https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/valilik-duyurdu-tokatta-egitime-bir-gun-ara-verildi-1109458315.html
Valilik duyurdu: Tokat'ta eğitime bir gün ara verildi
Valilik duyurdu: Tokat'ta eğitime bir gün ara verildi
Sputnik Türkiye
Tokat kent merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvuruların artması üzerine pazartesi günü için eğitime ara verildi... 11.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-11T23:54+0300
2026-10-11T23:54+0300
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Tokat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde 9 Ekim 2026 Cuma günü akşam saatlerinden itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurular yapılması üzerine okullarda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları yapılmasına karar verildiği belirtildi.Açıklamada, şunlar ifade edildi:Hastanelere 2 bin 900'den fazla başvuru yapılmıştıTokat kent merkezinde, 9 Ekim akşamından itibaren mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurular başladı. 11 Ekim itibarıyla toplam başvuru sayısı 2 bin 914'e ulaştı. Hastanede tedavi gören 18 çocuğun genel durumunun iyi olduğu bildirildi.Alınan tedbirler ve incelemelerŞikayetlerin kesin nedeni henüz belirlenemedi. Kentin farklı noktalarından alınan içme suyu numuneleri, detaylı inceleme için Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'na gönderildi. Valilik, laboratuvar sonuçları netleşene kadar tedbir amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmamasını, günlük diğer ihtiyaçlarda ise ağız yoluyla alınmamak kaydıyla kullanılabileceğini açıkladı.Tokat Belediyesi, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile koordineli olarak su ve kanalizasyon hatlarını incelediğini ve şu ana kadar altyapı kaynaklı bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.Yetkililer, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına vatandaşların resmi açıklamalar dışındaki iddialara itibar etmemesini rica etti.
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tokat, tokat belediyesi, okul, eğitim
tokat, tokat belediyesi, okul, eğitim
Valilik duyurdu: Tokat'ta eğitime bir gün ara verildi
Tokat kent merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvuruların artması üzerine pazartesi günü için eğitime ara verildi. Kentte söz konusu şikayetlerle hastanelere 2 bin 900'den fazla başvuru yapılmıştı.
Tokat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde 9 Ekim 2026 Cuma günü akşam saatlerinden itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurular yapılması üzerine okullarda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları yapılmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar ifade edildi:
Bu kapsamda dezenfeksiyon çalışmalarının daha verimli ve steril yürütülmesi için 12 Ekim 2026 Pazartesi günü Tokat il merkezinde bulunan tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır.
Hastanelere 2 bin 900'den fazla başvuru yapılmıştı
Tokat kent merkezinde, 9 Ekim akşamından itibaren mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurular başladı. 11 Ekim itibarıyla toplam başvuru sayısı 2 bin 914'e ulaştı. Hastanede tedavi gören 18 çocuğun genel durumunun iyi olduğu bildirildi.
Alınan tedbirler ve incelemeler
Şikayetlerin kesin nedeni henüz belirlenemedi. Kentin farklı noktalarından alınan içme suyu numuneleri, detaylı inceleme için Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'na gönderildi.
Valilik, laboratuvar sonuçları netleşene kadar tedbir amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmamasını, günlük diğer ihtiyaçlarda ise ağız yoluyla alınmamak kaydıyla kullanılabileceğini açıkladı.
Tokat Belediyesi, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile koordineli olarak su ve kanalizasyon hatlarını incelediğini ve şu ana kadar altyapı kaynaklı bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.
Yetkililer, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına vatandaşların resmi açıklamalar dışındaki iddialara itibar etmemesini rica etti.