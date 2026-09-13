https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/ali-turkkan-dunya-gencler-ralli-sampiyonasini-kazanan-ilk-turk-pilot-oldu-1108733785.html

Ali Türkkan, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilot oldu

Ali Türkkan, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilot oldu

Sputnik Türkiye

Ali Türkkan, 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı kazanarak şampiyonayı kazanan ilk Türk pilot ünvanını aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Türkkan'ı tebrik... 13.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-13T22:08+0300

2026-09-13T22:08+0300

2026-09-13T22:09+0300

spor

ralli

dünya ralli şampiyonası

ali türkkan

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Ali Türkkan, 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı (JWRC) kazanarak Türk otomobil sporları tarihinde bunu başaran ilk sürücü ünvanını aldı.Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali, son ayağa 95 puanla şampiyona lideri olan İsveçli Calle Carlberg'in 3 puan gerisinde başladı.Carlberg'in 2. gün kaza sonucu yarış dışı kalmasıyla şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Ali, son güne 21.9 saniye farkla lider girdi.Son gündeki 4 etapta temkinli tempoyla ilerleyen 27 yaşındaki Ali, Şili Rallisi'ni 2. sırada bitirerek 2026 JWRC sezonunu, pilotlar klasmanı şampiyonu tamamladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrikCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı kazanarak Türk otomobil sporları tarihinde bunu başaran ilk sürücü olan Ali Türkkan'ı tebrik etti.Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, şu ifadelere yer verdi:

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ralli, dünya ralli şampiyonası, ali türkkan