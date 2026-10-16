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Meteoroloji'den 5 il için turuncu kodlu uyarı geldi, İçişleri Bakanı Çiftçi uyardı: 'Evden çıkmayın'
Meteoroloji'den 5 il için turuncu kodlu uyarı geldi, İçişleri Bakanı Çiftçi uyardı: 'Evden çıkmayın'
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "Tehlike hala geçmiş değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz yine yarın itibarıyla 5 ilimizde turuncu uyarı vermeye devam ediyor"... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
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meteoroloji genel müdürlüğü
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklama yapıyor5 il için turuncu uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli sağanak nedeniyle yarın İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 il için turuncu, 36 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.Hangi illerde turuncu kodlu uyarı verildi?MGM'nin internet sitesindeki MeteoUyarı sistemine göre, yarın şu illerde kuvvetli sağanak bekleniyor: 36 ile sarı kodlu uyarıBu 5 il için turuncu kodlu uyarı verilirken, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 36 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.Bu illerde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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kocaeli
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Meteoroloji'den 5 il için turuncu kodlu uyarı geldi, İçişleri Bakanı Çiftçi uyardı: 'Evden çıkmayın'

16:59 16.10.2026 (güncellendi: 17:12 16.10.2026)
© AA / Güven Yılmazİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© AA / Güven Yılmaz
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Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "Tehlike hala geçmiş değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz yine yarın itibarıyla 5 ilimizde turuncu uyarı vermeye devam ediyor" dedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklama yapıyor
"Tehlike hala geçmiş değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz yine yarın itibarıyla 5 ilimizde turuncu uyarı vermeye devam ediyor"
"5 ilimizde turuncu uyarı verilmeye devam ediyor. Turuncu uyarı verilen illerimizde vatandaşlarımız evlerinden çıkmasın, araçlarını güvenli yere park etsin"

5 il için turuncu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli sağanak nedeniyle yarın İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 il için turuncu, 36 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Hangi illerde turuncu kodlu uyarı verildi?

MGM'nin internet sitesindeki MeteoUyarı sistemine göre, yarın şu illerde kuvvetli sağanak bekleniyor:
İstanbul,
Kocaeli,
Sakarya,
Yalova ve
Bursa'da

36 ile sarı kodlu uyarı

Bu 5 il için turuncu kodlu uyarı verilirken, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 36 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.
Bu illerde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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