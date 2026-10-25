https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/demokratlar-ara-secimleri-kazanirsa-rus-dizel-ithalati-abdde-sorusturma-ve-yaptirim-tehdidiyle-1109842129.html

'Demokratlar ara seçimleri kazanırsa Rus dizel ithalatı ABD’de soruşturma ve yaptırım tehdidiyle karşılaşabilir'

'Demokratlar ara seçimleri kazanırsa Rus dizel ithalatı ABD’de soruşturma ve yaptırım tehdidiyle karşılaşabilir'

Sputnik Türkiye

Rus siyaset bilimci Seleznyov, ABD’de Kasım’da düzenlenecek ara seçimleri Demokratların kazanması sonucunda Rus dizel ithalatının ABD’de soruşturma ve yaptırım... 25.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-25T21:23+0300

2026-10-25T21:23+0300

2026-10-25T21:23+0300

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Rusya Federasyonu Hükümeti'ne bağlı Finans Üniversitesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Pavel Seleznyov, ABD’de Demokratların dizel anlaşmasına ilişkin soruşturma başlatma niyetlerini Sputnik’e değerlendirdi.ABD’de Kasım’da düzenlenecek ara seçimleri Demokratların kazanmasının Rus dizel yakıtının tedarikini ne derece etkileyebileceği ihtimalini yorumlayan Seleznev, şunları söyledi:Bununla birlikte Demokrat Parti’nin önde gelen kurumsal bağışçılarının yeşil teknoloji, finans ve ileri teknoloji sektörleri ile bağlantılı olup Rusya’dan dizel tedarikinin kısıtlanmasıyla doğrudan bir çıkarları bulunmadığına dikkat çeken uzman, "Öte yandan, ara seçimlerin ardından başkanlık seçimlerinin geleceğini de hatırlatmak gerekir. Bu süreçte Demokratlar, dizel yakıt konusunu alışkın oldukları yaşam standartlarını korumakla doğrudan ilişkilendiren bağımsız seçmenlerin oylarına ihtiyaç duyacak. Demokratlar, Rusya’dan dizel ithalatına karşı bir kampanya başlatabilirler; ancak bu, yalnızca parti liderliğinin merkezindeki pragmatik kanadın etkisini yitirmesi durumunda gerçekleşebilir" diye konuştu.Dizel yakıt ithalatçılarına yönelik cezai ve idari yaptırım tehdidinin Amerikalı çiftçilerin ekonomik durumu üzerinde önemli ölçüde olumsuz etki yaratacağına dikkat çeken Seleznyov, şunları söyledi:Demokrat Parti liderliği açısından Rus petrol ürünlerinin ABD iç pazarına girmesine izin vermenin, Amerika’nın uluslararası ortaklarına tehlikeli bir sinyal gönderdiğini söyleyen Seleznyov, “Anlaşmaya karşı çıkanlar için, ‘birleşik yaptırım cephesinin’ parçalanmasının yaratacağı uzun vadeli siyasi maliyetler, ABD ekonomisinin belirli bir sektörü için elde edilecek kısa vadeli ve yerel ekonomik kazanımlardan daha önemli görünüyor. Bu durumda Demokrat liderler, ABD'nin küresel hakimiyetini sağlamak uğruna kendi vatandaşlarının çıkarlarını feda ediyor. Bu pek çok açıdan beklendik bir şeydir. Bir yandan Demokratlar geleneksel olarak Amerika'nın dışa doğru genişlemesini savunuyor, diğer yandan ise onlarca yıldır izledikleri iç politika düzenli olarak Amerikan orta sınıfının giderek küçülmesine katkıda bulunmuştur. Onların bakış açısına göre, Amerika'nın büyüklüğünün ‘ortalama bir Amerikalının’ refahıyla pek bir ilgisi yok” ifadelerini kullandı.Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dizel yakıt tüketiminin, günlük milyonlarca varil seviyesine ulaştığını vurgulayan uzman, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/abd-ve-rusya-arasindaki-dizel-anlasmasi-yalnizca-abd-ve-rusyanin-degil-tum-dunyanin-cikarina-1109479986.html

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