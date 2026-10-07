https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/tffde-hakemler-sorusturmasi-sonrasi-bir-istifa-daha-1109360828.html
TFF'de hakemler soruşturması sonrası bir istifa daha
TFF'de hakemler soruşturması sonrası bir istifa daha
Sputnik Türkiye
TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, görevinden istifa etti. 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T14:44+0300
2026-10-07T14:44+0300
2026-10-07T14:44+0300
spor
hakem
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, görevinden istifa etti.TFF'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonuna sunmuştur. Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz." denildi.TFF'de art arda istifalarTürkiye Futbol Federasyonu'nda bir istifa da dün gelmişti. Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan istifa ettiğini duyurmuş açıklamasında ise "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Mevcut yönetimin bu görevin gerektirdiği bilgi, deneyim, vizyon ve organizasyon yeterliliğini ortaya koyamadığı kanaatindeyim" demişti.TFF Başkanı ne demişti?Hakemler soruşturmasının ardından birçok iddianın gündeminde yer alan TFF'nin Başkanı (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu ise "Her türlü kavgayı göze aldığını" açıklamıştı.Soruşturma nasıl başladı?Kamuoyunda “Hakemler dosyası” olarak anılan soruşturmanın, 15 Eylül 2025'te alınan bir müşteki ifadesinin ardından başlatıldığı bildirildi.Dosyada hakemlik sistemi ve bazı işlemlerle bağlantılı resmi belgede sahtecilik iddiaları başta olmak üzere çeşitli suçlamalar araştırılıyor.Soruşturma kapsamında müşteki ve tanık ifadelerinin yanı sıra bilirkişi tespitleri, MASAK verileri, HTS kayıtları ve dijital materyaller üzerinde de inceleme gerçekleştirildi.VAR odası tartışması gündeme gelmiştiSoruşturma sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerindeki VAR odasına ilişkin iddialar da kamuoyunda tartışma yarattı.TFF, VAR odasında yapılan incelemeden önce bazı dijital materyallerin silindiği ve daha sonra polis tarafından geri getirildiği yönündeki iddiaları reddetti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu soruşturma kapsamında Riva'daki VAR odasında veya VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmadığını açıkladı.
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hakem
TFF'de hakemler soruşturması sonrası bir istifa daha
TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, görevinden istifa etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, görevinden istifa etti.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonuna sunmuştur. Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz." denildi.
TFF'de art arda istifalar
Hakemler soruşturmasının ardından birçok iddianın gündeminde yer alan TFF'nin Başkanı (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu ise "Her türlü kavgayı göze aldığını" açıklamıştı.
Soruşturma nasıl başladı?
Kamuoyunda “Hakemler dosyası” olarak anılan soruşturmanın, 15 Eylül 2025'te alınan bir müşteki ifadesinin ardından başlatıldığı bildirildi.
Dosyada hakemlik sistemi ve bazı işlemlerle bağlantılı resmi belgede sahtecilik iddiaları başta olmak üzere çeşitli suçlamalar araştırılıyor.
Soruşturma kapsamında müşteki ve tanık ifadelerinin yanı sıra bilirkişi tespitleri, MASAK verileri, HTS kayıtları ve dijital materyaller üzerinde de inceleme gerçekleştirildi.
VAR odası tartışması gündeme gelmişti
Soruşturma sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerindeki VAR odasına ilişkin iddialar da kamuoyunda tartışma yarattı.
TFF, VAR odasında yapılan incelemeden önce bazı dijital materyallerin silindiği ve daha sonra polis tarafından geri getirildiği yönündeki iddiaları reddetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu soruşturma kapsamında Riva'daki VAR odasında veya VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmadığını açıkladı.