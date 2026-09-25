'Ampute Messi' Barış Telli Sputnik Türkiye'ye konuştu: 'Koltuk değneğini ilk denediğimde adım atamadım şimdi uçuyorum'

2017 Avrupa Şampiyonası'nda bambaşka bir boyut oldu. Biz de aslında başarılarımızla, Ampute Milli Takımı olarak sizlerle bütünleşmiş olduk. Yani o gece bambaşkaydı. Bir farkındalık aslında. Biz sadece orada 2-1 İngiltere'yi yenip kupayı kaldırmadık. Birçok insanların bakış açısı da değişmiş oldu. Yani ben bu süreçte okuduğum dönemde işte yaptığım branşlarda, evet biz sonuçta uzuv olarak engelliyiz ama biz sporcuyuz, milli sporcuyuz. Bu gözle bakasın. İnsanların bakış açısını değiştirmek için o kadar çok mücadelesini verdim ki. Katılmış olduğum üniversitelerde, katılmış olduğum etkinliklerde bambaşkaydı aslında. Bu 2017'nin başka bir süreçte sizlerle bütünleşip olduk. O kupayı aslında hep birlikte kaldırdık. Ve dediğiniz gibi ikonik olan hareket. Oraya bir parantez açmak istiyorum. Ki ben gittiğim yarışlar, ülkelere gittiğimizde bu ikonik hareketi sembolik olarak bırakıyordum. Ama 2017 Avrupa Şampiyonasından sonra yapmış olduğum o sevinç dünya fotoğrafına seçildi ve dünyada paylaşıldı. Aslında bir pastanın üstündeki süsü gibi oldu. İkonik bir hareket oldu.