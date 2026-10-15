Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/istanbulda-okullar-yarin-da-tatil-edildi-1109562589.html
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'un bazı bölgelerinde metrekareye 130 ila 273.1 kilogram arası yağış düştü. İstanbul Valisi Davut Gül, okulların kontrol edildiğini belirterek "Yarın... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T10:49+0300
2026-10-15T10:57+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0f/1109563230_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_29535e42aace55153ca6dc00a2900513.jpg
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0f/1109563230_50:0:2779:2047_1920x0_80_0_0_a0680ef18233b7d30c3485617c5b630d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul
i̇stanbul

İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi

10:49 15.10.2026 (güncellendi: 10:57 15.10.2026)
© Hüseyin Çakmakİstanbul sağanak
İstanbul sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© Hüseyin Çakmak
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'un bazı bölgelerinde metrekareye 130 ila 273.1 kilogram arası yağış düştü. İstanbul Valisi Davut Gül, okulların kontrol edildiğini belirterek "Yarın da okullarımız tatil edildi" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала