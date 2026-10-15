https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/prof-dr-orhan-sen-uyardi-bugun-dunden-daha-riskli-1109562840.html

Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: 'Bugün dünden daha riskli'

Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: 'Bugün dünden daha riskli'

Sputnik Türkiye

İstanbul'da dün etkili olan yağış hayatı felç ederken Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, 'bugün dünden daha riskli' diyerek uyardı. 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T10:52+0300

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türki̇ye

i̇stanbul

orhan şen

şiddetli yağış

yağmur

sel felaketi

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İstanbul'da dün etkili olan ve birçok bölgede su baskınlarına neden olan şiddetli yağışlarla ilgili uyarın Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün dünden daha riskli. Cuma gecesi yeni bir yağış daha geliyor" diyerek uyardı. Yağışların önümüzdeki hafta da devam edeceğini söyleyen Prof. Dr. Şen, cumartesi günü için de dikkatli olunması çağrısı yaparak, "Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece bir yağış daha geliyor. Bu yağışta kuvvetli gözüküyor. Enerjiyi nereden toplayacak bakacağız. O da riskli gözüküyor. Hafta sonuna kadar risk devam ediyor." dedi. Tehlike devam ediyorCumartesi günü için de şiddetli yağış uyarısında bulunan Orhan Şen şu ifadelerini kullandı: "İstanbul, sistem enerjisini tamamladı. Karadeniz'den nemi alarak ısıyı alarak kuvvetli yağışları seyrettik. Güneye ve doğuya kaymaya başladı. Öğleden evvel Yalova ve Bursa tarafında tehlike devam ediyor. Düzce, Sakarya, Karadeniz kıyılarına kadar yağışlar gidecek. Bugün akşama kadar devam edecek. Tehlikeli boyutta yağış var. Bursa, Yalova, düzce ve Bartın'a kadar uzanan bölgelerinde devam edecek.Akşama kadar dikkatli olun200 kilogram üzerinde yağış yağdı üzerine de devam etti. Doygunluğa ulaştı yeryüzü. Ağacından toprağına kadar her taraf suya doydu. Mazgallarda tıkandı. Kuzey ilçelerde ve boğaz etrafında bugün yağışlar devam ediyor.Bu yağış bile doymuş olan toprağın üzerine tekrar su baskını yapacaktır. Yağmurun dağılacak yeri yok. Yağmur yerin altına inmeyecek. Toprak yok, suyun gidecek yeri yok. Oralar zaten suyla kaplanmış. Bugün dünden daha riskli. Bugün riskli. Okulların kapalı olması avantaj. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Bugün akşama kadar İstanbul'da risk devam ediyor. Trafik kargaşası olacak, su birikintilerine araçlar çarpacak. Akşama kadar dikkatli olmak lazım.Cuma gecesine bir yağış daha geliyorCuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece bir yağış daha geliyor. Bu yağışta kuvvetli gözüküyor. Enerjiyi nereden toplayacak bakacağız. O da riskli gözüküyor. Hafta sonuna kadar risk devam ediyor. Bugün ve yarın riskin alt geçitler de devam ediyor. Cuma günü bu doymuş olan toprak üzerine 60 kilogramlık bir yağış yağarsa aynı şeyleri yaşarız."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/istanbulu-saganak-ve-firtina-vurdu-mahsur-kalanlar-is-makineleriyle-kurtarildi-1109559483.html

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