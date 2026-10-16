https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/sakaryada-saganak-ardindan-heyelan-da-olustu-mahalleler-sular-altinda-kaldi--1109603457.html

Sakarya'da sağanak ardından heyelan da oluştu: Mahalleler sular altında kaldı

Sakarya'da sağanak ardından heyelan da oluştu: Mahalleler sular altında kaldı

Sputnik Türkiye

Sakarya'da sağanak etkisini sürdürüyor. Geyve ilçesinde toprak kayması sonucu iki mahalleye giriş yolu kapandı, Karasu ilçesinde sular altında kalan mahalle... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T14:02+0300

2026-10-16T14:02+0300

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türki̇ye

sakarya karasu

sakarya

karasu

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen heyelan ve suyla taşınan toprak ile kaya parçaları bazı evlere zarar verdi.Kentte önceki günden beri aralıklarla süren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.Karasu ilçesindeki Karanlıkdere Mahallesi'nde dün etkisini gösteren sağanağın yol açtığı heyelan sonucu kısmi göçük oluşan ev kullanılamaz hale geldi.Ayrıca 3 evin daha etkilendiği mahallede suyun taşıdığı toprak ve kaya parçaları yapıların etrafını kapladı. Giriş katlarını su basan evlerin zemininde çamurdan tabakalar oluştu.Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karasu Belediyesi ekipleri, mahallede hafriyat temizleme çalışması yürütüyor.Kocaali'de Alandere Mahallesi su altında kaldıSakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir kısmı suyla kaplanan Alandere Mahallesi, havadan görüntülendi.Darıçayırı mahallesi havadan görüntülendiSakarya'da önceki gün akşam saatlerinde başlayan sağanak kent genelinde etkisini sürdürüyor. Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'nde meydana gelen selin ardından bölge havadan görüntülendi.

türki̇ye

sakarya karasu

sakarya

karasu

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