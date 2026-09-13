https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/ali-turkkan-dunya-gencler-ralli-sampiyonasini-kazanan-ilk-turk-pilot-oldu-1108733785.html
Ali Türkkan, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilot oldu
Ali Türkkan, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilot oldu
Sputnik Türkiye
Ali Türkkan, 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı kazanarak şampiyonayı kazanan ilk Türk pilot ünvanını aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Türkkan'ı tebrik... 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T22:08+0300
2026-09-13T22:08+0300
2026-09-13T22:09+0300
spor
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dünya ralli şampiyonası
ali türkkan
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Ali Türkkan, 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı (JWRC) kazanarak Türk otomobil sporları tarihinde bunu başaran ilk sürücü ünvanını aldı.Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali, son ayağa 95 puanla şampiyona lideri olan İsveçli Calle Carlberg'in 3 puan gerisinde başladı.Carlberg'in 2. gün kaza sonucu yarış dışı kalmasıyla şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Ali, son güne 21.9 saniye farkla lider girdi.Son gündeki 4 etapta temkinli tempoyla ilerleyen 27 yaşındaki Ali, Şili Rallisi'ni 2. sırada bitirerek 2026 JWRC sezonunu, pilotlar klasmanı şampiyonu tamamladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrikCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı kazanarak Türk otomobil sporları tarihinde bunu başaran ilk sürücü olan Ali Türkkan'ı tebrik etti.Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, şu ifadelere yer verdi:
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ralli, dünya ralli şampiyonası, ali türkkan
ralli, dünya ralli şampiyonası, ali türkkan
Ali Türkkan, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilot oldu
22:08 13.09.2026 (güncellendi: 22:09 13.09.2026)
Ali Türkkan, 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı kazanarak şampiyonayı kazanan ilk Türk pilot ünvanını aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Türkkan'ı tebrik etti
Ali Türkkan, 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı (JWRC) kazanarak Türk otomobil sporları tarihinde bunu başaran ilk sürücü ünvanını aldı.
Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali, son ayağa 95 puanla şampiyona lideri olan İsveçli Calle Carlberg'in 3 puan gerisinde başladı.
Carlberg'in 2. gün kaza sonucu yarış dışı kalmasıyla şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Ali, son güne 21.9 saniye farkla lider girdi.
Son gündeki 4 etapta temkinli tempoyla ilerleyen 27 yaşındaki Ali, Şili Rallisi'ni 2. sırada bitirerek 2026 JWRC sezonunu, pilotlar klasmanı şampiyonu tamamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı kazanarak Türk otomobil sporları tarihinde bunu başaran ilk sürücü olan Ali Türkkan'ı tebrik etti.
Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, şu ifadelere yer verdi:
2026 FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonu olarak otomobil sporları tarihimizdeki en önemli başarıya imza atan milli sporcumuz Ali Türkkan'ı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.