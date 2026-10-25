https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/demokratlar-ara-secimleri-kazanirsa-rus-dizel-ithalati-abdde-sorusturma-ve-yaptirim-tehdidiyle-1109842129.html
'Demokratlar ara seçimleri kazanırsa Rus dizel ithalatı ABD’de soruşturma ve yaptırım tehdidiyle karşılaşabilir'
'Demokratlar ara seçimleri kazanırsa Rus dizel ithalatı ABD’de soruşturma ve yaptırım tehdidiyle karşılaşabilir'
Sputnik Türkiye
Rus siyaset bilimci Seleznyov, ABD’de Kasım’da düzenlenecek ara seçimleri Demokratların kazanması sonucunda Rus dizel ithalatının ABD’de soruşturma ve yaptırım... 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T21:23+0300
2026-10-25T21:23+0300
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Rusya Federasyonu Hükümeti'ne bağlı Finans Üniversitesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Pavel Seleznyov, ABD’de Demokratların dizel anlaşmasına ilişkin soruşturma başlatma niyetlerini Sputnik’e değerlendirdi.ABD’de Kasım’da düzenlenecek ara seçimleri Demokratların kazanmasının Rus dizel yakıtının tedarikini ne derece etkileyebileceği ihtimalini yorumlayan Seleznev, şunları söyledi:Bununla birlikte Demokrat Parti’nin önde gelen kurumsal bağışçılarının yeşil teknoloji, finans ve ileri teknoloji sektörleri ile bağlantılı olup Rusya’dan dizel tedarikinin kısıtlanmasıyla doğrudan bir çıkarları bulunmadığına dikkat çeken uzman, "Öte yandan, ara seçimlerin ardından başkanlık seçimlerinin geleceğini de hatırlatmak gerekir. Bu süreçte Demokratlar, dizel yakıt konusunu alışkın oldukları yaşam standartlarını korumakla doğrudan ilişkilendiren bağımsız seçmenlerin oylarına ihtiyaç duyacak. Demokratlar, Rusya’dan dizel ithalatına karşı bir kampanya başlatabilirler; ancak bu, yalnızca parti liderliğinin merkezindeki pragmatik kanadın etkisini yitirmesi durumunda gerçekleşebilir" diye konuştu.Dizel yakıt ithalatçılarına yönelik cezai ve idari yaptırım tehdidinin Amerikalı çiftçilerin ekonomik durumu üzerinde önemli ölçüde olumsuz etki yaratacağına dikkat çeken Seleznyov, şunları söyledi:Demokrat Parti liderliği açısından Rus petrol ürünlerinin ABD iç pazarına girmesine izin vermenin, Amerika’nın uluslararası ortaklarına tehlikeli bir sinyal gönderdiğini söyleyen Seleznyov, “Anlaşmaya karşı çıkanlar için, ‘birleşik yaptırım cephesinin’ parçalanmasının yaratacağı uzun vadeli siyasi maliyetler, ABD ekonomisinin belirli bir sektörü için elde edilecek kısa vadeli ve yerel ekonomik kazanımlardan daha önemli görünüyor. Bu durumda Demokrat liderler, ABD'nin küresel hakimiyetini sağlamak uğruna kendi vatandaşlarının çıkarlarını feda ediyor. Bu pek çok açıdan beklendik bir şeydir. Bir yandan Demokratlar geleneksel olarak Amerika'nın dışa doğru genişlemesini savunuyor, diğer yandan ise onlarca yıldır izledikleri iç politika düzenli olarak Amerikan orta sınıfının giderek küçülmesine katkıda bulunmuştur. Onların bakış açısına göre, Amerika'nın büyüklüğünün ‘ortalama bir Amerikalının’ refahıyla pek bir ilgisi yok” ifadelerini kullandı.Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dizel yakıt tüketiminin, günlük milyonlarca varil seviyesine ulaştığını vurgulayan uzman, şöyle devam etti:
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abd, abd, rusya, temsilciler meclisi, demokratlar, abd kongresi, dizel yakıt, anlaşma, yorum
abd, abd, rusya, temsilciler meclisi, demokratlar, abd kongresi, dizel yakıt, anlaşma, yorum
'Demokratlar ara seçimleri kazanırsa Rus dizel ithalatı ABD’de soruşturma ve yaptırım tehdidiyle karşılaşabilir'
Rus siyaset bilimci Seleznyov, ABD’de Kasım’da düzenlenecek ara seçimleri Demokratların kazanması sonucunda Rus dizel ithalatının ABD’de soruşturma ve yaptırım tehdidiyle karşılaşabileceğinin, çiftçilerin ise yüksek akaryakıt maliyetiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.
Rusya Federasyonu Hükümeti'ne bağlı Finans Üniversitesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Pavel Seleznyov, ABD’de Demokratların dizel anlaşmasına ilişkin soruşturma başlatma niyetlerini Sputnik’e değerlendirdi.
ABD’de Kasım’da düzenlenecek ara seçimleri Demokratların kazanmasının Rus dizel yakıtının tedarikini ne derece etkileyebileceği ihtimalini yorumlayan Seleznev, şunları söyledi:
Kongre’nin kurumsal yapısını göz önünde bulundurmak gerekir. Senato veya Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu sağlamak parti liderliğine, Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Maliye Komitesi gibi ilgili komiteler üzerinde neredeyse tam bir kontrol imkanı tanır. Bu komitelerin yetkilerini, örneğin kamuya açık oturumlar düzenleyerek ya da Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı (özellikle Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, OFAC) nezdinde kurumlar arası soruşturmalar başlatarak kullanmak, Rusya’dan dizel yakıt tedarikinin önünde ciddi engeller oluşturabilir. Bu ticari operatörler için düzenleyici ve hukuki büyük bir engel teşkil eder. Uzun süreli Kongre soruşturmalarına çekilme tehdidi ve bunun beraberinde getirdiği itibar kaybı ile milyonlarca dolarlık para cezası riski, ithalatçıları ve lojistik firmalarını, idari anlaşmalarla destekleniyor olsa dahi mevcut sözleşmeleri feshettirmeye genellikle yeterli oluyor.
Bununla birlikte Demokrat Parti’nin önde gelen kurumsal bağışçılarının yeşil teknoloji, finans ve ileri teknoloji sektörleri ile bağlantılı olup Rusya’dan dizel tedarikinin kısıtlanmasıyla doğrudan bir çıkarları bulunmadığına dikkat çeken uzman, "Öte yandan, ara seçimlerin ardından başkanlık seçimlerinin geleceğini de hatırlatmak gerekir. Bu süreçte Demokratlar, dizel yakıt konusunu alışkın oldukları yaşam standartlarını korumakla doğrudan ilişkilendiren bağımsız seçmenlerin oylarına ihtiyaç duyacak. Demokratlar, Rusya’dan dizel ithalatına karşı bir kampanya başlatabilirler; ancak bu, yalnızca parti liderliğinin merkezindeki pragmatik kanadın etkisini yitirmesi durumunda gerçekleşebilir" diye konuştu.
Dizel yakıt ithalatçılarına yönelik cezai ve idari yaptırım tehdidinin Amerikalı çiftçilerin ekonomik durumu üzerinde önemli ölçüde olumsuz etki yaratacağına dikkat çeken Seleznyov, şunları söyledi:
Dizel yakıt, tarımsal ürünlerin ve genel olarak gıda maddelerinin maliyet yapısında kritik bir kaynaktır. Perakende dizel fiyatlarının galon başına yaklaşık 6.28 dolar gibi zirve seviyelerinde seyrettiği koşullarda piyasa üzerindeki her türlü ek baskı, akaryakıt maliyetlerinin yüksek kalmasına yol açar. Potansiyel tedarikçi sayısının azalması ve hukuki riskler nedeniyle yeni sevkiyatların durdurulması yerel piyasalardaki arzı kısıtlayacak, bu da fiyatların doğal düşüşünün önüne geçecek. Düşük kar marjları ve yüksek borçluluk oranlarıyla faaliyet gösteren tarım sektörü için enerji fiyatlarının rekor seviyelerde kalmaya devam etmesi, karlılığı doğrudan düşürür, küçük ve orta ölçekli tarım işletmeleri için iflas riskini artırır.
Demokrat Parti liderliği açısından Rus petrol ürünlerinin ABD iç pazarına girmesine izin vermenin, Amerika’nın uluslararası ortaklarına tehlikeli bir sinyal gönderdiğini söyleyen Seleznyov, “Anlaşmaya karşı çıkanlar için, ‘birleşik yaptırım cephesinin’ parçalanmasının yaratacağı uzun vadeli siyasi maliyetler, ABD ekonomisinin belirli bir sektörü için elde edilecek kısa vadeli ve yerel ekonomik kazanımlardan daha önemli görünüyor. Bu durumda Demokrat liderler, ABD'nin küresel hakimiyetini sağlamak uğruna kendi vatandaşlarının çıkarlarını feda ediyor. Bu pek çok açıdan beklendik bir şeydir. Bir yandan Demokratlar geleneksel olarak Amerika'nın dışa doğru genişlemesini savunuyor, diğer yandan ise onlarca yıldır izledikleri iç politika düzenli olarak Amerikan orta sınıfının giderek küçülmesine katkıda bulunmuştur. Onların bakış açısına göre, Amerika'nın büyüklüğünün ‘ortalama bir Amerikalının’ refahıyla pek bir ilgisi yok” ifadelerini kullandı.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dizel yakıt tüketiminin, günlük milyonlarca varil seviyesine ulaştığını vurgulayan uzman, şöyle devam etti:
Yaklaşık 180.000 ton dizelin piyasaya girişi, belirli dağıtım merkezlerindeki yerel kıtlıkları hafifleterek bölgesel spot fiyatlar üzerinde yalnızca sınırlı ve kısa vadeli bir psikolojik etki yaratabilir. Bu tedarikler, küresel eğilimi radikal bir şekilde tersine çevirecek durumda olmayıp, bir galon dizel yakıtın maliyetini çiftçiler için konforlu seviyelere sürdürülebilir ve uzun vadeli bir şekilde düşürülmesini sağlayamaz, zira yüksek maliyetin temel nedenleri, petrol arıtma kapasitesinin yetersizliği, genel dünya petrol fiyatları ve ülke içindeki yüksek lojistik maliyetleridir.