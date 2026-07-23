https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/yarisseverler-dikkat-gt-yarislari-20-yil-sonra-istanbula-donuyor-1107500454.html
Yarışseverler dikkat: GT yarışları 20 yıl sonra İstanbul'a dönüyor
Yarışseverler dikkat: GT yarışları 20 yıl sonra İstanbul'a dönüyor
Sputnik Türkiye
GT Grand Finals İstanbul, 6-8 Kasım tarihlerinde TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenecek. Uluslararası GT yarışlarını yeniden İstanbul'a taşıyacak organizasyonda... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T17:29+0300
2026-07-23T17:29+0300
2026-07-23T17:29+0300
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gulf 12 Hours organizatörü Driving Force Events tarafından düzenlenecek GT Grand Finals İstanbul, yaklaşık 20 yıl sonra GT sınıfı yarış otomobillerini yeniden İstanbul'da buluşturacak.Organizasyonun ilk günü 6 Kasım'da serbest antrenmanlar yapılacak. İkinci gün resmi antrenmanlar ve sıralama turları gerçekleştirilecek, 8 Kasım Pazar günü ise birer saatlik üç yarış koşulacak.TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, organizasyonun Türkiye'nin tanıtımına ve spor turizmine katkı sağlayacağını belirterek, motor sporları tutkunlarını TOSFED İstanbul Park'a davet etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/formula-1-istanbula-geliyor--1105251932.html
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i̇stanbul, tosfed, araba, spor araba, yarışma, yarışma programı, motor, içten yanmalı motor
i̇stanbul, tosfed, araba, spor araba, yarışma, yarışma programı, motor, içten yanmalı motor
Yarışseverler dikkat: GT yarışları 20 yıl sonra İstanbul'a dönüyor
GT Grand Finals İstanbul, 6-8 Kasım tarihlerinde TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenecek. Uluslararası GT yarışlarını yeniden İstanbul'a taşıyacak organizasyonda, sprint formatında üç yarış gerçekleştirilecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gulf 12 Hours organizatörü Driving Force Events tarafından düzenlenecek GT Grand Finals İstanbul, yaklaşık 20 yıl sonra GT sınıfı yarış otomobillerini yeniden İstanbul'da buluşturacak.
Organizasyonun ilk günü 6 Kasım'da serbest antrenmanlar yapılacak. İkinci gün resmi antrenmanlar ve sıralama turları gerçekleştirilecek, 8 Kasım Pazar günü ise birer saatlik üç yarış koşulacak.
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, organizasyonun Türkiye'nin tanıtımına ve spor turizmine katkı sağlayacağını belirterek, motor sporları tutkunlarını TOSFED İstanbul Park'a davet etti.