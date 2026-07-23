https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/yarisseverler-dikkat-gt-yarislari-20-yil-sonra-istanbula-donuyor-1107500454.html

Yarışseverler dikkat: GT yarışları 20 yıl sonra İstanbul'a dönüyor

Yarışseverler dikkat: GT yarışları 20 yıl sonra İstanbul'a dönüyor

Sputnik Türkiye

GT Grand Finals İstanbul, 6-8 Kasım tarihlerinde TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenecek. Uluslararası GT yarışlarını yeniden İstanbul'a taşıyacak organizasyonda... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T17:29+0300

2026-07-23T17:29+0300

2026-07-23T17:29+0300

spor

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araba

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yarışma programı

motor

içten yanmalı motor

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gulf 12 Hours organizatörü Driving Force Events tarafından düzenlenecek GT Grand Finals İstanbul, yaklaşık 20 yıl sonra GT sınıfı yarış otomobillerini yeniden İstanbul'da buluşturacak.Organizasyonun ilk günü 6 Kasım'da serbest antrenmanlar yapılacak. İkinci gün resmi antrenmanlar ve sıralama turları gerçekleştirilecek, 8 Kasım Pazar günü ise birer saatlik üç yarış koşulacak.TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, organizasyonun Türkiye'nin tanıtımına ve spor turizmine katkı sağlayacağını belirterek, motor sporları tutkunlarını TOSFED İstanbul Park'a davet etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/formula-1-istanbula-geliyor--1105251932.html

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i̇stanbul, tosfed, araba, spor araba, yarışma, yarışma programı, motor, içten yanmalı motor