https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/selde-kaybolanlari-aramak-icin-ozel-ekip-kuruldu-her-yer-didik-didik-araniyor-1109615235.html

Selde kaybolanları aramak için özel ekip kuruldu: Her yer didik didik aranıyor

Selde kaybolanları aramak için özel ekip kuruldu: Her yer didik didik aranıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da sel felaketinde kaybolan vatandaşlarına yönelik arama ve kurtarma çalışmaları için özel bir ekip kurdu. 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T16:19+0300

2026-10-16T16:19+0300

2026-10-16T16:19+0300

türki̇ye

afad

sahil güvenlik

eyüpsultan belediyesi

alibeyköy

i̇stanbul

sel felaketi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'daki sel felaketinde kaybolanlara yönelik özel bir ekip kurdu. Toplam 159 personel Ayazağa Cendere Deresi'nin yatağından başlayarak Kağıthane Alibeyköy'den döküm noktası Haliç'e kadar arama yapacak. AFAD, Sahil Güvenlik ve gönüllüler arıyorKemerburgaz'da oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde başta İstanbul olmak üzere Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya ve Tokat illerinden gelen 56 AFAD personeli sahada çalışmalarını yürütüyor. AFAD ekiplerine çalışmalarda Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 78 personel ve bir kısmı Eyüpsultan Belediyesine bağlı olmak üzere 25 arama kurtarma gönüllüsü yardımcı oluyor.Ekipler Kağıthane, Cendere, Alibeyköy, Ayazağa'daki dere yataklarının yanı sıra bu derelerin döküldüğü Haliç'te dron ve sonar yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.AFAD İstanbul Arama Kurtarma Birimi Sorumlusu Birol Özdal, kurdukları koordinasyon merkezinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Geçen gün yaşadığım sel afetinden sonra kaybolduğu bildirilen vatandaşlarımız için arama çalışması devam ediyor. Daha sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi adına bir koordinasyon birimi kurduk. Ekiplerimiz şu an sahada. Ayazağa Mahallesi'nden itibaren dere boylarında çalışma yapıyoruz" dedi.Sürüklenen araçların içinde ya da aralarında sıkışmış olabilirler Toplam 159 personelle arama faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Özdal, "Ayazağa'da Cendere Deresi'nin yatağından başlayarak, Kağıthane ve bağlandığı Alibeyköy'den döküm noktası olan Haliç'e kadar arama çalışmalarımız devam edecek. Şu an 56 AFAD personelimiz, 78 Sahil Güvenlik personeli, Eyüpsultan Belediyesi başta olmak üzere diğer sivil toplum kuruluşlarımızdan 25 olmak üzere toplam 159 personelle dere boylarında arama tarama faaliyetleri devam ediyor." diye konuştu.Sürüklenen araçların içinde veya aralarında vatandaşların sıkışmış olabileceğini, bu yüzden derelerde ve derelerin döküldüğü alanlarda dron ve sonar ile çalışma yürüttüklerini ifade eden Özdal, "Dronlarla dereleri tarıyoruz. Derelerde ve başta Haliç'te olmak üzere, farklı noktalarda sonar çalışması yapacağız. Ayrıca uygun yerlerde botla dere boyu aramaları yapacağız. Ana hedefimiz kayıp vatandaşlarımızı bulmak. Sürüklenen araçların içinde veya aralarında sıkışmış olabilirler. Selin başladığı ilk günden beri sahadayız. Daha sonra gidişata göre devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/bakan-ciftci-istanbul-ve-kocaelide-son-durumu-acikladi-6-kisi-araniyor-1109584734.html

türki̇ye

alibeyköy

i̇stanbul

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afad, sahil güvenlik, eyüpsultan belediyesi, alibeyköy, i̇stanbul, sel felaketi