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'ABD ve Rusya arasındaki 'dizel anlaşması' yalnızca ABD ve Rusya'nın değil, tüm dünyanın çıkarına'
'ABD ve Rusya arasındaki 'dizel anlaşması' yalnızca ABD ve Rusya'nın değil, tüm dünyanın çıkarına'
Sputnik Türkiye
Vietnamlı siyaset bilimci Nguyễn Minh Tâm, Rusya ve ABD arasında varılan 'dizel yakıt anlaşmasının' sadece iki ülkenin değil, tüm dünyanın çıkarına olduğunun... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T18:09+0300
2026-10-12T18:09+0300
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dizel yakıt
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Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı Bilgi ve Bilimsel Eğitim Merkezi Eski Direktörü, siyasi analist Nguyễn Minh Tâm, Rus dizel yakıtının ABD’ye tedarik edilmesine ilişkin anlaşmayı 'dizel anlaşmasını' Sputnik'e yorumladı.“Zelenskiy, ABD ile Rusya arasında dizel yakıt konusunda varılan anlaşmanın Rusya'nın yararına olduğu sonucuna vardı. Onun bu dar ve bencil bakış açısı, orduya Ural Dağları'nın batısında yer alan Rus petrol rafinerilerini vurmaya devam etmesi yönünde verdiği emirde açıkça ortaya çıktı. Bu duruma öfkelenen Donald Trump Ukrayna'nın yeni bir lider bulması gerektiğini söyledi. Bu arada ABD ve Rusya’nın dizel yakıtının ihracatına ilişkin anlaşması yalnızca ABD ve Rusya'nın değil, tüm dünyanın çıkarınadır" diye konuşan Nguyễn, dört önemli hususa dikkat çekti:Uzman ayrıca, enerji güvenliğinin çevre ve gıda güvenliği ile birlikte Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanımlanan üç acil küresel tehditten biri olduğundan, bu anlaşmanın ABD ve Batı'nın Ukrayna ve Ortadoğu'da karşı karşıya olduğu bazı tıkanıklıkların aşılmasına yardımcı olacak bir emsal teşkil edebileceğine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/fico-abd-rusya-yakit-anlasmasi-ab-yonetiminin-ongorusuzlugunu-gosteriyor-1109447121.html
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rusya, abd, abd, vietnam, sputnik, dizel yakıt, anlaşma, yorum, vladimir zelenskiy, donald trump, bm
rusya, abd, abd, vietnam, sputnik, dizel yakıt, anlaşma, yorum, vladimir zelenskiy, donald trump, bm

'ABD ve Rusya arasındaki 'dizel anlaşması' yalnızca ABD ve Rusya'nın değil, tüm dünyanın çıkarına'

18:09 12.10.2026
© Sputnik / Алексей ВитвицкийRusya-ABD bayrakları
Rusya-ABD bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Vietnamlı siyaset bilimci Nguyễn Minh Tâm, Rusya ve ABD arasında varılan 'dizel yakıt anlaşmasının' sadece iki ülkenin değil, tüm dünyanın çıkarına olduğunun altını çizdi.
Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı Bilgi ve Bilimsel Eğitim Merkezi Eski Direktörü, siyasi analist Nguyễn Minh Tâm, Rus dizel yakıtının ABD’ye tedarik edilmesine ilişkin anlaşmayı 'dizel anlaşmasını' Sputnik'e yorumladı.
“Zelenskiy, ABD ile Rusya arasında dizel yakıt konusunda varılan anlaşmanın Rusya'nın yararına olduğu sonucuna vardı. Onun bu dar ve bencil bakış açısı, orduya Ural Dağları'nın batısında yer alan Rus petrol rafinerilerini vurmaya devam etmesi yönünde verdiği emirde açıkça ortaya çıktı. Bu duruma öfkelenen Donald Trump Ukrayna'nın yeni bir lider bulması gerektiğini söyledi. Bu arada ABD ve Rusya’nın dizel yakıtının ihracatına ilişkin anlaşması yalnızca ABD ve Rusya'nın değil, tüm dünyanın çıkarınadır" diye konuşan Nguyễn, dört önemli hususa dikkat çekti:

Birincisi, dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın gevşetilmesi Rusya'ya yalnızca on milyarlarca dolarlık döviz geliri sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yaptırımları kısmen aşmasına ve en azından 7 Nisan 2027'ye kadar küresel pazara yönelik yakıt ihracatından önemli bir nakit akışı oluşturmasına da yardımcı oluyor.

İkincisi, bu durum Rusya'nın yazlık tip dizel yakıt stoklarını eritmesine yardımcı oluyor ve rafinerilerin kış ve Arktik koşullarına uygun, daha ağır dizel yakıt üretimine geçmesini sağlıyor.

Üçüncüsü, petrol rafinerileri üzerindeki teknik ve teknolojik yük hafifliyor. Faaliyetlerin yeniden başlatılması ve kapasitenin artırılması, İHA saldırıları nedeniyle çalışması aksayan veya hasar gören rafinerilerin kapasitelerini ciddi ölçüde kısmak ya da tamamen kapatmak yerine yeni satış kanalları bulmalarına ve faaliyetlerini sürdürmelerine olanak tanıyor.

Ve son olarak en önemli husus: Rusya ile ABD arasındaki ‘dizel anlaşması’, Rusya'nın enerji gerilimini hafifletme çıkarlarını ABD ile uyumlu hale getirmesine yardımcı olurken, aynı zamanda ABD ile Ukrayna, ayrıca ABD ile Batılı müttefikleri arasında siyasi çatlakları ve anlaşmazlıkları derinleştiriyor. Bu anlaşma ayrıca, yaptırım baskısının hafifletilmesi ve Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekata ilişkin konulardaki konumunun güçlenmesi için diplomatik bir ivme yaratıyor.

Bu, Rusya'ya karşı herhangi bir alanda uygulanacak yaptırımların, onları devreye sokan tarafı vuracak bir ‘bumerang etkisini’ tetikleyebileceğini gösteriyor.

Uzman ayrıca, enerji güvenliğinin çevre ve gıda güvenliği ile birlikte Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanımlanan üç acil küresel tehditten biri olduğundan, bu anlaşmanın ABD ve Batı'nın Ukrayna ve Ortadoğu'da karşı karşıya olduğu bazı tıkanıklıkların aşılmasına yardımcı olacak bir emsal teşkil edebileceğine dikkat çekti.

Rusya ile ABD arasındaki dizel anlaşması, sorunun yalnızca bir yönünü temsil etse de dünyayı çatışmadan gerilimi düşürmeye ve çatışmaktan işbirliğine doğru bir zihniyet değişimine yönlendiren bir katalizör işlevi görebilir.

Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
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