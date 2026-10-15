https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/istanbulda-okullar-yarin-da-tatil-edildi-1109562589.html
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'un bazı bölgelerinde metrekareye 130 ila 273.1 kilogram arası yağış düştü. İstanbul Valisi Davut Gül, okulların kontrol edildiğini belirterek "Yarın... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T10:49+0300
2026-10-15T10:49+0300
2026-10-15T10:57+0300
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i̇stanbul
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
10:49 15.10.2026 (güncellendi: 10:57 15.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'un bazı bölgelerinde metrekareye 130 ila 273.1 kilogram arası yağış düştü. İstanbul Valisi Davut Gül, okulların kontrol edildiğini belirterek "Yarın da okullarımız tatil edildi" dedi.