslında bir yetenekten bahsediyorsak bence yeteneğin varlığından daha da önemli olan şey o yeteneğin keşfedilmesi, hatta ondan da önemlisi o yeteneğin desteklenmesi. Çünkü ben belki Castrol Ford Team Türkiye çatısı altına hiç girmeseydim, hiç dünya şampiyonasında yarışamasaydım asla şampiyon pilot olabileceğimi ben bilecektim ve siz bilebilecektiniz. O yüzden yeteneğe bir fırsat tanınmalı ve bunun üzerine gidilmeli." dedi.Ralli şampiyonu Ali Türkkan trafikte nasıl bir sürücü?

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Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

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