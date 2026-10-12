https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/tokatta-5-bin-kisi-hastanelik-oldu-nedeni-ise-hala-bilinmiyor-1109479264.html
Tokat'ta 5 bin kişi hastanelik oldu: Nedeni ise hala bilinmiyor
Tokat'ta 5 bin kişi hastanelik oldu: Nedeni ise hala bilinmiyor
Sputnik Türkiye
Tokat'ta kusma ve bulantı şikayetleriyle yaklaşık 5 bin kişi hastanelere başvurdu. Hastalığın kaynağı ise hala bilinmiyor. 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T17:29+0300
2026-10-12T17:29+0300
2026-10-12T17:29+0300
sağlik
tokat
zehirlenme
bulantı
kusma
ishal
uzun süreli ishal
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Tokat'ta geçen cuma akşamından itibaren kusma, bulantı, karın ağrısı ve ishal şikayetiyle yaklaşık 5 bin kişi hastanelere başvurdu. Şehirde ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı ama Tokat Valisi Abdullah Köklü, hastalığın kaynağının henüz belli olmadığını vurguladı. Vali Köklü, "Su kaynaklı olup olmadığıyla ilgili bir şey bilmiyoruz şu anda. Su kaynağıdır demek doğru bir ifade olmaz" ifadelerini kullandı. Numunelerin Ankara'ya gönderildiği ve en geç çarşamba günü bilgi alınacağı belirtildi. Numuneler Ankara'ya gönderildiTokat Valisi Abdullah Köklü, bulantı ve kusma gibi şikayetlerle yaklaşık 5 bin kişinin hastanelere başvurduğunu belirtirken, "Bugüne kadar 5 bin civarında bir başvurumuz var. Bu 5 bin civarında başvurudan 70 civarı hastamız yatarak tedavi görüyordu, 40'ını taburcu etmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla şimdi 30 civarında bir hastamız var. Tabii bu 30 civarında hastamızın hepsi burada değil, üniversite hastanemiz, özel sektördekiler dahil hepsi. Hayati tehlikeleri yok, sıvı takviyesiyle atlatmayı umuyoruz." dedi.Hastalığın kaynağının henüz belli olmadığına dikkati çeken Köklü, şöyle devam etti:"Şimdi bu halk arasında bildiğiniz üzere bağırsak enfeksiyonu diye geçiyor. Bağırsak enfeksiyonu deyince de ilk akla su ve yiyeceklerimiz geliyor. Biz daha evvel uyarı yaptık. Bunun suyla alakalı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığımıza, Ankara'ya numuneleri gönderdik. Bu yarın belki geç saatlerde veya çarşamba günü bilgi alacağız. Ama o zamana kadar tedbir amaçlı söylüyoruz ki su ve yiyeceklere biraz temkinli yaklaşmamızda fayda var diyoruz."Salgın su kaynaklı mı?Şebeke suyunun kaynatılarak tüketilmesi konusunda uyarı yaptıklarına değinen Köklü, "Belediyemizle de istişareli bir şekilde gidiyoruz. Tüm depolar hafta sonu detaylı bir şekilde incelendi. Su kaynaklı olup olmadığıyla ilgili bir şey bilmiyoruz şu anda. Su kaynağıdır demek doğru bir ifade olmaz. Sağlık Bakanlığının, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün analiz sonucu ilimize ulaştığı zaman daha sağlıklı bir neticeye ulaşacağız diye düşünüyorum. En kolay su ve yiyeceklerden biliyorsunuz virüs veya hastalıklar, mikroplar bulaş şeklinde. Onun için biz uyarılarımızı o minvalden yaptık. Su ve özellikle suya ve diğer yiyeceklerimize hijyen kurallarına dikkat etmemiz lazım." diye konuştu.Yarın okullar açılacak mı?Tokat'ta bugün okulları tatil ettiklerini hatırlatan Köklü, şunları kaydetti:"Evet biz dün okullarımızda bu hastalığın bulaş riskini bertaraf edebilme adına tüm okullarımızda ve tüm kamu kurumlarımızda detaylı bir hijyen çalışması yapalım dedik ki öğrenciler varken de bu hijyen çalışması sağlıklı yapılamayacağından bugün okullara ara verdik. Merkezde sadece, diğer ilçelerimizde herhangi bir sorun yok. Ama yarın okullarımız devam edecek. Ama diyelim ki birkaç gün sonra yine bir tehlikeli durum gördük, çok acil bir durum gördük, net olarak bu önlemi almaktan çekinmeyiz. Şu anda çok aşırı endişelenecek bir durum gözükmüyor. Yalnız burada bazı velilerimiz şuna dikkat etsin, çocuklarında az da olsa bir rahatsızlık varsa okula göndermemeliler. Gerekli raporları, izinleri zaten hastanemiz, başhekimliğimiz, sağlık müdürlüğümüz başvurduğu zaman veriyorlar. Şu an için yarın okullarımızda eğitim devam ediyor ama dediğim gibi bir daha tehlike görürsek yeniden önlem alırız ama şu anda anormal bir tehlike görmüyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/valilik-duyurdu-tokatta-egitime-bir-gun-ara-verildi-1109458315.html
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tokat, zehirlenme, bulantı, kusma, ishal, uzun süreli ishal
tokat, zehirlenme, bulantı, kusma, ishal, uzun süreli ishal
Tokat'ta 5 bin kişi hastanelik oldu: Nedeni ise hala bilinmiyor
Tokat'ta kusma ve bulantı şikayetleriyle yaklaşık 5 bin kişi hastanelere başvurdu. Hastalığın kaynağı ise hala bilinmiyor.
Tokat'ta geçen cuma akşamından itibaren kusma, bulantı, karın ağrısı ve ishal şikayetiyle yaklaşık 5 bin kişi hastanelere başvurdu. Şehirde ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı ama Tokat Valisi Abdullah Köklü, hastalığın kaynağının henüz belli olmadığını vurguladı. Vali Köklü, "Su kaynaklı olup olmadığıyla ilgili bir şey bilmiyoruz şu anda. Su kaynağıdır demek doğru bir ifade olmaz" ifadelerini kullandı. Numunelerin Ankara'ya gönderildiği ve en geç çarşamba günü bilgi alınacağı belirtildi.
Numuneler Ankara'ya gönderildi
Tokat Valisi Abdullah Köklü, bulantı ve kusma gibi şikayetlerle yaklaşık 5 bin kişinin hastanelere başvurduğunu belirtirken, "Bugüne kadar 5 bin civarında bir başvurumuz var. Bu 5 bin civarında başvurudan 70 civarı hastamız yatarak tedavi görüyordu, 40'ını taburcu etmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla şimdi 30 civarında bir hastamız var. Tabii bu 30 civarında hastamızın hepsi burada değil, üniversite hastanemiz, özel sektördekiler dahil hepsi. Hayati tehlikeleri yok, sıvı takviyesiyle atlatmayı umuyoruz." dedi.
Hastalığın kaynağının henüz belli olmadığına dikkati çeken Köklü, şöyle devam etti:
"Şimdi bu halk arasında bildiğiniz üzere bağırsak enfeksiyonu diye geçiyor. Bağırsak enfeksiyonu deyince de ilk akla su ve yiyeceklerimiz geliyor. Biz daha evvel uyarı yaptık. Bunun suyla alakalı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığımıza, Ankara'ya numuneleri gönderdik. Bu yarın belki geç saatlerde veya çarşamba günü bilgi alacağız. Ama o zamana kadar tedbir amaçlı söylüyoruz ki su ve yiyeceklere biraz temkinli yaklaşmamızda fayda var diyoruz."
Şebeke suyunun kaynatılarak tüketilmesi konusunda uyarı yaptıklarına değinen Köklü, "Belediyemizle de istişareli bir şekilde gidiyoruz. Tüm depolar hafta sonu detaylı bir şekilde incelendi. Su kaynaklı olup olmadığıyla ilgili bir şey bilmiyoruz şu anda. Su kaynağıdır demek doğru bir ifade olmaz. Sağlık Bakanlığının, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün analiz sonucu ilimize ulaştığı zaman daha sağlıklı bir neticeye ulaşacağız diye düşünüyorum. En kolay su ve yiyeceklerden biliyorsunuz virüs veya hastalıklar, mikroplar bulaş şeklinde. Onun için biz uyarılarımızı o minvalden yaptık. Su ve özellikle suya ve diğer yiyeceklerimize hijyen kurallarına dikkat etmemiz lazım." diye konuştu.
Yarın okullar açılacak mı?
Tokat'ta bugün okulları tatil ettiklerini hatırlatan Köklü, şunları kaydetti:
"Evet biz dün okullarımızda bu hastalığın bulaş riskini bertaraf edebilme adına tüm okullarımızda ve tüm kamu kurumlarımızda detaylı bir hijyen çalışması yapalım dedik ki öğrenciler varken de bu hijyen çalışması sağlıklı yapılamayacağından bugün okullara ara verdik. Merkezde sadece, diğer ilçelerimizde herhangi bir sorun yok. Ama yarın okullarımız devam edecek. Ama diyelim ki birkaç gün sonra yine bir tehlikeli durum gördük, çok acil bir durum gördük, net olarak bu önlemi almaktan çekinmeyiz. Şu anda çok aşırı endişelenecek bir durum gözükmüyor. Yalnız burada bazı velilerimiz şuna dikkat etsin, çocuklarında az da olsa bir rahatsızlık varsa okula göndermemeliler. Gerekli raporları, izinleri zaten hastanemiz, başhekimliğimiz, sağlık müdürlüğümüz başvurduğu zaman veriyorlar. Şu an için yarın okullarımızda eğitim devam ediyor ama dediğim gibi bir daha tehlike görürsek yeniden önlem alırız ama şu anda anormal bir tehlike görmüyoruz."