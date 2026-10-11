https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/valilik-duyurdu-tokatta-egitime-bir-gun-ara-verildi-1109458315.html

Valilik duyurdu: Tokat'ta eğitime bir gün ara verildi

Valilik duyurdu: Tokat'ta eğitime bir gün ara verildi

Sputnik Türkiye

Tokat kent merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvuruların artması üzerine pazartesi günü için eğitime ara verildi... 11.10.2026, Sputnik Türkiye

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Tokat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde 9 Ekim 2026 Cuma günü akşam saatlerinden itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurular yapılması üzerine okullarda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları yapılmasına karar verildiği belirtildi.Açıklamada, şunlar ifade edildi:Hastanelere 2 bin 900'den fazla başvuru yapılmıştıTokat kent merkezinde, 9 Ekim akşamından itibaren mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurular başladı. 11 Ekim itibarıyla toplam başvuru sayısı 2 bin 914'e ulaştı. Hastanede tedavi gören 18 çocuğun genel durumunun iyi olduğu bildirildi.Alınan tedbirler ve incelemelerŞikayetlerin kesin nedeni henüz belirlenemedi. Kentin farklı noktalarından alınan içme suyu numuneleri, detaylı inceleme için Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'na gönderildi. Valilik, laboratuvar sonuçları netleşene kadar tedbir amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmamasını, günlük diğer ihtiyaçlarda ise ağız yoluyla alınmamak kaydıyla kullanılabileceğini açıkladı.Tokat Belediyesi, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile koordineli olarak su ve kanalizasyon hatlarını incelediğini ve şu ana kadar altyapı kaynaklı bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.Yetkililer, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına vatandaşların resmi açıklamalar dışındaki iddialara itibar etmemesini rica etti.

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