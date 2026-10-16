https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/icisleri-bakani-ciftci-tehlike-gecmis-degil-dedi-5-ilimizde-turuncu-uyari-vermeye-devam-ediyor-1109615538.html

Meteoroloji'den 5 il için turuncu kodlu uyarı geldi, İçişleri Bakanı Çiftçi uyardı: 'Evden çıkmayın'

Meteoroloji'den 5 il için turuncu kodlu uyarı geldi, İçişleri Bakanı Çiftçi uyardı: 'Evden çıkmayın'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "Tehlike hala geçmiş değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz yine yarın itibarıyla 5 ilimizde turuncu uyarı vermeye devam ediyor"... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T16:59+0300

2026-10-16T16:59+0300

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklama yapıyor5 il için turuncu uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli sağanak nedeniyle yarın İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 il için turuncu, 36 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.Hangi illerde turuncu kodlu uyarı verildi?MGM'nin internet sitesindeki MeteoUyarı sistemine göre, yarın şu illerde kuvvetli sağanak bekleniyor: 36 ile sarı kodlu uyarıBu 5 il için turuncu kodlu uyarı verilirken, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 36 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.Bu illerde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/selde-kaybolanlari-aramak-icin-ozel-ekip-kuruldu-her-yer-didik-didik-araniyor-1109615235.html

türki̇ye

i̇stanbul

antalya

kocaeli

bursa

sakarya

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