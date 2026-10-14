https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/5-bin-kisi-hastanelik-olmustu-tokatta-icme-suyu-analizi-tamamlandi-suda-sikinti-yok-1109541729.html

5 bin kişi hastanelik olmuştu, Tokat'ta içme suyu analizi tamamlandı: 'Suda sıkıntı yok'

5 bin kişi hastanelik olmuştu, Tokat'ta içme suyu analizi tamamlandı: 'Suda sıkıntı yok'

Sputnik Türkiye

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kentte bulantı ve kusma gibi şikayetlerle vatandaşların hastanelere başvurmasıyla ilgili, "Su analizi alındı ve... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T17:15+0300

2026-10-14T17:15+0300

2026-10-14T17:29+0300

türkiye

tokat

i̇l sağlık müdürlüğü

ankara

su

sağlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0c/1109479107_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_58d8d25962935be7b2bbb1b55076bb48.jpg

Tokat'ta kusma ve bulantı şikayetleriyle yaklaşık 5 bin kişi hastanelere başvurmuş, rahatsızlığın sebebi ise bulunamamıştı. Ön sonuçlar çıktı: 'Su numunesi temiz çıktı'Kentte, içme suyundan belirli aralıklarla numune alarak tahlil yaptırdıklarına işaret eden Yazıcıoğlu, son olarak 5 Ekim'de alınan su numunesinin de temiz çıktığını anlattı.Birkaç gün sonra çok sayıda kişinin rahatsızlanarak hastaneye başvurması üzerine doktorların yediklerinden veya içtiklerinden sorun yaşamış olabileceklerini değerlendirdiğini dile getiren Yazıcıoğlu, "Sudan da kaynaklı olabilir, başka faktörlerden de olabilir diye inceleme altına alındı. Sağlık Bakanlığımıza gerçekten müteşekkiriz. Çok hızlı şekilde Ankara'dan ekip gönderdi. Su analizi alındı ve Ankara'ya gönderildi. Sonuçlarıyla alakalı sıkıntının olmadığını bize ifade ettiler. Yani ön sonuçlar bize ulaştı. O yüzden içimize su serpmiş olduk. Hastalığa neden olan norovirüs dediğimiz virüs, bulaşıcı bir virüstür." ifadesini kullandı.Hastaların sağlık durumu nasıl?Yazıcıoğlu, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal gibi şikayetlerle Tokat Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yazıcıoğlu, olayda gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla başta Vali Abdullah Köklü olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Başkanlığı yetkililerine teşekkür etti.​​​​​​​Tokat Devlet Hastanesinde hem sağlık çalışanlarını hem de hastaları ziyaret etmek istediğini belirten Yazıcıoğlu, "Yoğun bir hasta sirkülasyonu oldu. Şu anda stabil şekilde devam ediyor. İlerleyen günlerde hasta sayımızda düşüş olacağını öğrendim." diye konuştu.Valilik de açıklama yaptıTokat Valiliği, kentte bulantı ve kusma gibi şikayetlerle vatandaşların hastanelere başvurmasının ardından içme suyundan alınan numuneler üzerinde yapılan tahlillerde herhangi bir soruna rastlanmadığını bildirdi. Valilik açıklamasında "Bu kapsamda il merkezimizin farklı noktalarından alınan içme suyu numuneleri, ayrıntılı analiz yapılmak üzere Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderilmiştir. İçme suyu numunelerinin sonuçlarında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Öte yandan söz konusu şikayetlerle sağlık kuruluşlarımıza başvuran vatandaşlarımızın sayısında belirgin bir düşüş gözlemlenmekle birlikte yine de vatandaşlarımızın, özellikle de öğrencilerimizin kişisel hijyen ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi şikayetlerin görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri önemle rica olunur." denildi.Tokat'ta ne olmuştu?Tokat'ta kent merkezinde 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle yaklaşık 5 bin kişinin hastanelere başvurması üzerine inceleme başlatılmıştı. Bu kapsamda şehrin farklı noktalarından alınan içme suyu numuneleri, ayrıntılı inceleme yapılmak üzere Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/valilik-duyurdu-tokatta-egitime-bir-gun-ara-verildi-1109458315.html

tokat

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, tokat, i̇l sağlık müdürlüğü, ankara, su